Convocan 871 plazas para trabajar en el sector público en educación: técnicos de Infantil, monitores escolares…

El plazo de solicitud para Educación Infantil e Integración Social finaliza el 16 de octubre de 2026; las bases de monitores se publicaron en el BOJA del 10 de octubre.

Se convocan 236 plazas de Técnico Superior de Educación Infantil y 313 de Personal de Integración Social, ambas con reservas para personas con discapacidad.

La oferta incluye 322 plazas de monitor escolar: 293 por turno libre, 24 reservadas para discapacidad general y 5 para discapacidad intelectual.

La Junta de Andalucía convoca 871 plazas de personal laboral fijo en educación, según las ofertas recogidas en el BOE.

Las comunidades autónomas siguen reforzándose tras la vuelta al cole. Por ello, están anunciando nuevas convocatorias de oposiciones públicas para poder trabajar como maestro o como técnico en distintos ámbitos como la Educación Infantil o la Integración Social.

De hecho, esta misma semana, el Boletín Oficial del Estado ha recogido varias ofertas laborales. Concretamente, el BOE ya incluye una convocatoria para técnicos superiores en Educación Infantil lanzada por la Junta de Andalucía.

En total, la región andaluza ofrece 871 vacantes para diversas categorías educativas. Además, también hay plazas destinadas a personas con discapacidad. Todo este personal laboral se integrará en el sistema para reforzar a los distintos equipos. Habrá que revisar bien los requisitos en cada caso.

Uno de los bloques clave es el de monitores escolares, para los que la Junta necesita 322 personas. En este caso concreto no son funcionarios convencionales. Serán contratados como personal laboral fijo, por lo que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores en vez de por el TREBEP.

De esas 322 para monitor escolar, un total de 293 son para acceder por turno libre. Además, hay 24 para personas con discapacidad general y la discapacidad intelectual cuenta con 5 plazas reservadas. Si estas especiales no se cubren pasarán al turno general.

Esta convocatoria de monitores escolares la convoca de forma directa la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. Será obligatorio revisar las bases de la convocatoria publicadas de manera oficial en el BOJA de fecha 10 de octubre de 2026 para conocer todos los detalles.

Técnicos de Infantil

Por su parte, la Junta de Andalucía ha convocado también 236 plazas para Técnico Superior de Educación Infantil, que serán de nuevo para personal laboral fijo.

En el caso de Educación Infantil, 215 plazas son por turno libre, es decir, sin fase de concurso. Asimismo, quedan 18 vacantes para discapacidad general y 3 destinadas a la intelectual. Al igual que con los monitores, se incluye un 20% adicional de cada categoría convocada.

El plazo fijado para presentar las distintas solicitudes de Educación Infantil termina el 16 de octubre de 2026.

Finalmente, la Junta de Andalucía ha anunciado un tercer bloque formado por 313 vacantes para el Personal de Integración Social, con un contrato como personal laboral fijo.

De estas plazas de integración, 285 son por turno libre, 23 para discapacidad general y 5 para la intelectual. El plazo termina también el 16 de octubre y piden una titulación específica diferente, por lo que es vital revisar la convocatoria.