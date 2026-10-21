El Gobierno reduce por decreto las ratios en Infantil de 3 a 6 años a 20 niños pese a que ninguna comunidad las supera

El Gobierno considera difícil retomar la ley paralizada que pretendía reducir las ratios en Primaria y la ESO tras la disolución de las Cortes.

La aplicación de las nuevas ratios se realizará de forma progresiva, estando prevista su implantación completa para el curso 2029-2030, e incluyendo que el alumnado con necesidades especiales cuente como doble plaza.

El primer ciclo de Infantil (0 a 3 años) registra los mayores cambios, reduciendo los límites a 4, 6 y 8 niños por educadora según la edad, mientras que Bachillerato baja de 35 a 30 alumnos.

El Consejo de Ministros tramita un decreto que fija un límite de 20 alumnos por aula en el ciclo de Infantil de 3 a 6 años, tope que actualmente no supera de media ninguna comunidad autónoma.

El decreto de ratios que el Gobierno ha llevado este martes al Consejo de Ministros fija un tope de 20 alumnos por aula en el segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años), un tope que apenas modifica la realidad de las aulas.

A pesar de estar fijado en un máximo de 25, las comunidades ya tenían una media de 18 alumnos en esa etapa, según los propios datos del Ministerio de Educación para el curso 2023-2024, que son los últimos datos publicados.

Donde sí hay un cambio profundo es en el primer ciclo de Infantil, donde los topes pasan de 8, 13 y 20 niños por educadora a 4, 6 y 8, y en Bachillerato, que baja de 35 a 30 alumnos por aula.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo anunció que ve "difícil" retomar la ley de ratios para Primaria y ESO paralizada por la disolución de las Cortes.

Según el Ministerio de Educación, el decreto es la norma que el Gobierno pretende aprobar para reducir las ratios en Educación Infantil y establecer nuevos máximos en Bachillerato y FP de grado básico. El decreto, aunque no necesita pasar por el Parlamento, debe completar su tramitación administrativa.

En cambio, la ley es el proyecto que contemplaba reducir las ratios en Primaria y en la ESO, además de regular la jornada lectiva del profesorado, pero su tramitación quedó suspendida tras la disolución de las Cortes.

A su vez, el Ministerio de Educación convocó este martes a la Mesa de Negociación del Personal Docente no universitario para volver a debatir con los sindicatos el último borrador del decreto que establece los requisitos mínimos de los centros, el cual será tratado en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado el próximo 29 de octubre.

Qué fija el decreto

Según el borrador, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el texto establece un máximo de 4 bebés en las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años.

También marca 20 alumnos por educadora en el ciclo de 3 a 6 años, un tope de 30 para los cursos de Bachillerato y de 15 en la Formación Profesional de grado básico.

La aplicación sería gradual. Para el curso 2027-2028 entrarían en vigor los 4 bebés por cuidadora del primer ciclo de Infantil y los 20 alumnos por aula en el curso de 3 años.

En Infantil, el resto de tramos se aplicaría de forma progresiva, con plena aplicación al comienzo del curso 2029-2030.

Los topes de Bachillerato y FP de grado básico se aplicarían en el primer curso de cada formación en 2029-2030 y, en el caso de Bachillerato, en segundo al curso siguiente, según la información disponible.

El borrador contempla además que el alumnado con necesidades educativas especiales cuente como doble plaza.

20 alumnos en Infantil

Sin embargo, el nuevo tope de 20 alumnos por aula en el segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) queda por encima de los números del propio Ministerio de Educación.

Según la estadística del Ministerio del curso 2023-2024, el número medio de alumnos por unidad en el segundo ciclo de Infantil fue de 18 en el conjunto de España, por debajo del máximo que ahora fija el Gobierno.

Ninguna comunidad autónoma superó los 20 alumnos de media tomando la referencia de la totalidad de centros (públicos y privados). Andalucía (19,9) y Madrid (19,6) registraron las medias más altas, y Cantabria (15,1) y Extremadura (16), las más bajas.

El único territorio que superó esa cifra fue Melilla, con 22,1 alumnos por unidad. Melilla no es una comunidad autónoma, sino una ciudad autónoma, y su educación no está transferida: la gestiona directamente el Ministerio de Educación.

Es decir, el único lugar de España donde las aulas de Infantil superan de media el límite que propone el Gobierno es uno de los que dependen de él.

Infantil y Bachillerato

El tramo de 0 a 3 años, por tanto, es el más beneficiado del decreto. Pero, ¿cómo se implementará el proceso de la bajada de ratios?

Desde el Ministerio afirman que "la disminución de las relaciones numéricas alumnado-profesor o el número de alumnado por unidad escolar es una de las medidas que pueden adoptarse para avanzar en el incremento de la calidad de la educación en todas las enseñanzas y etapas educativas".

Al tiempo que afirman que "la disminución de ratios puede contribuir eficazmente a mejorar las condiciones de aprendizaje del alumnado y, por tanto, a facilitar su éxito educativo, además de incidir de manera positiva en la mejora de las condiciones laborales del profesorado".

Sin embargo, al consultar sobre la posibilidad de nuevas contrataciones o apertura de nuevas aulas matizan que "la disminución de las ratios no implica necesariamente el incremento del número de aulas o la alteración de las infraestructuras educativas, pues se actúa, principalmente, en el profesorado que atiende a cada grupo de alumnos y alumnas".

"Lo mínimo"

Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que reúne a las trabajadoras del ciclo de 0 a 3 años, aseguran que "estas son las medidas urgentes que estábamos pidiendo, una bajada de ratios y pareja educativa, que viene implícito con esta bajada de ratios".

"Esto es lo mínimo, las medidas urgentes que necesitábamos para que hubiera un marco normativo a nivel estatal que diera una calidad mínima educativa para todo el Estado español y que luego ya cada comunidad autónoma, si quiere, lo pueda mejorar", concluyen.