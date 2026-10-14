La UCM y la URJC adelantan la huelga universitaria y paran las clases en apoyo a la protesta de educación en Madrid

El profesorado no universitario exige una reducción de ratios, la disminución de periodos lectivos semanales, mejoras salariales de 600 euros al mes y menos burocracia.

Los sindicatos y plataformas convocantes denuncian recortes presupuestarios, recortes de grupos y salarios, masificación y problemas de infrafinanciación en la URJC respecto a su alumnado.

Esta jornada de paro servirá como inicio de las movilizaciones antes de la huelga general convocada en las seis universidades públicas madrileñas para el 4 y 5 de noviembre.

La UCM y la URJC adelantan la huelga universitaria al miércoles 14 de octubre para coincidir con la protesta de la educación pública no universitaria en la Comunidad de Madrid.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) irán a la huelga este miércoles 14 de octubre, coincidiendo con el reclamo del profesorado de la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid.

La jornada anticipa así el paro anunciado para el 4 y el 5 de noviembre en las seis universidades públicas madrileñas. También están previstas protestas en la Universidad Carlos III y en la Universidad Autónoma de Madrid.

Desde CCOO, Jesús Escribano sostiene que hubo un "debate interno" sobre las fechas de la convocatoria y finalmente se fijó el 14 de octubre como un "disparo de salida hacia la movilización".

Esta coincidirá con la huelga de la enseñanza no universitaria, a la que están llamados 65.000 docentes de la región, quienes reivindican ratios menores y mejoras salariales, entre otros.

El reclamo

En la Complutense, CCOO, CGT, CNT y UGT vinculan la convocatoria con medidas que atribuyen a los recortes: el cierre de turnos de tarde, la fusión de centenares de grupos, la reducción del presupuesto de las facultades, la rebaja salarial del personal predoctoral y la reestructuración de las plantillas de las bibliotecas.

Entre sus reivindicaciones también cobra protagonismo el reclamo a una vivienda digna para estudiantes y trabajadores.

Por su parte, la plataforma URJC x la Pública, que reúne a trabajadores y estudiantes de la Rey Juan Carlos, reclama recursos suficientes para el funcionamiento ordinario de las universidades.

En el comunicado emitido por la agrupación rechazan los ajustes ejecutados por los rectorados de la URJC y la UCM, a los que acusa de trasladar a los centros las consecuencias de la política de financiación del Gobierno regional.

La plataforma pide mejores condiciones laborales para el profesorado, el personal investigador y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS).

También denuncia el deterioro de las condiciones en las que estudia el alumnado y rechaza la privatización de la educación, desde la etapa de cero a tres años hasta la universidad: demandan que la universidad pública sea un servicio “de calidad y para toda la sociedad”.

Reparto de fondos

La financiación de la URJC ocupa buena parte del comunicado. Según la plataforma, la universidad recibe el 10% del presupuesto destinado a las universidades públicas madrileñas pese a atender al 20% de su alumnado.

La organización cifra en 4.000 euros la diferencia entre la inversión por estudiante en la Rey Juan Carlos y la media del resto de centros públicos de la comunidad, contando también los ingresos por tasas y matrículas.

URJC x la Pública sostiene que la aportación autonómica cubre solo el 60% del gasto en nóminas de la universidad. El plan plurianual de financiación firmado en marzo de 2026 por los seis rectores y el Gobierno autonómico es otro de los motivos de discrepancia.

Mientras el Ejecutivo madrileño lo presentó como un acuerdo "histórico", las plataformas universitarias consideran que no revierte la falta de recursos que denuncian.

Escribano califica el acuerdo alcanzado en marzo de 2026 "de estafa" ya que, según CCOO no mejoran la situación de las universidades que peor están, como es el caso de la Rey Juan Carlos y la UCM.

Asimismo, señalan la "dinámica permitida por la Comunidad de Madrid" sobre las universidades privadas que se instalan en la región como un factor negativo sumado a la falta de diálogo entre el gobierno regional y los sindicatos.

Por último, destacan que no se puede ser "ajeno" a la situación de la vivienda a la que se enfrentan muchos estudiantes que quieren venir a estudiar a Madrid. Lo mismo, señalan desde CCOO, les sucede a profesores que obtienen sus plazas y "renuncian a ella" porque no les sale a cuenta pagar un alojamiento en Madrid.

Origen del desacuerdo

URJC x la Pública sitúa el inicio del conflicto abierto en diciembre de 2024 y recuerda los cuatro días de huelga de 2025.

En el comunicado difundido presentan la protesta de este miércoles como el inicio de una escalada de movilizaciones y piden el apoyo del resto de universidades públicas madrileñas.

La convocatoria del próximo 4 y el 5 de noviembre ampliará el paro a las seis universidades públicas madrileñas.

Profesores no universitarios

Pese a que la UCM y la URJC se han sumado a las protestas de esta jornada, lo cierto es que la huelga convocada este miércoles es de la educación no universitaria. Son los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid los que reducirán su actividad.

Entre las exigencias principales de la huelga de este sector destaca la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional, y 22 en Educación Primaria. Piden que se incluyan tutorías y jefaturas.

También reclaman una bajada de ratios. Solicitan 13 alumnos en Infantil, 15 en Primaria y Formación Profesional, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato, además de mejoras para los estudiantes con necesidades especiales.

En cuanto a la mejora salarial, exigen un incremento de 600 euros mensuales en el complemento específico autonómico. También piden equiparación retributiva para el profesorado de FP y un plus de peligrosidad en Educación Especial.

Los docentes reclaman al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, buscando liberar a los profesores de cargas burocráticas ajenas a su labor.

Además, exigen un plan de climatización, la retirada del amianto y el fin de la construcción por fases de los centros educativos públicos madrileños.