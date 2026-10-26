Anatomía de Arcadia, el aula de la UCJC para cualquier edad: sus alumnos de distinta generación aprenden en 4 cursos flexibles

Los asistentes tienen flexibilidad para cursar materias sueltas o programas completos, recibiendo un certificado de la UCJC y el reconocimiento de créditos para los alumnos universitarios.

La formación se estructura en cuatro módulos semanales: Historia de España, Literatura Española, Historia Universal e Historia del Arte, impartidos por expertos de instituciones como la UCM, el CSIC o el Museo del Prado.

El programa ofrece un formato presencial sin exámenes donde estudiantes universitarios y adultos sénior coinciden para aprender por el placer del conocimiento y cultivar el pensamiento crítico.

Arcadia es el aula abierta de cultura de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) que acerca las humanidades a alumnos de todas las edades y perfiles en pleno centro de Madrid.

Es miércoles por la tarde. Mientras unos salen del trabajo y regresan a sus hogares, y Madrid se recoge, otros entran en un aula. Algunos son jóvenes; otros, no tanto, pero todos comparten la curiosidad de seguir aprendiendo.

Pasan pocos minutos de las seis y el auditorio reúne a más de 50 personas. La conferencia del día, Europa y América en el siglo XVIII, corre a cargo de Teresa Nava, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En las primeras filas, los participantes toman notas con lápiz y papel. Más al fondo, otros utilizan sus teléfonos móviles. Un vídeo de YouTube con unos acordes del fandango de Boccherini sirve para introducir el tema con mezcla de ritmos africanos y guitarra española.

Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela en la presentación de la nueva edición de Arcadia UCJC

Esto es Arcadia, el programa de conferencias de la Universidad Camilo José Cela. Su directora, Marta Carrasco Ferrer recibe a EL ESPAÑOL para compartir la sesión de hoy.

La nueva edición comenzó el pasado septiembre y terminará en enero de 2027 y mantiene la vocación con la que nació el proyecto: acercar las humanidades a personas de todas las edades y perfiles.

Con un formato presencial y participativo, combina clases, encuentros y actividades culturales en el Campus de Castellana, en pleno centro de Madrid.

El objetivo, explica Carrasco, es "que todo el mundo se vaya de Arcadia habiendo aprendido algo ese día, en cualquier ámbito" y define el proyecto como un "aula abierta de cultura que nace con la vocación de abrir ventanas del conocimiento".

Vicente, Marina y Natalia participan en esas clases. Tienen edades y trayectorias distintas, pero los tres encuentran motivos para volver al aula.

Aprender sin tener que aprobar

Marina tiene 21 años y estudia Protocolo y Organización de Eventos en la misma universidad. Comenzó por unas prácticas en febrero y ahora continúa por el interés de adquirir conocimientos sobre distintas áreas.

"Son temas que a lo mejor sí he dado en el colegio, pero lo dabas como una obligación; aquí vienes por disfrutar, sin tener que hacer un examen", explica.

Vicente es farmacéutico y conoció el programa a través de su hija: "Me enseñó el programa y me gustó muchísimo. Hemos estudiado la historia hace ya tantos años, todo memorizando deprisa… tantos nombres que se repiten, sobre todo en el siglo XIX".

Para él, conocer la historia también tiene que ver con las fake news, los discursos populistas y las malas interpretaciones. Habla de la importancia de poder discriminar esos discursos y de conocer en profundidad la historia "que es, no una inventada".

Natalia es veterinaria. Tras una etapa centrada en su formación profesional, empezó a leer historia y biografías. Esa afición la llevó a buscar cursos.

De las conferencias destaca el conocimiento de los ponentes y sus distintas formas de abordar las materias: "Las conferencias son impartidas por gente que sabe mucho de un tema, y a veces le dan enfoques muy distintos, no tienen nada que ver con un texto".

También cuenta cómo cambia la experiencia de asistir a clase con los años: de acudir para aprobar a disfrutar de las explicaciones y conectar con quienes las imparten. Algunas intervenciones consiguen que "se te caiga la mandíbula".

"El chico dio el tema de Flandes, por ejemplo, y las guerras de religión. Yo sabía de ese tema, pero eso me ha parecido súper interesante", recuerda.

Tanto Vicente como Natalia se han retirado jóvenes y tienen "todo el tiempo del mundo". Ambos coinciden en que se dedican a nutrir "el alma". La familia y los amigos recibieron con entusiasmo su regreso a las aulas. Natalia recuerda que sus padres "intentaban meterme en la historia a la fuerza".

Ahora es ella quien busca cursos para seguir aprendiendo. Vicente, al final del día, le cuenta a su esposa las historias de reinas que ha escuchado.

Curiosidad y rigor

La directora de Arcadia no solo pone el foco en la curiosidad, sino también en aprender con rigor. "La historia de un país es importante para comprender muchos acontecimientos. Además, una vez al mes ofrecemos también actividades que buscamos que se complementen", comenta.

Entre ellas, menciona una mesa redonda sobre Ceuta en la que participaron dos embajadores que habían sido cónsules generales en Tetuán y Casablanca.

Según explica, hablaron de la realidad de los jóvenes que se están formando en Marruecos y de las tensiones en Tetuán.

Carrasco también destaca las distintas reacciones que provoca una misma sesión entre los asistentes: "Uno descubre cosas nuevas, otro se recrea, otro se reafirma o decide volver a leer una obra, pero todos se llevan algo nuevo, se enriquecen un poco".

Especialistas y contenidos A lo largo de todo el semestre Arcadia contará con especialistas procedentes de universidades e instituciones como el CSIC, la Real Academia de la Historia, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá, King’s College London, el Museo del Prado o Patrimonio Nacional, además de profesores de la propia Universidad Camilo José Cela. Entre los temas que se abordan figuran la España de los Austrias, Cervantes, la crisis del 98, la Guerra Civil, la Constitución de 1978, el Realismo y el Naturalismo, la Generación del 98 y del 27, la Revolución Francesa, Napoleón, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el origen del Neoclasicismo, Goya, Picasso y las últimas tendencias en museos y colecciones.

La programación se organiza en cuatro módulos: Historia de España, Literatura Española, Historia Universal e Historia del Arte. Cada uno tiene su día, de lunes a jueves, respectivamente. "Y los viernes descansamos", resume la directora.

Los participantes pueden cursar programas completos o materias concretas. Al finalizar reciben un certificado expedido por la UCJC que reconoce su participación.

En el caso de los estudiantes de la universidad, también hay reconocimiento de créditos.

Para su próxima convocatoria, Arcadia contempla ampliar el temario con mitología, historia de las religiones y personajes ilustres (con sus luces y sus sombras).

Vicente también tiene sus propias inquietudes y se emociona al plantear la posibilidad de tratar el descubrimiento de la penicilina.

Mientras tanto, la conferencia de Teresa Nava llega a su fin entre cuadros costumbristas, cartografía y conceptos como mestizaje, esclavitud y transformaciones sociales que incidieron en la independencia de América.

Muchos alumnos se quedan en clase. Preguntan. Quieren saber más. Sesenta minutos han sido pocos para abarcar este siglo. La semana siguiente tienen otra cita: la Revolución Francesa, con Luis XVI, María Antonieta y Robespierre entre sus protagonistas.