La nueva estrategia de defensa nipona prioriza también la protección del software militar frente a ciberataques y manipulación de datos, evitando que la adopción de la IA genere nuevas vulnerabilidades en la seguridad nacional.

Países europeos como Alemania, Francia, Países Bajos y España buscan desarrollar plataformas militares y software de IA propios para evitar la dependencia tecnológica y estratégica de gigantes estadounidenses como Palantir y Anduril.

El plan de Tokio busca optimizar el procesamiento de datos de radares y satélites para acelerar la respuesta ante amenazas en el Indo-Pacífico, alineándose con la estrategia de modernización militar que abandera Estados Unidos.

Japón acelerará la integración de la inteligencia artificial y sistemas autónomos en sus Fuerzas Armadas para contrarrestar el poder militar de China, garantizando que el control y la decisión final permanezcan siempre en manos humanas.

Japón quiere acelerar la incorporación de inteligencia artificial (IA) a sus Fuerzas Armadas para ganar capacidad de respuesta frente al creciente poder militar de China, pero con una condición: las máquinas no tendrán la última palabra.

La nueva estrategia presentada por el Ministerio de Defensa apuesta por integrar algoritmos, análisis masivo de datos y sistemas autónomos en las operaciones militares, aunque mantiene en manos humanas la responsabilidad última sobre su utilización.

El movimiento acerca a Tokio al modelo tecnológico que impulsa Estados Unidos, mientras varios gobiernos europeos intentan reducir su dependencia de proveedores estadounidenses como Palantir y desarrollar alternativas propias.

La disputa ya no se limita a quién dispone de los algoritmos más avanzados, sino también a quién controla los datos y las plataformas que sustentan las operaciones militares.

El plan japonés prevé utilizar inteligencia artificial para procesar información de radares, imágenes satelitales y otros sensores, reforzar la ciberdefensa y coordinar robots y vehículos no tripulados.

El objetivo es acortar el tiempo entre la detección de una amenaza y la respuesta militar, además de reducir la exposición de los efectivos a situaciones de riesgo.

"Transformar la forma misma en que se ejercen las capacidades de defensa, utilizando la IA y los datos para convertir la información en acción con mayor rapidez", recoge el documento.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, defendió que esta tecnología permitirá conectar las distintas capacidades militares japonesas y aprovecharlas de forma unificada.

"Esta visión aspira a convertir la IA en una fuerza al servicio de la protección de la nación, interconectando las capacidades de las Fuerzas de Autodefensa para que puedan aprovecharse al máximo de forma unificada", afirmó.

A la estela del Pentágono

La apuesta de Tokio responde al deterioro del entorno de seguridad en el Indo-Pacífico. La expansión militar de Pekín, sus maniobras en torno a Taiwán y las disputas territoriales en los mares de China Oriental y Meridional han llevado a Japón a acelerar su modernización militar.

En este escenario, la inteligencia artificial se perfila como una herramienta decisiva para mejorar la vigilancia y coordinar operaciones en distintos dominios.

Estados Unidos lleva ventaja en esta transformación. Uno de sus principales exponentes es la iniciativa Replicator del Pentágono, diseñada para desplegar miles de sistemas no tripulados de bajo coste y difícil detección. Entre las plataformas vinculadas al programa figuran los drones Altius-600 y Ghost-X, desarrollados por Anduril.

La compañía estadounidense representa el nuevo modelo de industria militar basado en software, algoritmos y autonomía. Su plataforma Lattice integra información de sensores y permite coordinar diferentes vehículos no tripulados desde una misma arquitectura digital, de manera que un operador pueda gestionar múltiples sistemas.

Además, recientemente, Palantir y Anduril han recibido adjudicaciones de la US Army para producir los primeros ocho sistemas TITAN, la nueva estación terrestre móvil que fusiona datos de sensores terrestres, aéreos y espaciales para generar inteligencia y objetivos. El contrato, por 192 millones de dólares, destina 127 millones a Palantir como contratista principal y 65 millones a Anduril.

