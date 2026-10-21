El CEU y la AECC formalizan un convenio para promover que las universidades sean espacios libres de humo y aerosoles

La iniciativa, vinculada a la responsabilidad social universitaria, ha sido impulsada por el Instituto CEU de Estudios de las Adicciones.

La AECC ofrecerá acciones formativas de prevención del tabaquismo y apoyo para la deshabituación tabáquica a los estudiantes.

Se prohibirá de forma progresiva el consumo de tabaco en los espacios exteriores de sus tres sedes e instalarán cartelería informativa.

La Universidad CEU San Pablo y la AECC firman un convenio para declarar sus campus como 'Espacios sin Humos y Aerosoles'.

La Universidad CEU San Pablo y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) le han declarado la guerra al humo en los campus a través de un convenio firmado en Madrid. El objetivo de este acuerdo es lograr entornos universitarios más saludables para toda la comunidad.

Este acuerdo nace dentro de un programa estratégico conocido como "Espacios sin Humos y Aerosoles". Con esta alianza académica se busca prevenir el tabaquismo activo entre los miles de estudiantes matriculados.

El acto de la firma institucional ha reunido a las máximas autoridades de ambas entidades. Por parte de la universidad han participado la rectora, Rosa María Visiedo, y la gerente, Carmen García de Elías.

En representación de la entidad solidaria ha acudido su máxima autoridad regional, el presidente de la Junta Provincial de Madrid de la citada asociación, Jaime Salaverri.

El documento rubricado por ambas entidades detalla las medidas concretas que aplicarán durante los próximos meses. Una de ellas es que la universidad se compromete en firme a difundir todos los mensajes preventivos que lance la asociación.

El punto central de esta alianza educativa es avanzar decididamente en la restricción total del tabaco. Se prohibirá progresivamente fumar en los espacios exteriores de los tres campus de la institución.

Carteles e información

Para materializar esta novedosa medida, se procederá a instalar carteles informativos por las sedes. Estos nuevos rótulos llevarán la denominación oficial de los "Espacios sin Humos y Aerosoles" ya citados.

Además, todos los carteles institucionales que se colocarán incluirán siempre los logotipos oficiales de ambas instituciones. Así, se visibiliza el trabajo conjunto para fomentar unos hábitos saludables entre todo el alumnado de grado.

La aportación técnica de la Asociación Española Contra el Cáncer resultará vital durante esta fase ejecutiva. Sus profesionales facilitarán los recursos materiales necesarios para colocar las señales por los campus.

Pero esta alianza estratégica no se queda únicamente en la colocación de nuevos carteles en las puertas. La AECC también pondrá a disposición de la universidad diversas acciones formativas especializadas.

Estas actividades divulgativas estarán centradas fundamentalmente en la prevención activa del consumo de todo tipo de tabaco. A su vez, se ofrecerá orientación sobre los mejores servicios médicos para dejar de fumar.

Este nuevo convenio encaja a la perfección con la actual estrategia de responsabilidad social universitaria. Demuestra de manera innegable el enorme compromiso de la entidad educativa con la prevención sanitaria.

Se busca consolidar así la creación de entornos académicos modernos que favorezcan el máximo bienestar de todos. Simultáneamente, se refuerza la necesaria sensibilización pública frente a los peores efectos del humo ajeno.

También se advierte sobre los peligros médicos de la alta exposición en todos los espacios compartidos.

Trabajo de cooperación

Esta iniciativa ha sido impulsada internamente por la profesora Isabel Adoración Martín Antoniano. Esta docente ejerce su labor investigadora en el Instituto CEU de Estudios de las Adicciones. Su trabajo diario ha servido de enlace fundamental entre las dos instituciones firmantes este año.

Su intermediación profesional facilitó el temprano desarrollo, la rápida aprobación y la formalización de la alianza. Un proceso largo que ha contado en todo momento con el respaldo explícito de expertos.

Entre ellos destacan los actuales codirectores de este instituto académico dedicado a estudiar las graves adicciones. Se trata de Antonio Piñas Mesa y Luis Fernando Alguacil Merino, ambos doctores.

Por su parte, la asociación contra el cáncer también asignó a una figura muy destacada para esta tarea. La interlocutora elegida por la entidad benéfica ha sido la profesional Estíbaliz García Rodríguez.