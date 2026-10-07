Las 11 universidades de España con mejor compromiso social y gestión medioambiental: hay seis públicas y cinco privadas

Las públicas consumen menos agua, energía y generan menos residuos por m², mientras las privadas registran mayor proporción de energía renovable e inversión en sostenibilidad.

Las mujeres ocupan el 44,58% de los puestos de liderazgo académico y representan el 46,26% del PDI, aunque solo alcanzan el 29,05% de las cátedras.

Girona, La Rioja, León, Valladolid, Burgos y Rey Juan Carlos lideran entre las públicas; Vic-Central de Catalunya, Católica de Valencia, Alfonso X, Comillas y CUNEF destacan entre las privadas.

El Ranking CYD Universidades Sostenibles 2026 sitúa a 11 centros entre los más destacados por compromiso social y gestión ambiental: seis públicos y cinco privados.

Dentro del mapa universitario español, hay 11 instituciones que destacan por su excelente compromiso social y gestión medioambiental. Entre ellas figuran seis universidades de titularidad pública y cinco privadas.

Así lo afirman los resultados de la segunda edición del Ranking CYD Universidades Sostenibles 2026, elaborado y publicado por La Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo). Este informe analiza detalladamente el trabajo de las instituciones académicas en igualdad, inclusión, salud, acción social y gestión ambiental.

Las seis universidades públicas situadas en la cúspide de la tabla general son la Universidad de Girona, la Universidad de La Rioja, la Universidad de León, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos y la Universidad Rey Juan Carlos.

El top en compromiso social y gestión mediambiental. Fundación CYD

Por su parte, las cinco instituciones privadas que logran figurar entre las más destacadas son la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, la Universidad Alfonso X El Sabio, la Universidad Pontificia Comillas y CUNEF Universidad.

Para clasificar a los centros en este orden, la Fundación CYD ha examinado 18 indicadores clave. Estos criterios se dividen a partes iguales entre las dos áreas evaluadas: nueve indicadores miden el compromiso social y otros nueve evalúan la gestión medioambiental.

En la dimensión social, el estudio analiza la presencia femenina, la atención a la discapacidad, la promoción de la salud y la inversión en acción social. En igualdad de género, las mujeres ocupan el 44,58% de las posiciones de liderazgo académico (rectoras, vicerrectoras, decanas, vicedecanas y directoras de centro e institutos).

Asimismo, el Personal Docente e Investigador (PDI) femenino representa el 46,26% en el conjunto universitario. Sin embargo, en las cátedras la presencia de mujeres se sitúa en el 29,05% de media (33% en privadas y 28,67% en presenciales).

Alejandra Suárez Gironza, coordinadora del Ranking CYD Universidades Sostenibles, explica, en este sentido, que "la presencia de las mujeres en la universidad se acerca a la paridad en puestos de liderazgo y en el personal investigador, aunque aún es inferior en las cátedras y en los rectorados. Cabe destacar que en un tercio de las universidades el talento femenino en el PDI supera el 50%".

Inclusión y salud

En inclusión, el 1,53% del estudiantado presenta discapacidad (1,36% en públicas y 0,89% en privadas). Las universidades destinan cerca del 0,03% de su presupuesto a necesidades especiales (0,0334% en públicas y 0,0746% en privadas). La inversión en acción social supone el 0,37% del gasto en presenciales (0,40% en públicas y 0,3081% en privadas).

En promoción de la salud, las presenciales destinan el 0,13% de su gasto (0,1201% en públicas y 0,1312% en privadas) y realizan 1,2 actividades por cada 1.000 estudiantes. Además, organizan 0,4 actividades por cada 1.000 alumnos para la prevención del acoso sexual y la violencia de género (0,813 en públicas y 1,399 en privadas).

Gestión medioambiental

En la dimensión ambiental, el 34% de la energía consumida procede de fuentes renovables (35,84% en públicas y 42,89% en privadas), superando el 74% de renovables en 1 de cada 4 campus.

El 22% de las titulaciones (29,49% en públicas y 31,04% en privadas) y el 18,24% de los grupos de investigación (21,18% en públicas y 17,71% en privadas) se vinculan a la sostenibilidad. Las tesis suponen el 6% (14,02% en públicas y 5,33% en privadas).

El top 10 en gestión mediambiental. Fundación CYD

En la gestión de los campus, las públicas registran datos más eficientes en generación de residuos por m2 (0,586 kg/m2 frente a 3,635 kg/m2 en privadas), consumo de agua (0,434 m3/m2 frente a 1,212 m3/m2) y energía (59,33 kWh/m2 frente a 118,53 kWh/m2). En cambio, las privadas invierten más en sostenibilidad (0,42% frente a 0,32%).

Alejandra Suárez Gironza destaca que "el desempeño ambiental presenta patrones diferentes según la dimensión analizada. Las públicas destacan positivamente por un menor consumo de recursos y generación de residuos por m2, mientras que las privadas lo hacen por una mayor proporción de energía de fuentes renovables".

Otras dos clasificaciones

Además de la tabla global, la Fundación CYD ha aportado dos clasificaciones específicas para cada ámbito. En el Top 10 centrado exclusivamente en compromiso social, el primer puesto corresponde a la Universitat de València-Estudi General (pública).

Le siguen La Rioja (pública) en segundo lugar, Autónoma de Madrid (pública) en tercero y León (pública) en cuarta. En la quinta plaza empatan Alfonso X El Sabio (privada) y Málaga (pública).

Completan la lista Católica de Valencia San Vicente Mártir (privada) en sexto lugar, Girona (pública) en séptimo, Burgos (pública) en octavo, Jaén (pública) y Jaume I de Castelló (pública) en noveno, y UNIE Universidad (privada) en décimo lugar. En esta área figuran 8 instituciones públicas y 3 privadas.

El top 10 en compromiso social. Fundación CYD

Por otra parte, la clasificación enfocada únicamente en gestión medioambiental está liderada por la Universidad de Girona (pública), seguida por la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (privada) en segunda posición.

El resto de esta tabla ambiental lo forman Alicante (pública) en tercera posición, Loyola (privada) en cuarta, Valladolid (pública) y Vigo (pública) en quinta, Cádiz (pública) en sexta, Mondragon Unibertsitatea (privada) y Rey Juan Carlos (pública) en séptima, Córdoba (pública) en octava, A Coruña (pública) y Santiago de Compostela (pública) en novena, y Pontificia Comillas (privada) en décima plaza.

Este estudio abarca una muestra de 84 universidades españolas (79 presenciales y 5 a distancia), de las cuales 48 son públicas y 36 privadas, participando tres de ellas únicamente con sus datos públicos registrados.