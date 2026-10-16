La lección de Luis de la Fuente, doctor honoris causa en la UCAM: "El deporte nos recuerda que necesitamos a los demás"

El acto coincidió con el 30 aniversario de la universidad católica y estuvo dirigido especialmente a la juventud universitaria a través de un emotivo discurso.

Alejandro Blanco, presidente del COE, y Lourdes Meroño, decana de la Facultad de Deportes, elogiaron la figura de De la Fuente como un líder ejemplar y educador en valores.

El seleccionador nacional impartió la lección magistral 'Los valores del fútbol como escuela de vida', destacando la importancia del trabajo en equipo, la humildad y el sentido de comunidad.

Luis de la Fuente ha sido investido Doctor Honoris Causa por la UCAM durante una ceremonia celebrada en el Campus de Los Jerónimos.

Siete universitarios se agolpaban en la puerta de la presidencia de la UCAM, este jueves, luciendo la camiseta de España. Tenían la ilusión de un niño por fotografiarse con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, con motivo de su visita al Campus de Los Jerónimos para ser investido Doctor Honoris Causa.

Es el único título que le faltaba al entrenador más laureado en la historia de la Selección Española. "Cuando era un niño, jamás imaginé que un balón pudiera traerme hasta un lugar como esta universidad", tal y como ha subrayado Luis de la Fuente, durante la ceremonia celebrada en un templo que estaba lleno hasta la bandera.

La lección magistral del seleccionador ha comenzado a las 11:04 horas de este jueves, a su llegada al campus de la pedanía murciana de Guadalupe, agasajado como un crack futbolístico, pero derrochando cercanía con cada persona que le ha pedido una foto, un autógrafo, o le ha detenido para darle las gracias por haber ganado el último Mundial.

Un grupo de universitarios, luciendo la camiseta de España, este jueves, esperan en la UCAM para fotografiarse con Luis de la Fuente. Badía

"Luis es un líder ejemplar para las próximas generaciones porque nos dirige desde el césped, pero dignifica a la sociedad", según ha resaltado Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, justo antes del nombramiento del seleccionador como Doctor Honoris Causa, acertando de pleno en el motivo por el que Luis de la Fuente más que un entrenador "es un educador" en valores.

Tales como el "patriotismo sereno", el "esfuerzo" y el "trabajo" siempre en equipo, poniendo a las personas por encima del resultado. Prueba de ello es la anécdota que ha desvelado el presidente del COE sobre la reacción que tuvo Luis de la Fuente, cuando Brasil ganó 2 a 1 a la Selección Española Sub-21, en la final de las Olimpiadas de Tokio.

El seleccionador entró al vestuario y no habló de la derrota con sus jugadores. Les dijo: "Hemos ganado una medalla de plata". Unos años después, ocho de esos futbolistas ganaron la Eurocopa y el Mundial con la selección absoluta.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, este jueves, tras ser investido Doctor Honoris Causa en la UCAM. Jorge García Badía

Con la templanza que caracteriza a Luis de la Fuente, bajo la atenta mirada de la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y del jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el seleccionador ha protagonizado un emotivo discurso de investidura, bajo el título: 'Los valores del fútbol como escuela de vida'.

"La lección más importante que me dejaría el fútbol no tendría que ver con los goles ni con los títulos, sino con las personas. Es por ello por lo que, en primer lugar, quiero agradeceros el haber pensado en mí para recibir este Doctorado".

"Aceptar la máxima distinción que otorga esta universidad es un motivo de profundo orgullo, pero sobre todo, es una responsabilidad intelectual y ética". "Recibo este Doctorado Honoris Causa de la UCAM con la humildad de quien comprende que los méritos individuales son siempre el resultado de una vasta red de maestros, compañeros y vivencias compartidas".

Tales palabras recuerdan al mantra que dejaba caer en Estados Unidos en cada rueda de prensa, para que calara una idea entre los jugadores de la Selección Española: no había estrellas, solo un equipo, no había triunfos individuales, solo victorias colectivas.

"He tenido la fortuna de vivir experiencias que de niño jamás hubiera soñado. Como futbolista he levantado títulos. Como entrenador he tenido la oportunidad de disputar torneos maravillosos, vivir la emoción de unos Juegos Olímpicos, de una Eurocopa o de esta última Copa Mundial".

"He conocido estadios llenos y muy ruidosos. También vestuarios silenciosos después de una dolorosa derrota. He sido jugador, capitán, entrenador y compañero".

"Y después de tantos años en el fútbol, si alguien me preguntara cuál es la enseñanza más importante que me ha dejado este deporte, mi respuesta sería sencilla": "El fútbol no me ha enseñado únicamente a ganar, me ha enseñado a vivir. Y creo que esa es la grandeza del deporte".

Esta ha sido la primera gran reflexión de la lección que Luis de la Fuente ha impartido a docentes, como Josefina García Lozano, rectora de la UCAM; a políticos, como la alcaldesa de Murcia; Rebeca Pérez; a autoridades eclesiásticas, como el obispo de Cartagena José Manuel Lorca Planes, pero sobre todo, a decenas de universitarios.

Luis de la Fuente, este jueves, recibiendo el birrete de Doctor Honoris Causa de manos de su madrina, decana de la Facultad de Deportes, Lourdes Meroño. UCAM

El seleccionador también ha apelado a que la sociedad no se diluya entre el sesgo narcisista e individual de las redes sociales.

"Cuando una niña o un niño entra por primera vez en un terreno de juego, es en el campo donde empieza un aprendizaje que va mucho más allá de la técnica o la preparación física. Comienza a descubrir quién es. Aprende a convivir con otros. Aprende a esforzarse, a caer y levantarse. Y esas lecciones lo acompañarán toda la vida".

"Vivimos en una época extraordinaria desde el punto de vista tecnológico. Tenemos acceso inmediato a la información y podemos comunicarnos con cualquier persona del mundo en unos segundos. Pero, en mi opinión, creo que también vivimos tiempos en los que a veces parece debilitarse algo fundamental: el sentido de comunidad", según ha subrayado Luis de la Fuente (La Rioja, 1961).

"Considero que el deporte tiene hoy una responsabilidad mayor que en tiempos no tan lejanos. El deporte debe recordarnos algo tan sencillo como profundo: necesitamos a los demás".

"En el fútbol aprendí muy pronto que el talento es importante, pero insuficiente". "He visto jugadores aparentemente mucho más normales que llegaron muy lejos porque supieron poner su calidad al servicio del equipo. Esa es una gran lección para cualquier sociedad".

"Sinceramente, creo que esta es una de las grandes aportaciones del deporte a nuestra sociedad. Nos encontramos en una época en la que muchas personas experimentan aislamiento o falta de pertenencia. El deporte nos recuerda que nadie está llamado a recorrer el camino solo".

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, y Lourdes Meroño, decana de la Facultad de Deportes de la UCAM. Badía

El discurso de Luis de la Fuente ha coincidido con una fecha doblemente especial: el 30 aniversario de la fundación de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) y la apertura del curso académico 2026-27.

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, ha aludido a ese aniversario en la rueda de prensa previa, a la ceremonia: "Poco a poco se han ido disipando todas las dudas que en un principio había y, a la vista está; tenemos 100.000 egresados, muchísima gente que está ya sirviendo a la sociedad gracias a la formación que ha recibido".

También ha alabado el "ejemplo de vida" de Luis de la Fuente y su "testimonio de fe", una creencia católica que el propio seleccionador ha enfatizado, al tiempo que ha confesado su admiración por Rafa Nadal o su afición por estudiar la antigua Roma.

"Hay una idea de Marco Aurelio que siempre me ha acompañado. Decía que lo que no es bueno para la colmena tampoco es bueno para la abeja. Es una frase sencilla, pero encierra una enorme sabiduría". Como muchas de las reflexiones y afirmaciones que ha lanzado un entrenador que debe aislar del ruido mediático mundial a jóvenes estrellas, como Lamine Yamal, para que el ego no se coma al futbolista.

"El éxito individual merece reconocimiento. El éxito colectivo, en cambio, tiene la capacidad de transformar comunidades enteras", tal y como ha insistido este seleccionador con gafas de intelectual y físico de actor de películas de acción, pero que frente a la fuerza física prefiere el "respeto", la "generosidad", la "humildad", el "compromiso" y poner el "nosotros por delante del yo".

"Las mejores organizaciones, las mejores instituciones y comunidades se construyen sobre esos mismos principios".

El Monasterio de Los Jerónimos estaba lleno para escuchar a Luis de la Fuente. Badía

Lourdes Meroño, decana de la Facultad de Deportes de la UCAM, ha ejercido de madrina del seleccionador nacional y en su laudatio del nuevo Doctor Honoris Causa ha ensalzado que "nuestro doctorando sabe tomar decisiones en momentos difíciles", así como "su capacidad de inspirar al máximo y dejar su huella en las nuevas generaciones, convirtiéndose en un ejemplo".

19 páginas

Las 19 páginas que jalonan el discurso de investidura de Luis de la Fuente, el entrenador riojano que empezó su carrera en los banquillos desde abajo, para llegar hasta la cima mundial del fútbol a base de trabajar en equipo y con humildad, bien merece un hueco en la biblioteca personal de cualquier ciudadano, para dar otra visión a los problemas y las derrotas de la vida cotidiana.

Valga como botón de muestra este mensaje que el míster de todos los españoles ha lanzado a los universitarios de la UCAM:

"Quiero dirigirme especialmente a los estudiantes. Algunos de vosotros os convertiréis en entrenadores. Otros seréis investigadores u os vincularéis a la gestión deportiva, a la educación física o a la preparación de deportistas".

"Permitidme una reflexión nacida de la experiencia. Vuestra influencia será mucho mayor de lo que imagináis. Quizás no forméis campeones del mundo o no entrenéis en estadios llenos.

"Pero seguramente tendréis la oportunidad de impactar en la vida de cientos o miles de personas. Algo extraordinario".

Luis ya lo ha hecho.