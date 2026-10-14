Guerra de cifras por la huelga en la enseñanza pública: Madrid dice que la sigue el 44,6% de los docentes y los sindicatos el 70%

Reivindicaciones de la protesta: Los manifestantes exigen en la Puerta del Sol más financiación para la enseñanza pública, la equiparación salarial con otras regiones, la reducción de ratios por aula y mejoras laborales en FP y Educación Especial.

Incidentes y detenidos: La jornada comenzó con altercados, incluyendo cargas policiales en la Universidad Complutense con cinco detenidos y agresiones registradas en sedes administrativas y de seguridad.

Disparidad en las cifras de seguimiento: La Comunidad de Madrid cifra la participación en la huelga docente en un 44,6%, mientras que los sindicatos UGT y CCOO la elevan al 70-75%.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha informado este miércoles que la primera jornada de la huelga indefinida de educación "está transcurriendo con un seguimiento del 44,6%" de los profesores de la enseñanza pública autonómica.

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico. En dicha comparecencia, la titular de Educación se ha quejado de que estas protestas tienen claros "objetivos políticos y electoralistas".

Ha lamentado los "incidentes aislados" que han ocurrido durante la jornada. Por ejemplo, la agresión a dos policías durante los piquetes organizados por los estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid que se ha saldado con cinco detenidos.

También ha explicado que ha habido una concentración de unos 70 huelguistas ante la Dirección de Área Territorial (DAT) Este, en Alcalá de Henares, que se ha disuelto al llegar la Policía; y otra en la DAT Norte, en San Sebastián de los Reyes, donde se ha producido una agresión a un vigilante de seguridad.

La consejera ha asegurado que los servicios mínimos "se están respetando" y ha avisado de que estará "vigilante" para que se garanticen tanto el "derecho a la educación" de los alumnos como el "derecho al trabajo" de los docentes, "sin coacciones y sin señalamientos".

En la otra cara de la moneda, los sindicatos elevan la cifra de participación en la huelga indefinida de educación. Desde UGT han informado a EL ESPAÑOL que el seguimiento de la huelga "se sitúa entre el 70 y el 75%". CCOO cifra la participación en el 70%.

Según ha explicado a este medio Chema Flores, de UGT, hay centros de Madrid capital, el Corredor del Henares y el sur de la región con un seguimiento del 100 %, mientras que en otros oscila entre el 50 y el 70 %. En los institutos, ha calculado que la media ronda entre el 50 y el 60 %.

Muchos de ellos, por supuesto, se han acercado durante la mañana de este miércoles a la Puerta del Sol.

La manifestación

Bajo consignas como "La gente, luchando, también está educando" y "Educación pública y de calidad" y pancartas como "La educación de hoy es la sociedad de mañana", los manifestantes han reclamado más financiación para la enseñanza pública, una reducción de las ratios de alumnos por aula y mejoras en las condiciones laborales del profesorado.

La secretaria general de la Federación de Educación de CCOO de Madrid, Aida San Millán, ha denunciado que los docentes de la región cobran los salarios más bajos de España pese a asumir, según ha afirmado, más horas lectivas, más alumnos por aula y más tareas administrativas que en otras comunidades.

La diferencia salarial puede alcanzar los 600 euros, ha asegurado en declaraciones a los medios.

Millán ha denunciado que la Comunidad de Madrid lleva dos años incumpliendo la normativa estatal que contempla la figura del prospector de empresas para facilitar las prácticas del alumnado.

En la misma línea, José Luis Carretero, profesor de Formación y Orientación Laboral (FOL) en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, ha reclamado garantizar plazas públicas de prácticas para todos los estudiantes matriculados en FP, incorporar profesores especialistas que permitan desdoblar grupos y recuperar de tres a seis horas de tutoría para los docentes encargados de supervisar la formación en empresas, como antes de los recortes de 2012.

La reducción del número de alumnos por aula es otra de las reivindicaciones. Rebeca Gegúndez, representante del colectivo de defensa de las aulas TEA, ha pedido ratios de 13 alumnos en el segundo ciclo de Infantil, 15 en Primaria y FP, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato, además de reducciones específicas en otras enseñanzas y más personal de Educación Especial.

Por su parte, Juan Rubio, de CGT Enseñanza y profesor en un instituto público de Alcorcón, ha reclamado escuelas infantiles públicas, gratuitas y de calidad, comedores accesibles para las familias vulnerables y una alimentación saludable para todo el alumnado.

La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid ha empezado este miércoles con una carga policial contra estudiantes de un piquete informativo en la Universidad Complutense de Madrid, además de cinco detenidos por atentado contra la autoridad, según han informado fuentes policiales.

Delegación del Gobierno ha informado a EFE de que la actuación se ha desarrollado tras el intento de los estudiantes de "rebasar el cordón policial y realizar dos ataques a la policía", con dos agentes que han resultado lesionados leves.