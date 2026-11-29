La medida busca adaptar la industria de defensa suiza al contexto de rearme en Europa tras la guerra en Ucrania, manteniendo un equilibrio con su neutralidad histórica.

Se suavizan los controles de reexportación previa a terceros países y se otorga al Ejecutivo federal mayor margen de decisión en circunstancias excepcionales.

La reforma beneficiará a 36 países occidentales considerados socios estratégicos, facilitando las ventas de material bélico aunque estén involucrados en conflictos armados.

Los ciudadanos suizos aprueban en referéndum, con un 54% de apoyo, flexibilizar la normativa sobre exportación de armamento para proteger la competitividad de su industria militar.

Los ciudadanos suizos han respaldado en referéndum una flexibilización de las normas que regulan las exportaciones de armamento, una decisión que permitirá vender material militar a países implicados en conflictos armados bajo determinadas condiciones.

La reforma, aprobada por el 54% de los votantes, busca reforzar la competitividad de la industria de defensa y garantizar el abastecimiento de sus propias Fuerzas Armadas en un contexto de creciente deterioro de la seguridad europea.

El resultado supone un cambio significativo en la política de exportaciones militares de un país cuya neutralidad constituye uno de los pilares históricos de su política exterior. Hasta ahora, las restricciones habían limitado las ventas de armamento a Estados involucrados en conflictos, incluso cuando se trataba de países occidentales considerados socios de Suiza.

La consulta enfrentó dos posiciones. Los partidarios de mantener la normativa vigente advertían de que una mayor permisividad podía facilitar que las armas suizas acabaran en escenarios de guerra o fueran reexportadas ilegalmente a terceros países, comprometiendo la neutralidad del país.

En cambio, quienes defendían la reforma argumentaban que las restricciones estaban debilitando a los fabricantes nacionales, reduciendo su competitividad internacional y poniendo en riesgo empleos y capacidades industriales estratégicas.

La propuesta, respaldada por el Gobierno y el Parlamento, ha obtenido finalmente el apoyo mayoritario de los votantes.

36 países podrán beneficiarse

La reforma afecta a 36 países occidentales que Suiza considera socios con sistemas de control de exportaciones equivalentes. Entre ellos figuran los Estados miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

El cambio permitirá flexibilizar las autorizaciones de venta de armamento a estos destinos, aunque las operaciones seguirán sujetas a criterios relacionados con la neutralidad, los derechos humanos y los intereses de la política exterior y de seguridad suiza.

La nueva normativa también introduce mayor margen de decisión para el Ejecutivo federal. En circunstancias excepcionales, el Gobierno podrá apartarse de los criterios habituales de autorización cuando considere que está en juego la protección de los intereses nacionales.

Otro de los cambios afecta a las garantías de no reexportación. Hasta ahora, Suiza exigía sistemáticamente a los compradores que se comprometieran a no transferir el material militar adquirido a terceros países sin autorización previa.

Con la reforma, este requisito dejará de aplicarse de forma automática, aunque las autoridades podrán seguir reclamándolo cuando lo consideren necesario.

Defensa gana peso estratégico

La flexibilización responde también a la presión de los fabricantes suizos de armamento, que llevan tiempo alertando de las consecuencias de las restricciones sobre su actividad y su posición en el mercado internacional.

La Unión Patronal Suiza celebró el resultado de la consulta y defendió que una industria de defensa competitiva resulta esencial tanto para la seguridad nacional como para el tejido económico del país.

"El sector garantiza la preservación de los conocimientos técnicos industriales, la capacidad de innovación, las competencias tecnológicas y los puestos de trabajo cualificados", señaló la organización empresarial en un comunicado.

La decisión llega en un momento en el que la guerra de Ucrania y el aumento del gasto militar europeo están impulsando la demanda de armamento, munición y sistemas de defensa.

En este escenario, Suiza busca evitar que su política de neutralidad y sus restricciones comerciales terminen debilitando una industria que considera necesaria para mantener sus propias capacidades militares.

El resultado del referéndum refleja así el intento de Berna de conciliar dos prioridades: preservar los principios de su neutralidad histórica y adaptar su industria de defensa a un mercado europeo marcado por el rearme y la creciente demanda de material militar.