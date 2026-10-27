Casi el 60% de los directores de centros educativos españoles no están contentos con su sueldo y tienen estrés, según la OCDE

La OCDE recomienda reducir los trámites administrativos, dotar de más personal de apoyo y revisar las escalas retributivas para hacer atractiva la función directiva.

La falta de incentivos económicos y la excesiva carga administrativa provocan una escasez de candidatos voluntarios, obligando a nombrar directores de oficio en muchos centros.

Un 59% de los responsables escolares españoles padece elevado estrés en su puesto, derivado principalmente de la sobrecarga burocrática y los continuos cambios normativos.

El 58% de los directores de colegio en España están descontentos con su salario, frente al 51% de la media de la OCDE, manteniéndose sin mejoras entre 2018 y 2024.

En España, el 58% de los directores de colegio no están satisfechos con su salario en comparación con el 51% de los de la OCDE. De hecho, entre 2018 y 2024 –último año con datos consolidados–, el porcentaje de directores satisfechos con su sueldo no varió, pero la media de la OCDE aumentó seis puntos porcentuales durante el mismo periodo.

También, el 59% de los directores españoles de centros escolares experimentan "bastante" o "mucho" estrés en su trabajo. Estas son algunas de las conclusiones que emanan del informe El valor de los directores de escuela en TALIS 2024, publicado este lunes por la OCDE.

Este estudio internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje es la investigación de la OCDE que examina sistemáticamente el entorno de trabajo, las prácticas pedagógicas y las condiciones laborales de profesores y directivos en todo el mundo cada cinco años.

Esta edición centra su foco en los directores de colegio. El diagnóstico refleja un estancamiento retributivo, falta de incentivos laborales y un elevado estrés que amenaza la gobernanza y la calidad de la gestión en los centros escolares.

La insatisfacción salarial del colectivo evidencia la falta de incentivos económicos para asumir la dirección. En la actualidad, muchos docentes renuncian a optar al cargo debido a la escasa retribución adicional frente a la enorme carga organizativa.

Mientras la satisfacción retributiva en los países de la OCDE creció seis puntos entre 2018 y 2024, la cifra española permaneció congelada. Esta brecha muestra un desajuste creciente entre la exigencia directiva y su compensación presupuestaria en la función pública.

Junto al problema remunerativo, la función directiva sufre un desgaste constante. La principal causa de estrés señalada por los responsables escolares en España es el exceso de trámites administrativos, una carga burocrática que consume su jornada laboral.

A las tareas burocráticas se añaden las cambiantes exigencias regulatorias. La constante modificación de normativas obliga a adaptar la planificación interna, consumiendo un tiempo técnico que no aporta valor directo a la enseñanza en el aula.

Las tensiones con familias y la resolución de incidentes cotidianos completan el marco de sobrecarga. Los directivos escolares agotan sus energías en urgencias operativas inmediatas en lugar de ejercer una dirección estratégica orientada a la excelencia.

Ineficiencia económica

Desde la perspectiva de la gestión pública, este modelo genera ineficiencias económicas. El Estado invierte en educación, pero la sobrecarga administrativa anula la capacidad del equipo directivo para coordinar el proyecto pedagógico y dinamizar a los docentes.

El informe de la OCDE subraya que una dirección motivada reduce la rotación del profesorado y estabiliza los centros. Sin embargo, en España la escasa autonomía organizativa de los colegios públicos limita el margen de actuación de sus responsables.

En cuanto a las condiciones de empleo no salariales, la satisfacción tampoco avanza. La escasez de personal administrativo de apoyo en los centros públicos acrecienta la sobrecarga operacional y el desamparo frente a las exigencias normativas institucionales.

Las necesidades de formación continua constituyen otra dimensión crítica detectada por TALIS. Los directores reclaman programas enfocados en el bienestar del personal, la digitalización eficiente, la gestión de equipos de alto rendimiento y el análisis de datos para la mejora escolar.

Sin embargo, la oferta formativa institucional disponible sigue excesivamente volcada en procedimientos formales. Se aprecia un claro desajuste entre las competencias directivas modernas que requiere la escuela del siglo XXI y la capacitación burocrática facilitada por las administraciones educativas.

Un puesto no atractivo

Todo esto, dice el informe, concluye en que el puesto de director se perciba como poco atractivo. En numerosos centros públicos españoles no existen candidatos voluntarios para asumir la dirección, obligando a las autoridades educativas a recurrir a nombramientos de oficio para cubrir las plazas.

Esta falta de vocación directiva compromete la estabilidad futura del sistema educativo. Sin incentivos salariales competitivos ni un clima laboral equilibrado, la dirección se convierte en un puesto poco codiciado por los profesionales más capacitados de la función pública.

Para corregir estos desequilibrios, la OCDE recomienda revisar las escalas retributivas y profesionalizar la función directiva. Simplificar drásticamente la burocracia resulta indispensable para liberar tiempo de gestión y devolver la prioridad al liderazgo de la enseñanza en los centros.

Dotar a los centros de personal administrativo especializado permitiría descargar a los equipos directivos de tareas operativas menores. Esta redistribución optimizaría el gasto público y garantizaría que los directores concentren su talento en elevar el rendimiento académico.

La modernización de la función directiva no es un debate corporativo, sino una prioridad de política económica. Un sistema educativo eficiente, en opinión de la OCDE, necesita líderes bien remunerados, valorados por la sociedad y libres de burocracia para garantizar la rentabilidad de la inversión pública.