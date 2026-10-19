Los profesores de Asturias o Cataluña cobran menos que los de Madrid: su sueldo está en la media de CCAA pese a la huelga

Madrid registra la ratio de alumnos por maestro más alta de España en Primaria (23), aunque mejora su posición en la etapa de Secundaria.

Asturias, Aragón, Cataluña y Extremadura son las comunidades autónomas con los sueldos docentes más bajos tanto en Primaria como en Secundaria.

Los profesores y maestros de Madrid se encuentran en la media salarial de España, según datos de un informe de UGT.

Desde el miércoles, los profesores y maestros de la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid han estado en huelga. Una protesta "política y revolucionaria", según han sostenido tanto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como su consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

Es más, esta consejera explicó este pasado viernes que las reivindicaciones de los docentes son "totalmente inasumibles" y que no va a negociar "absolutamente nada". Entre ellas se encuentran la subida salarial, la bajada de las ratios o la reducción de la burocracia.

Tanto presidenta como consejera se han quejado de que los convocantes de la huelga no han planteado protestas de la magnitud de las de Madrid "ni al Gobierno ni a otras comunidades".

Y lo cierto es que, según un informe publicado por UGT, uno de los convocantes de la huelga madrileña, la autonomía presidida por Ayuso no es la que peor paga a sus maestros y profesores. Se encuentra en la media.

Así, el Boletín de la Enseñanza Pública publicado el pasado mes de diciembre por el sindicato –el último informe sobre salarios– recoge que los maestros de Primaria peor pagados en España trabajan en Asturias, Aragón, Cataluña y Extremadura.

Cobran cada mes, respectivamente, 2.312,61 euros, 2.382,52 euros, 2.399,69 euros y 2.428,28 euros. El propio estudio los pone en color rojo al ser las comunidades autónomas con peores salarios.

En la parte media de la tabla están el resto de comunidades autónomas con sueldos que van desde los 2.430,85 euros en la Comunidad Valenciana hasta los 2.559,52 euros que perciben los maestros murcianos. Madrid, en este sentido, se encuentra en esta zona templada de la clasificación con salarios de 2.473,60 euros al mes.

Las tres comunidades autónomas que lideran el ranking de salarios para maestros son País Vasco, Cantabria y Castilla-La Mancha. Sus docentes ganan al mes, en ese orden, 2.858,46 euros, 2.627,52 euros y 2.594,32.

Los profesores de Secundaria

En el caso de Secundaria, los profesores de la Comunidad de Madrid, al igual que los maestros de Primaria, también se encuentran en la zona media de los salarios que las comunidades autónomas pagan a sus docentes.

En este caso, repiten Asturias, Aragón, Cataluña y Extremadura como las autonomías con la remuneración más baja a sus profesores. En este caso y, por ese orden, les pagan 2.626,12 euros, 2.703,61 euros, 2.727,08 euros y 2.740,42 euros.

Los profesores de Secundaria de Madrid cobran 2.801,66 euros, lo que implica que, según UGT, están en la zona media de salarios. Ésta va desde los 2.747,41 euros de sueldo para los profesores de la Comunidad Valenciana hasta los 2.897,97 euros de Navarra.

Repiten como las comunidades que mejor pagan País Vasco, Cantabria y Castilla-La Mancha. En este caso, los salarios a sus docentes de Secundaria ascienden a 3.309,09 euros, 2.946,63 euros y 2.906,46 euros.

Suspenso en ratios

Donde sí suspende la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los últimos datos de ratios publicados por el Ministerio de Educación –del curso 2023/2024–, es en las ratios de Primaria. Es la más alta de España, sin contar Ceuta y Melilla, y hay un profesor por cada 23 alumnos.

Le siguen Cataluña con un 22,5 alumnos por maestro de Primaria y la Comunidad Valenciana y Murcia, con 21,7 estudiantes por docente.

En el otro lado de la balanza se sitúan Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Sus ratios son de 17,5, 17,7 y 18,4 niños por maestro, respectivamente.

En Secundaria, sin embargo, el mapa cambia por completo. Madrid no está en los puestos de cola: tiene 24,7 alumnos por profesor, frente a los 28,5 de Cataluña, los 26,4 de Andalucía y los 25,2 de Murcia

Las comunidades autónomas con mejores ratios en Secundaria son Aragón, con 20,6 alumnos por profesor; Extremadura, con 20,7 estudiantes; y, empatadas, Galicia y Castilla-La Mancha, con 22,3 jóvenes por docente.