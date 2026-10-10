Publican las fechas de las PAU 2027 en 7 comunidades y los modelos de examen en 4: así será la Selectividad este curso

El nuevo modelo homogeneizado incluye hasta un 70% de preguntas competenciales en letras e historia, mientras que los fallos de ortografía y sintaxis restarán hasta un punto.

Andalucía, Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha ya han comenzado a hacer públicos los modelos de examen de la PAU 2027 en sus respectivos portales universitarios.

Cataluña se suma al resto de regiones y celebrará por primera vez la convocatoria extraordinaria de Selectividad en el mes de julio en lugar de septiembre.

Siete comunidades autónomas (Asturias, Cataluña, Andalucía, Canarias, Murcia, Aragón y la Comunidad Valenciana) han publicado las fechas oficiales para las pruebas de la PAU 2027.

Durante esta primera semana de octubre, las diferentes comisiones organizadoras e interuniversitarias de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2027 han empezado a informar a los centros educativos sobre cómo será la Selectividad de varias comunidades autónomas y, también, del calendario para las convocatorias ordinaria o extraordinaria.

Ejemplo de ello es Asturias, cuya comisión organizadora de la prueba, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Estudios y Docencia de la Universidad de Oviedo y coordinada con la Consejería de Educación, ha revelado el calendario del Principado.

En este sentido, ha fijado los exámenes ordinarios para los días 1, 2 y 3 de junio, mientras que los exámenes extraordinarios tendrán lugar del 5 al 7 de julio.

Con la publicación de estas fechas, Asturias se ha convertido, según la Universidad de Oviedo, en la primera comunidad autónoma en dar a conocer el calendario de la próxima PAU. No obstante, no ha sido la única.

Este pasado martes, Cataluña también ha desvelado su calendario de Selectividad. Los alumnos de segundo de Bachillerato catalanes realizarán las pruebas los días 1, 2 y 3 de junio, al igual que los asturianos.

Así lo ha comunicado el Departamento de Investigación y Universidades, que, a través del Consejo Interuniversitario de Cataluña, ha publicado una novedad nunca antes vista en la autonomía.

Por primera vez, los alumnos catalanes se enfrentarán a la convocatoria extraordinaria en julio. Concretamente, los días 6, 7 y 8. De esta manera, Cataluña se une al resto de comunidades autónomas al realizar las pruebas no ordinarias durante este mes. Las solían hacer en septiembre.

Otras autonomías, como Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia también han publicado las fechas de sus exámenes.

Andalucía y Canarias tienen la convocatoria ordinaria de sus PAU los días 1, 2, 3 y 4 de junio de 2027 y la extraordinaria los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 2027, han informado, respectivamente, las facultades andaluzas y el Gobierno insular.

Los murcianos tendrán exactamente el mismo calendario que los andaluces y canarios, tanto en las pruebas ordinarias como en las extraordinarias, de acuerdo con la información aportada por la Universidad de Murcia.

En Aragón, por su parte, los estudiantes realizarán la PAU un día después. La Universidad de Zaragoza los convoca los días 2, 3 y 4 de junio para la convocatoria ordinaria y los días 30 de junio y 1 y 2 de julio para la extraordinaria.

En la Comunidad Valenciana la Selectividad ordinaria se celebrará los días 1,2 y 3 de junio y la extraordinaria los días 30, 1 y 2 de julio.

El resto de comunidades autónomas (Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco) tienen pendiente de publicar su calendario oficial definitivo en sus boletines y portales institucionales.

Modelos de examen

Paradójicamente, sólo hay una comunidad que ha publicado tanto las fechas como los modelos de examen de la Selectividad de 2027. Esta ha sido Andalucía y se pueden encontrar en la web de la Junta.

Hay otras tres que no han informado de las fechas pero sí de los modelos de las PAU de 2027.

Por un lado, en los portales de Pruebas de Acceso de las universidades públicas del Distrito Único de Madrid (Universidad Carlos III, Universidad Complutense o Universidad Autónoma) ya se pueden encontrar los modelos de la Selectividad madrileña.

También, en Galicia, la Comisión Interuniversitaria de la comunidad, publicó el pasado 11 de septiembre los modelos de las pruebas de acceso de cara al año 2027.

Castilla-La Mancha también ha hecho públicos sus modelos. Estos se pueden encontrar fácilmente en la web de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Novedades de 2027

De momento, no se conocen muchas novedades de las diferentes PAU autonómicas, pero sí se sabe cómo variará en algunas autonomías.

En Andalucía, el Distrito Único Andaluz ha anunciado que las dos Matemáticas no podrán sumarse con 0,2 a la vez. La medida busca forzar la diversidad de asignaturas examinadas en carreras con notas de corte elevadas.

Además, la asignatura de Ciencias Generales reduce su peso a 0,1 en decenas de grados técnicos.

La Universidad de Extremadura, por su parte, ha formalizado su adhesión completa al modelo común. La iniciativa impulsada por la CRUE unifica la estructura de los exámenes entre regiones.

El ajuste homogeneiza la tipología de preguntas sin alterar los temarios propios autonómicos. El nuevo modelo fija hasta un 70% de preguntas competenciales en materias de letras e historia.

Las penalizaciones por ortografía y sintaxis restarán hasta un punto sobre diez.

Por último, la fórmula global de cálculo se mantiene sin cambios: 60% Bachillerato y 40% fase general, según las resoluciones públicas del Distrito Único Andaluz y la Universidad de Extremadura.

Las comisiones del resto de comunidades completarán la publicación de los “Modelos 0” a lo largo del trimestre y se conocerá cómo serán las pruebas en las demás autonomías.