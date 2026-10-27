'Studentska lista', el partido de los estudiantes que gobernará Serbia: empezó en 2024 con la idea de cambiar todo el sistema

El nuevo gobierno propone un modelo basado en la democracia directa y el control asambleario, centrado en combatir la corrupción, restaurar la separación de poderes y reformar el sistema educativo y sanitario.

A pesar del origen estudiantil del movimiento, la lista electoral está integrada por profesores, médicos, actores y perfiles de la sociedad civil como el cardiólogo Ilija Srdanović, buscando transmitir experiencia política.

Las masivas protestas iniciadas en 2024 provocaron la dimisión del primer ministro Miloš Vučević y la renuncia del presidente Aleksandar Vučić, poniendo fin a más de una década de control político.

'Studentska lista', la plataforma nacida del movimiento estudiantil tras el trágico derrumbe en Novi Sad, gana las elecciones en Serbia con más del 52% de los votos y la mayoría absoluta del Parlamento.

Novi Sad. Pocas veces el nombre de una ciudad ha resumido tan bien el resultado de unas elecciones.

El 1 de noviembre de 2024 se derrumbó la marquesina de la estación de trenes de Novi Sad. En el accidente murieron 16 personas. Días más tarde comenzaron las protestas.

A los reclamos, encabezados por alumnos tras el derrumbe, les siguieron bloqueos de facultades, marchas semanales y asambleas sin líderes, crecieron hasta convertirse en las mayores protestas de una generación.

Cronología La presión social e institucional terminó por derribar al Ejecutivo de Serbia. El primer ministro, Miloš Vučević, dimitió en enero de 2025 asediado por las protestas estudiantiles y la indignación nacional. Esta crisis histórica se había desencadenado meses antes, tras el derrumbe de la marquesina de la estación de tren de Novi Sad que dejó 16 muertos y destapó graves sospechas de corrupción en las obras públicas. Por su parte, Aleksandar Vučić , figura dominante del país que ejerció como primer ministro de 2014 a 2017 y como presidente desde entonces, terminó renunciando a la Jefatura del Estado en septiembre de 2026 y convocando nuevas elecciones.

Ahora Studentska lista (en español, Lista Estudiantil) ha ganado las elecciones con más del 52% de los votos y una participación calificada de "histórica".

De los 250 escaños que se reparten en el Parlamento serbio, ganarían entre 135 y 140 escaños, frente a la formación de Vučić.

Sin embargo, aunque el origen de este movimiento fue estudiantil, entre los nombres a ocupar cargos públicos no figuran estudiantes.

Según diversos medios, esta decisión no ha sido baladí sino producto de una decisión calculada: el electorado no votaría a unos candidatos con poca experiencia política.

El peso de las facultades

Entre los candidatos hay una gran cantidad de profesores. El primero de la lista es el de Ilija Srdanović, cardiólogo de 56 años y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Novi Sad, donde imparte medicina de urgencias y alcanzó en 2025 el máximo rango docente.

Ejerce desde 1997 en el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares de Vojvodina, en Sremska Kamenica, y se doctoró en 2012 y según indican medios serbios, era "poco conocido" fuera de los círculos médicos y académicos antes de las protestas.

A su lado figuran otros muchos nombres del mundo universitario. Los primeros candidatos presentados públicamente incluyen al sociólogo Jovo Bakić, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Belgrado o Ljubica Oparnica, profesora de la Facultad de Educación de Sombor, entre otros.

También están en la lista, según EU Alive, los profesores Aleksandar Baucal y Oliver Tošković, de la Facultad de Filosofía de Belgrado, y Mirjana Nikolić, rectora de la Universidad de las Artes de Belgrado.

Política, sin políticos

El listado fue entregado a la Comisión Electoral de la República (RIK) el 14 de septiembre con más de 70.000 firmas de avales y reúne perfiles de toda la sociedad serbia: profesores universitarios, actores, agricultores e incluso un rapero popular.

Entre los nombres más conocidos están el actor Tihomir Stanić , el cantante de ópera Nikola Mikić , o el exbaloncestista y presidente de la Euroliga Dejan Bodiroga y el exgobernador del Banco Nacional de Serbia Dejan Šoškić.

La lista también incluye a 27 candidatos de Novi Sad y perfiles provenientes de ciudades como Sombor o Novi Pazar, además de Belgrado.

En la plataforma blokade.org resumen su composición como "el fruto de un proceso de más de un año con plenos, bloqueos, discusiones y decisiones conjuntas".

Sin líderes visibles y con una estricta organización horizontal, el movimiento creció con marchas y protestas semanales en campus y calles, y se presenta en su página web como "una amplia red que se extiende a través de facultades, ciudades y redes sociales, sin un liderazgo central, sin individuos que se eleven por encima de la comunidad".

Entre sus propuestas figuran invertir en sanidad y educación, restablecer la separación de poderes y combatir la corrupción.

Durante el acto de cierre de campaña en la plaza de Slavija en Belgrado, la candidata y profesora de secundaria Ana Dimitrijević anunció que la lista electoral devolverá al sistema educativo serbio "la igualdad de oportunidades para todos".

Dimitrijević pidió abiertamente que los alumnos serbios "estudien no para memorizar bien, sino para hacer bien las preguntas", defendiendo que "Serbia merece generaciones de pensadores críticos siempre nuevas".

Por su parte, Ilija Srdanović, primer candidato de la lista estudiantil, dejó claro el estricto contrato que el movimiento exige a sus representantes electos: "Un escaño parlamentario es un cargo público responsable, y quien lo obtenga tendrá que saber ante quién responde".

Al mismo tiempo aclaró que "bajo los principios de democracia directa del Frente Social, los mandatos permanecerán siempre bajo el control de las asambleas ciudadanas y en manos del pueblo".

La incógnita que plantean diversos analistas es cómo traducirán la experiencia de las asambleas de facultad en la gestión de un Estado, incluida la reforma educativa que prometen.