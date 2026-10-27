El Gobierno anuncia nuevas ayudas de 15M a la red estatal de centros de excelencia públicos de FP en plena precampaña

El objetivo de la medida es acercar la innovación tecnológica a las aulas y adaptar los estudios a la demanda del mercado laboral.

La red engloba a 75 centros públicos repartidos por todo el país y enfocados en 18 sectores económicos estratégicos.

Las subvenciones permitirán a las administraciones públicas recibir hasta 200.000 euros por centro entre los años 2026 y 2027.

El Consejo de Ministros aprueba una ayuda de 15 millones de euros para mantener y desarrollar la red estatal de centros de excelencia de FP.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, una nueva convocatoria de ayudas por 15 millones de euros para el mantenimiento y el desarrollo de la red estatal de centros de excelencia de Formación Profesional, que se puso en marcha en el año 2022.

El objetivo de la red de centros de excelencia de Formación Profesional es adaptar la enseñanza a las necesidades de la economía española "en constante evolución" y para preparar a los jóvenes "para las profesiones del presente y también del futuro".

Así lo ha manifestado este martes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por tanto, el Gobierno sigue aprobando partidas y medidas en el ámbito educativo en plena precampaña electoral.

La red de centros de excelencia de FP está integrada por 75 centros repartidos por toda España y especializados en 18 sectores estratégicos de la economía, en ámbitos como la automoción, la hostelería, la sanidad, las energías renovables, la ciberseguridad o la inteligencia artificial.

"Lo que ha hecho esta red ha sido favorecer la creación de espacios de cooperación entre los centros de diferentes comunidades autónomas y también ha fortalecido la colaboración con empresas y con entidades de referencia, contribuyendo a vincular la formación con las necesidades que tiene nuestro mercado laboral y también el incremento de la competitividad en el tejido productivo", ha señalado Tolón.

La misión de estos centros es acercar la innovación tecnológica a las aulas, así como mejorar la formación del profesorado y anticiparse a las nuevas necesidades.

Podrán acogerse a esta ayuda las administraciones públicas competentes en materia de Formación Profesional. Estas ayudas podrán alcanzar hasta 200.000 euros por centro y se van a distribuir entre los ejercicios de 2026 y 2027.

"La Formación Profesional para este Gobierno debe ser y es una herramienta de progreso económico, pero también una herramienta para la igualdad. La innovación debe llegar a los centros educativos de todo el territorio y nuestros jóvenes deben poder prepararse para los empleos del futuro con independencia de donde vivan", ha apuntado la ministra.