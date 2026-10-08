La ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, durante una rueda de prensa reciente. J. J. Guillén Efe

El Supremo anula el decreto contra las universidades 'chiringuito' del Gobierno y critica su tramitación urgente

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LO ESENCIAL Las claves El Tribunal Supremo anula el real decreto 905/2025, que endurecía los requisitos para crear nuevas universidades. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso presentado por el Gobierno balear. La anulación se fundamenta en la falta de justificación de la tramitación urgente de la norma. El tribunal aprecia que la omisión de la consulta pública previa no contó con el amparo legal exigido y no entra en el fondo del decreto.

El Tribunal Supremo ha anulado el decreto antichiringuitos del Gobierno que endurece los criterios para crear nuevas universidades y que pretendía evitar que proliferen centros privados de enseñanza superior que no cumplan con los estándares de excelencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha tumbado el real decreto 905/2025 de 7 de octubre sobre universidades al estimar un recurso de Baleares por falta de justificación de su tramitación urgente, lo que significa que no ha entrado en el fondo del asunto.

El Alto Tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado. Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido.

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