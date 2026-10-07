El sector de la discapacidad denuncia la "decepción" con el Gobierno de Sánchez por no impulsar la educación inclusiva

El sector alerta de que las elecciones generales y autonómicas dificultan decisiones estables para transformar el sistema educativo hacia la inclusión.

CERMI reprocha la falta de consenso entre administraciones educativas, tras no recibir apoyo de la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La entidad recuerda que el plan previsto responde a un mandato legal de hace más de seis años, con horizonte de aplicación entre 2020 y 2030.

El CERMI denuncia el estancamiento de la educación inclusiva en España y expresa su profunda decepción con el Gobierno por la falta de avances.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado este miércoles el "estancamiento" de la educación inclusiva en España y ha expresado su "profunda decepción ante la falta de avances sustanciales para transformar el sistema educativo y garantizar plenamente el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva".

Así lo ha expresado en un comunicado, donde sostiene que el plan de educación inclusiva hubiera llegado tarde incluso en caso de haber sido aprobado, ya que "el mandato legal del que trae causa data de hace más de seis años y estaba concebido con un horizonte temporal de diez años, de 2020 a 2030".

A su juicio, esto es "sintomático de la falta de impulso político y de la ausencia de una verdadera convicción por parte del Gobierno para avanzar con determinación hacia una transformación del sistema educativo". Por tanto, el CERMI ha puesto en la picota la falta de voluntad política de los Ejecutivos de Pedro Sánchez.

La organización ha lamentado, además, la "falta palmaria de acuerdo entre las administraciones educativas, evidenciada por el no apoyo de las comunidades autónomas mayoritarias en número, donde gobierna el Partido Popular". "No existe una base de consenso mínimo entre las administraciones educativas para afrontar una transformación que debería ser una prioridad compartida", ha subrayado.

"Ha sido penoso"

El CERMI ha afirmado que "todo ha sido penoso" y desde el sector social de la discapacidad están "profundamente consternados y decepcionados". "Seguimos sin un mandato legal cumplido y sin perspectivas claras" de que el sistema educativo español progrese hacia la "inclusión", ha remarcado.

La entidad ha alertado de que la convocatoria de elecciones generales y autonómicas "no favorece la adopción de decisiones de alcance en una materia que requiere estabilidad, planificación y compromiso sostenido de las distintas administraciones".

"En todos los demás ámbitos se avanza, con dificultades y con mayor o menor intensidad, pero en el educativo no vemos una voluntad política suficiente de transformación" y ha calificado la situación como "bastante desoladora", ha concluido.