Al menos cinco detenidos en la UCM por "ataques a la policía" en la huelga indefinida por la educación pública en Madrid

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LO ESENCIAL Las claves La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid se inicia con cargas policiales y al menos cinco detenidos en la Universidad Complutense por atentado contra la autoridad. El Sindicato de Estudiantes denuncia una actuación policial desproporcionada durante un piquete informativo, mientras que Delegación del Gobierno señala ataques a los agentes con dos policías lesionados leves. Unos 65.000 docentes están llamados a la huelga convocada por sindicatos y plataformas para exigir la reducción de horas lectivas, bajada de ratios, aumento de recursos y mejoras salariales. Las protestas de la jornada incluyen cortes de tráfico en el Paseo de la Castellana por educadoras infantiles, concentraciones en la Puerta del Sol y una manifestación desde Atocha.

La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid ha arrancado este miércoles con una carga policial contra estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en la Universidad Complutense de Madrid, además de cinco detenidos por atentado contra la autoridad, según informan a EFE fuentes policiales.

Delegación de Gobierno ha indicado a EFE que la actuación se ha desarrollado tras el intento de los estudiantes de "rebasar el cordón policial y realizar dos ataques a la policía", con dos agentes que han resultado lesionados leves.

Por otro lado, el portavoz del Sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa, ha indicado a EFE que las cargas se han producido a primera hora de la mañana cuando la policía ha hecho "una carga salvaje" que se ha saldado con "varios heridos y detenidos".

Ha insistido en que se estaba realizando un piquete informativo "acorde a una huelga indefinida" con docentes y estudiantes, mientras la Policía e Interior han actuado de una forma "desproporcionada".

A primera hora de la mañana las educadoras infantiles han cortado el Paseo de la Castellana, a la altura de Rubén Darío, como parte de las acciones de la huelga indefinida de la educación pública madrileña y para recordar que llevan más de seis meses de huelga "sin marco de negociación a la vista".

Movilizaciones

A lo largo de la jornada de hoy se realizarán varias movilizaciones en Madrid, entre ellas, una concentración de los sindicatos convocantes en la Puerta del Sol a las 12 de la mañana y culminará con una manifestación que arrancará a las 6 de la tarde desde Atocha.

Unos 65.000 docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid están llamados a participar desde este miércoles 14 de octubre en una huelga indefinida para reclamar mejoras laborales y denunciar el "deterioro" de la enseñanza pública.

La huelga en la enseñanza no universitaria está impulsada por CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto con las plataformas Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP, que se han definido como el bloque unitario.

Entre sus reivindicaciones, destacan la reducción a 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y FP, y 22 en Infantil y Primaria; la bajada de ratios en todos los niveles; el aumento de los recursos de atención a la diversidad; la subida de los salarios de los docentes y un plan de choque de Formación Profesional.

De forma paralela, el sindicato CSIF también ha convocado tres días de huelga, del 14 al 16 de octubre.

Asimismo, este miércoles irán a la huelga la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos.