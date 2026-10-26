La ley 'non nata' que los expertos ofrecen al PP para mejorar la educación: docentes con plan de carrera y sistema de resultados

Busca fortalecer la autonomía y profesionalización de las direcciones de los centros, recuperar los valores del esfuerzo y la disciplina, y actualizar los currículos en torno a ocho competencias clave.

Plantea ampliar la educación obligatoria y gratuita hasta los 18 años, dividida en dos etapas de tres años, y crear un Bachillerato Profesional de tres años equiparado al general.

La propuesta plantea un modelo de acceso a la docencia inspirado en el MIR sanitario, un plan de carrera con evaluaciones continuas e incentivos, y un sistema enfocado a la evaluación por resultados.

Un grupo de expertos ofrece al PP un proyecto normativo de 203 artículos, redactado en 2020 pero nunca presentado, como alternativa a la LOMLOE para las próximas elecciones.

Corría febrero de 2020 cuando el grupo parlamentario del PP en el Congreso encargó la redacción de un proyecto de ley educativa. El propósito político era presentarlo como una alternativa que acompañara a la enmienda a la totalidad durante la tramitación de la LOMLOE, la Ley Celaá, que sigue vigente.

El núcleo de trabajo de ese proyecto estuvo dirigido por Eugenio Nasarre Goicoechea, fallecido en 2024, junto a los reconocidos expertos Francisco López Rupérez y Xavier Gisbert da Cruz. Estos tres autores aunaban una enorme y dilatada experiencia en la política nacional, la gestión institucional y el mundo académico.

Tras meses de análisis y reuniones, en mayo de 2020 concluyeron un texto articulado de gran rigor técnico. Esta ambiciosa propuesta normativa contaba exactamente con 203 artículos, 15 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria y 5 disposiciones finales orientadas a lograr la excelencia educativa del sistema.

Sin embargo, por cuestiones internas del partido, la enmienda popular se presentó en el Congreso de los Diputados sin este texto normativo alternativo.

Ahora, ante el declive académico, los autores han decidido ofrecer de nuevo esta ley non nata al actual Partido Popular de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La monografía plantea una alternativa política basada en las evidencias internacionales y vertebrada en siete ejes fundamentales.

Esto es, los expertos plantean siete puntos críticos a mejorar para obtener un sistema educativo que, a su juicio, llevará a España a la excelencia académica y docente. Estos puntos son los siguientes de acuerdo con la documentación cedida a EL ESPAÑOL por parte de los autores.

Los siete ejes

1. El fortalecimiento de un cuerpo de valores y de hábitos en los alumnos El primer eje estratégico exige fortalecer los valores del esfuerzo, la resiliencia y la perseverancia diaria entre todos los alumnos. Los autores consideran imposible lograr verdaderos avances en la equidad o facilitar la empleabilidad de los jóvenes si se devalúan de forma continua el mérito y la exigencia personal. Para lograr este objetivo formativo, resulta imprescindible recuperar el respeto a la figura del profesor y la disciplina en las aulas. Un clima escolar ordenado, afectuoso y exigente es el instrumento público más eficaz para compensar las diferencias sociales y garantizar el progreso real de los más vulnerables.

2. Las políticas centradas en el profesorado El segundo eje plantea revolucionar todas las políticas públicas centradas en el profesorado para elevar su prestigio social e intelectual. Se propone implantar un nuevo sistema general de acceso a la profesión docente inspirado en el modelo sanitario, adaptado a las necesidades de la enseñanza. Además de este acceso profesional, la nueva ley articula un completo plan de carrera para los educadores de nuestro país. Este innovador modelo integra la evaluación personalizada, la formación académica continua y un ambicioso sistema de incentivos diseñado específicamente para atraer y retener a los mejores profesionales en el ámbito educativo.

3. La orientación del sistema educativo hacia los resultados El tercer eje busca orientar el sistema escolar hacia la consecución de resultados, siguiendo la tendencia de las naciones más avanzadas. Para ello, resulta ineludible implantar un modelo integrado de evaluación general y externa que analice periódicamente los aciertos y los errores estructurales de todo el sistema educativo. Esta cultura basada en las evidencias medibles permitirá a las administraciones públicas y a los centros educativos diseñar políticas eficaces. Al establecer niveles prescriptivos claros de competencias básicas, se garantiza la transparencia institucional y se rinde cuentas a la sociedad española sobre el rendimiento real de la millonaria inversión.

4. El refuerzo del sistema de oportunidades para todos El cuarto eje refuerza el actual sistema de oportunidades ampliando la enseñanza básica, obligatoria y completamente gratuita, hasta cumplir los 18 años. En una economía del conocimiento, extender este derecho constitucional resulta de vital importancia para la cualificación técnica de la población y el futuro progreso económico del país. Para gestionar eficientemente esta extensión obligatoria, la educación secundaria se articularía en dos etapas de tres años cada una. Esta nueva arquitectura educativa aporta una enorme flexibilidad estructural, permitiendo itinerarios formativos variados a partir de los 16 años para compatibilizar el aprendizaje académico con la incipiente actividad laboral del estudiante.

5. La dignificación efectiva de la Formación Profesional El quinto eje persigue la dignificación efectiva y real de la Formación Profesional en el mercado de nuestro país. El texto normativo homologa estas enseñanzas creando un Bachillerato Profesional de tres años, equiparando su prestigio social y su valor formativo al del Bachillerato General tradicional. Esta vía académica no sólo asegura la adquisición de habilidades laborales altamente valoradas por los empleadores actuales, sino que garantiza pasarelas directas. De este modo, los estudiantes de esta modalidad práctica tendrán abiertas todas las oportunidades institucionales para acceder posteriormente a la educación superior universitaria.

6. El fortalecimiento institucional de los centros educativos El sexto eje apuesta por el fortalecimiento institucional integral de los centros educativos frente a los nuevos retos. La ley otorga a las direcciones escolares una mayor capacidad normativa, una amplia autonomía organizativa, total libertad pedagógica y una gestión mucho más eficiente de sus recursos económicos. Esta mayor autonomía de los colegios está vinculada a la estricta rendición de cuentas por los resultados académicos obtenidos. Para asegurar este éxito, se requiere la total profesionalización directiva y la obligatoria implementación de planes de mejora plurianuales respaldados financieramente por la correspondiente administración pública territorial.