Todos estos sistemas buscan proporcionar a las Fuerzas Armadas estadounidenses una ventaja frente a China, especialmente en un eventual escenario de confrontación en el Indo-Pacífico, donde los enjambres de drones y la capacidad de procesar información en tiempo real pueden resultar determinantes.

El gobierno nipón quiere incorporar esas mismas capacidades para proteger sus espacios aéreo y marítimo y reforzar su disuasión frente a Pekín.

Europa busca alternativas

La expansión de la IA militar plantea, sin embargo, un problema adicional para los aliados de Washington: la dependencia de empresas estadounidenses para gestionar información de inteligencia y apoyar decisiones operativas.

Uno de los principales focos de preocupación es Palantir. Su plataforma Maven Smart System utiliza inteligencia artificial para cruzar información procedente de satélites, radares, drones y otros sensores, identificar objetivos y acelerar la planificación de operaciones.

Su implantación en el ámbito militar estadounidense y en estructuras de la OTAN ha situado a la compañía en el centro del debate europeo sobre soberanía tecnológica.

Las reservas afectan al acceso a información sensible y a la posibilidad de que decisiones empresariales o políticas en Washington condicionen capacidades esenciales para los aliados.

TITAN, la nueva estación terrestre móvil que fusiona datos de sensores terrestres, aéreos y espaciales para generar inteligencia y objetivos. Palantir

El precedente de Starlink en Ucrania, donde las restricciones de acceso al servicio evidenciaron la influencia que puede ejercer una empresa privada sobre las comunicaciones militares, ha reforzado estas preocupaciones.

Alemania, Francia y Países Bajos figuran entre los países que buscan alternativas, con las que reducir la dependencia de los sistemas estadounidenses. La alemana Helsing desarrolla Clarity, un software de inteligencia militar basado en IA, mientras Francia impulsa Arcadia, una plataforma soberana para integrar y explotar información de inteligencia.

Países Bajos también trabaja en soluciones propias para sustituir progresivamente las herramientas estadounidenses.

España cuenta, por su parte, con IndraMind, la división de Indra especializada en inteligencia artificial y soluciones digitales para defensa, operaciones autónomas y ciberseguridad.

Aunque otros países, como Polonia, acaban de firmar este mismo viernes un acuerdo con Palantir Technologies para adquirir un software que utiliza inteligencia artificial para apoyar los procesos de toma de decisiones de sus Fuerzas Armadas.

El objetivo europeo es evitar que la modernización de sus ejércitos genere una nueva dependencia estratégica de proveedores extranjeros. El control de los datos, los algoritmos y las infraestructuras digitales se ha convertido en una cuestión de autonomía militar.

Tokio blinda el control humano

La nueva estrategia japonesa endurece el lenguaje respecto a la política básica sobre IA aprobada hace dos años y establece que las personas conservarán la dirección y la responsabilidad últimas de las operaciones.

También advierte contra la dependencia excesiva de tecnologías, productos o proveedores concretos y reclama herramientas adaptables a las necesidades de cada misión.

"Independientemente de cuánto evolucione la tecnología, nuestro deber fundamental —proteger la soberanía de nuestra nación, así como la vida y los bienes de nuestros ciudadanos— permanece inalterable. Transformaremos la IA y los datos en una fuerza que nos permita cumplir con dicho deber", señaló Koizumi.

El Ministerio advierte, además, de que los sistemas de inteligencia artificial pueden convertirse en objetivos de ciberataques o sufrir manipulaciones de datos.

"La IA no debe convertirse en una nueva vulnerabilidad", señala el documento, que exige reforzar la protección de las infraestructuras digitales, los modelos y los algoritmos utilizados por las Fuerzas de Autodefensa.

Tokio quiere así sumarse a la revolución tecnológica que lidera Estados Unidos sin renunciar al control humano de las operaciones.

Una doble exigencia que también marca el debate europeo: ganar ventaja en el campo de batalla sin entregar a terceros el control de las herramientas de las que dependerá la seguridad nacional.