Casi la mitad de los alumnos en España han sufrido algún ciberataque en el último año: a un 17% le 'hackearon' las cuentas

Los expertos aconsejan usar contraseñas únicas, autenticación multifactor, redes Wi‑Fi seguras y copias de seguridad para reducir los riesgos.

La Generación Z concentra la mayor exposición a ciberincidentes, con un 65%, seguida de los millennials, con un 64%.

El malware afectó al 19% de los estudiantes y el robo de cuentas al 17%; también se registraron enlaces sospechosos, webs falsas y uso indebido de datos.

El 46% de los alumnos que cursaron estudios online o híbridos en España sufrió incidentes digitales en el último año, según un estudio de Kaspersky.

La educación digital se consolida como una alternativa eficaz en ordenadores, portátiles, tabletas y dispositivos Windows basados en ARM, pero su uso conlleva graves peligros. Y es que el 46% de los alumnos en España que estudiaron en la educación online o híbrida durante el último año ha sufrido incidentes digitales vinculados a sus estudios.

Este porcentaje significa que casi la mitad de los estudiantes españoles ha sufrido ciberataques recientemente. El incidente principal fue el malware en archivos, aplicaciones o software educativo, afectando directamente al 19%. Además, a un 17% le hackearon sus cuentas.

La lista de ciberataques continúa con otras amenazas. Un 11% recibió mensajes o enlaces sospechosos, y otro 11% halló aplicaciones o webs falsas. Asimismo, un 11% abrió cursos o proveedores educativos fraudulentos, mientras que un 9% padeció el uso indebido de sus datos personales.

Estos ataques coinciden con el auge formativo, ya que, según un estudio de Kaspersky cedido a EL ESPAÑOL, el 56% de los españoles encuestados realizó educación en los últimos 12 meses. La modalidad online fue elegida por el 24%, y la híbrida, que combina formatos online y presenciales, por el 18%.

Las prácticas fraudulentas

Los analistas de la entidad, de hecho, han detectado campañas de spam promocionando servicios educativos online fraudulentos, demostrando cómo los ciberdelincuentes aprovechan el crecimiento de este sector.

Esta táctica va dirigida a los padres, instándoles a matricular a sus hijos online mediante mensajes que critican los centros tradicionales y piden ser compartidos.

Otros correos electrónicos se dirigen a adultos que trabajan, proponiéndoles volver a estudiar sin abandonar su empleo. Sin embargo, las imágenes no coinciden con el mensaje y los enlaces redirigen a tiendas online de terceros no relacionadas.

También detectaron campañas con falsas ayudas o condiciones favorables para préstamos estudiantiles.

Estos fraudes causan pérdidas de datos, pérdidas económicas o daños en dispositivos. En España, un 26% de los estudiantes sufrió publicidad no deseada, otro 26% perdió dinero y un 23% lamentó la pérdida de su tiempo.

Operativamente, el 32% de los usuarios españoles afectados perdió el acceso a plataformas, webs o aplicaciones educativas, y un 28% experimentó daños o fallos en sus equipos. Globalmente, los usuarios más jóvenes registran mayores niveles de exposición a incidentes.

Los Z, las mayores víctimas

La Generación Z, de esta forma, ha registrado la mayor tasa de incidentes con un 65%, seguida de cerca por los millennials con un 64%. Por su parte, la Generación X registró un 39% y los baby boomers se quedaron en un 26%. Además, un 71% global usa ordenadores Windows para estudiar.

Marina Titova, vicepresidenta de Consumer Business en Kaspersky, destaca la creciente demanda de cursos universitarios y formación avanzada online. Según explica, "esta rápida digitalización genera la necesidad de contar con una protección integral para la vida digital".

Titova subraya que "perder un trabajo de investigación porque un ransomware bloquea un ordenador, pagar por un curso falso o comprometer una cuenta personal tras hacer clic en un enlace malicioso son riesgos completamente reales a los que pueden enfrentarse los estudiantes online".

Para estar protegidos, los expertos recomiendan encarecidamente crear contraseñas diferentes para cada plataforma o servicio educativo. Para generar contraseñas únicas y complejas.

También resulta fundamental activar la autenticación multifactor siempre que esté disponible. Incluso si una contraseña queda comprometida, este paso adicional de verificación ayuda a bloquear accesos no autorizados.

Para garantizar una protección avanzada frente a amenazas cada vez más complejas, las empresas de ciberseguridad están añadiendo nuevas soluciones de consumo con protección frente a estafas basada en IA.

Esta combinación integra algoritmos antiphishing basados en aprendizaje automático, monitorización en tiempo real y herramientas de comprobación de filtraciones de datos.

Finalmente, estas entidades recomiendan conectarse únicamente a redes Wi-Fi de confianza y evitar las públicas para transferir datos sensibles.

Si es necesario usar una red pública, se debe proteger la conexión con una VPN de confianza y guardar copias de trabajos, apuntes e investigaciones usando servicios cloud con control de versiones o unidades externas cifradas.