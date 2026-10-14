El 90% de los españoles piensa que los colegios deben enseñar herramientas digitales y el uso de la IA, según la UE

El 57% de los españoles aboga por que la Unión Europea apoye la educación digital mediante la creación de normas comunes sobre privacidad de datos y regulación de la IA en las aulas.

Más del 90% de los ciudadanos exige formar a los docentes en competencias digitales y pide enseñar a los alumnos a protegerse de la desinformación y del impacto negativo de las redes sociales en la salud mental.

Un 78% de la población encuestada defiende la prohibición de los teléfonos móviles en los centros educativos, aunque un 88% apoya el uso de tecnologías diseñadas específicamente para el aprendizaje.

El 90% de los españoles considera que los colegios deben enseñar a los jóvenes a gestionar las herramientas digitales y el uso seguro de la inteligencia artificial generativa, según datos del Eurobarómetro.

El 90% de los ciudadanos de España consideran que "los centros educativos deben enseñar a los jóvenes a gestionar herramientas digitales y el 88% considera que los docentes desempeñan un rol esencial para ayudarles a usar la tecnología de forma segura".

Estas son las principales conclusiones que arroja el Eurobarómetro Flash 564, un informe elaborado por la Comisión Europea bajo el nombre de Necesidades futuras en materia de educación digital. Este se ha realizado a partir de 1.022 entrevistas en España.

Y es que la irrupción de la inteligencia artificial y de los nuevos dispositivos en las aulas ha cambiado por completo el paradigma escolar. La ciudadanía española, atenta a estos cambios, ahora demanda una respuesta firme, estructurada y eficaz por parte de nuestro sistema.

Las competencias digitales se perciben ya como un pilar básico. El 93 % de los encuestados españoles asegura que dichas destrezas son fundamentales para poder participar activamente en la vida de la sociedad moderna de forma autónoma.

Esto incluye desde hacer gestiones en los bancos hasta completar trámites vinculados con la sanidad pública. Por ello, la alfabetización digital se vuelve una necesidad que ya no puede eludirse bajo ningún concepto en los currículos educativos.

Aprender a usar la IA

Otro punto crucial del informe aborda el uso de la inteligencia artificial. El 90% de los encuestados españoles sostiene que estas competencias son necesarias para poder usar las herramientas de IA generativa de una forma segura y responsable.

Además, el 93% de nuestra población considera que el equipo docente debe contar con la preparación adecuada. Los profesores deben poseer las habilidades idóneas para poder usar y entender a la perfección esta inteligencia artificial generativa.

Sobre el controvertido papel de esta tecnología dentro de las aulas, existe cautela pero también cierta apertura. El 60% de los españoles afirma que la IA puede conllevar tanto ventajas como riesgos, por lo que debe evaluarse de forma constante.

Frente a esta postura intermedia y reflexiva, un 19% de los ciudadanos es más restrictivo y prefiere que la IA no esté dentro de las aulas. Sólo un reducido 15% cree que la comunidad educativa no debe temer experimentar con estos nuevos recursos.

La protección frente a los engaños en Internet es otra de las grandes preocupaciones que refleja el estudio. El 86% de los españoles confía en que la adecuada alfabetización ayuda a protegerse contra la desinformación online.

Para combatir eficazmente esta desinformación, el papel de los colegios es clave. El 90% de los ciudadanos en España piensa que todo el equipo docente debe contar con inmejorables competencias para saber identificar noticias falsas y mentiras.

Dispositivos en colegios

Respecto al conflictivo uso de dispositivos en los recintos escolares, el veredicto de la sociedad española es contundente. El 78% de los participantes defiende que los teléfonos móviles inteligentes deben estar prohibidos en los centros educativos.

Sin embargo, esta limitación no implica rechazar el progreso tecnológico en el ámbito del aprendizaje escolar. El 88% de la población pide que se fomenten en los colegios aquellas tecnologías digitales diseñadas de manera específica para el aprendizaje.

La salud mental de los alumnos es una prioridad ineludible para el 92% de la población encuestada. Exigen que se enseñe a los menores a gestionar el impacto que las redes sociales tienen sobre su valiosa salud psíquica.

Los docentes, sin embargo, no son los únicos responsables en este desafío pedagógico. El 91% de los españoles recuerda que los padres y las familias tienen un papel muy importante al educar de forma correcta sobre tecnología.

Finalmente, el documento europeo consulta sobre el papel que debería jugar Bruselas en este proceso. El 57% de los españoles cree que la UE debe apoyar la educación digital desarrollando normas comunes sobre el correcto uso de tecnologías.

Esta normativa europea tendría que abarcar múltiples cuestiones sensibles como la confidencialidad de los datos personales. También debería regular de forma precisa el uso de la inteligencia artificial dentro del ecosistema educativo de todos los Estados miembros.

Por su parte, el 36% de los encuestados en nuestro país pide ofrecer oportunidades para mejorar las competencias. Un 33% apuesta directamente por dar financiación para adquirir equipos, incluyendo mejores conexiones a Internet.