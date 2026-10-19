Un grupo de 200 profesores corta la A3 en el inicio del cuarto día de la huelga de educación en Madrid

Entre sus exigencias destacan también un incremento salarial de 600 euros al mes, la eliminación del modelo de bilingüismo actual y mayores complementos en Educación Especial.

Los huelguistas denuncian la falta de diálogo del Gobierno regional y reclaman la reducción del horario lectivo, la bajada de ratios y mejoras en la atención a la diversidad.

El corte de tráfico, producido en plena hora punta en el ramal hacia la M-30, ha quedado resuelto pasadas las nueve de la mañana tras la intervención de la Policía Nacional.

Unos 200 profesores y manifestantes han cortado la autovía A-3 a la altura del kilómetro 5 instalando pupitres en el inicio del cuarto día de huelga educativa en la Comunidad de Madrid.

Decenas de manifestantes por la Educación Pública han cortado a primera hora de la mañana de este lunes la autovía A-3 (Madrid-Valencia) en el marco de las protestas del cuarto día de huelga educativa en la Comunidad de Madrid.

En plena hora punta, los manifestantes han colocado pupitres en la citada autovía que han obligado a detener el tráfico. Ha sido a la altura del kilómetro 5 de la A-3, en el ramal de salida a la M-30, dentro del término municipal de la capital, han indicado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los congregados, ataviados con camisetas verdes en defensa de la Educación Pública y las prendas amarillas que caracterizan la huelga en Escuelas Infantiles, han querido así denunciar la "falta de diálogo" por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y "el maltrato institucional" a este colectivo.

El corte ha obligado a detener la circulación en ese punto en plena hora punta, con tráfico intenso en esa zona. Tras una fila de pupitres escolares colocada delante de una gran pancarta en defensa de la Educación Pública, han obligado a detenerse a los vehículos a la altura de Moratalaz.

Pasadas las nueve de la mañana, tras la intervención de la Policía Nacional, los congregados se han retirado de la zona y la circulación ha recuperado la normalidad en esa zona.

Reivindicaciones

Entre las principales reivindicaciones, los sindicatos reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad.

Asimismo, exigen medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo, así como una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial.

La huelga congrega a todos los niveles de la educación pública excepto el universitario, aunque sí se han sumado plataformas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos.

Está impulsada por CCOO, CGT, UGT y plataformas como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Por su parte, CSIF también ha llamado a la huelga y ha organizado actos de protesta paralelos.