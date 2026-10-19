'Verdad', 'libertad', 'esfuerzo' y 'excelencia': lo que esconden los lemas y eslóganes de las universidades privadas

Grandes referentes internacionales como el MIT, Stanford, Oxford o Harvard también basan su identidad en lemas históricos centrados en la libertad, el conocimiento o la verdad.

Muchas instituciones emplean frases de origen bíblico o textos clásicos, mientras que otras optan por campañas con foco en la aplicación práctica o el compromiso social.

Conceptos como la libertad, la verdad, el esfuerzo y la excelencia se repiten con frecuencia en las divisas y eslóganes de las universidades privadas.

Un estudio de Crue Universidades Españolas analizó 76 instituciones e identificó lemas en 39 de ellas, la mayoría escritos en latín.

Elegir universidad es una de las primeras grandes decisiones de la vida adulta. Estudiantes y familias comparan titulaciones, precios, instalaciones y oportunidades laborales.

El lema es un elemento al que no siempre se presta atención, pero que resume la identidad de cada institución.

Algunos están escritos en latín y remiten a textos clásicos o bíblicos. Otros utilizan un lenguaje más cercano al de las campañas de comunicación. La libertad, la verdad, el esfuerzo y la excelencia son conceptos que se repiten en estas expresiones.

Un estudio de Crue Universidades Españolas, la asociación que reúne a universidades públicas y privadas españolas, analizó las 76 instituciones que pertenecían a la organización cuando se realizó la investigación. Identificó lemas en 39 de ellas, de los cuales 33 estaban en latín.

El trabajo distingue entre el lema institucional, que expresa principios con vocación de permanencia, y el eslogan, vinculado a objetivos de comunicación relacionados con acontecimientos importantes que, en algunos casos, terminan incorporándose a la identidad de la universidad.

Libertad y verdad

"In veritate libertas", la libertad está en la verdad, es el lema de la Universidad CEU San Pablo. La expresión relaciona el conocimiento y la libertad, dos referencias presentes en su proyecto educativo.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) utiliza "In libertatem vocati", llamados a la libertad. La frase procede de la carta de san Pablo a los Gálatas y remite a las raíces cristianas de la institución.

También tiene origen bíblico el lema de la Universidad Francisco de Vitoria: "Vince in bono malum" (vence el mal con el bien), tomado de la carta de san Pablo a los Romanos.

En la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la referencia es el trabajo. "Labor omnia vincit", el trabajo todo lo vence, es el lema que la institución recoge en la memoria de su Defensoría Universitaria, donde lo vincula con el esfuerzo y la constancia.

Aniversarios y legado

Otras expresiones están asociadas a momentos concretos de la trayectoria universitaria. Es el caso de "La primera universidad del siglo XXI", utilizado por la Universidad Camilo José Cela como lema de su vigésimo aniversario.

Su entonces rector, Emilio Lora-Tamayo, explicó esta elección en una entrevista ya que la institución había nacido en el año 2000.

La reflexión sobre los valores de la universidad estuvo también presente en el discurso de investidura de Jaime Olmedo, que asumió el rectorado en 2024. Olmedo defendió una institución "consagrada a la enseñanza de la verdad y al cultivo de la inteligencia y del ser humano que ha de conocerla".

A su vez, señaló tres principios que, a su juicio, debían distinguirla: "La búsqueda de la verdad, la apreciación de la belleza y la expresión de la bondad".

La Universidad Europea incorporó "Ve más allá" a su campaña Vida, presentada en abril de 2024. Según explicó la universidad, la propuesta se centraba en el aprendizaje vital y en las experiencias y relaciones que contribuyen a la formación dentro y fuera de las aulas.

La Universidad Pontificia Comillas combina "El valor de la excelencia" con la máxima jesuita de formar "hombres y mujeres con y para los demás", que vincula la exigencia académica con el compromiso social.

El espejo donde mirar

Si se trata de mirar a las universidades que encabezan las clasificaciones internacionales, sus lemas también cuentan parte de su historia. MIT, Imperial College London, Stanford, Oxford y Harvard ocupan las cinco primeras posiciones del ranking QS 2027.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), fundado en 1861, utiliza "Mens et manus", (mente y mano). La institución explica que la expresión representa la unión del conocimiento académico con su aplicación práctica.

Imperial College London, creado en 1907, recibió un año después la divisa "Scientia imperii decus et tutamen", el conocimiento científico, gloria y salvaguarda del imperio.

Stanford, fundada en 1885 y abierta a los estudiantes en 1891, utiliza una frase en alemán: "Die Luft der Freiheit weht", (sopla el viento de la libertad). Su primer presidente, David Starr Jordan, la tomó de los escritos del humanista Ulrich von Hutten.

Oxford y su lema, "Dominus illuminatio mea", (el Señor es mi luz) procede del salmo 27, mientras que Harvard, fundada en 1636, concentra su divisa en una palabra: "Veritas" ( verdad).