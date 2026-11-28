Los nuevos obuses reemplazarán a cañones remolcados de los años 70 y se destinarán al Grupo de Artillería 10 para operar junto a blindados Stryker.

La negociación directa de gobierno a gobierno y la compatibilidad con el programa de artillería de Brasil fueron clave para decantar la balanza por el sistema israelí.

La operación contempla la compra de 36 obuses autopropulsados de 155 mm por unos 160 millones de dólares, con primeras entregas previstas en 2027.

El Gobierno argentino ha elegido el sistema israelí ATMOS 2000 de Elbit Systems, descartando el modelo francés CAESAR para modernizar su artillería.

Tras un extenso proceso de evaluación técnica, financiera y operativa, el Gobierno argentino ha decidido adquirir el obús autopropulsado sobre ruedas ATMOS 2000, desarrollado por la empresa israelí Elbit Systems, descartando el sistema francés CAESAR, fabricado por KNDS.

La operación contempla la incorporación de hasta 36 unidades de 155 milímetros, un salto cualitativo que permitirá al Ejército Argentino jubilar progresivamente sus vetustos cañones remolcados y recuperar una capacidad de apoyo de fuego de largo alcance acorde a los estándares del campo de batalla contemporáneo.

La confirmación oficial sobre el rumbo del programa llegó de boca de las propias autoridades militares durante las conmemoraciones por un nuevo aniversario del Grupo de Artillería 10, con asiento en la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el comandante de la Décima Brigada Mecanizada, general de brigada Julio César Buoniconto, ratificó que esta histórica unidad será la encargada de recibir y operar las primeras baterías del nuevo material.

De acuerdo con las proyecciones que maneja la fuerza, a la firma definitiva del contrato intergubernamental, el cronograma apunta a que los primeros sistemas lleguen al país a lo largo del primer semestre de 2027, según confirmó el ministro de Defensa argentino, teniente general Carlos Presti.

Durante meses, la competencia en los despachos del Ministerio de Defensa en Buenos Aires estuvo polarizada entre dos propuestas de primer nivel mundial. Por un lado, Francia impulsaba el reconocido sistema CAESAR de KNDS, un veterano probado en combate con amplia presencia en Europa.

Por otro, Israel presentaba el ATMOS, una solución que terminó imponiéndose gracias a una combinación de pragmatismo contractual, flexibilidad logística y sinergia regional.

Obuses autopropulsados ATMOS Elbit Systems

Mientras que la vía francesa exigía transitar los plazos y complejidades de una licitación pública internacional, la alternativa israelí ofreció un esquema de negociación directa de gobierno a gobierno, reduciendo drásticamente los riesgos burocráticos y acelerando los tiempos de ejecución en un contexto presupuestario exigente.

A este factor administrativo se sumó un argumento industrial de peso. Elbit Systems diseñó el módulo de artillería del ATMOS bajo una arquitectura abierta que permite montarlo sobre distintos chasis de camiones tácticos, ya sean de tracción 6x6 u 8x8, adaptándose a las preferencias logísticas de cada usuario.

Además, el Ejército Brasileño ya había seleccionado previamente este mismo modelo para su propio programa de artillería sobre ruedas, lo que abre para Argentina la posibilidad de establecer futuras cadenas de cooperación regional, intercambio doctrinal y economías de escala en el mantenimiento de componentes críticos.

Modernización de capacidades

Desde el punto de vista operativo, la llegada del ATMOS representa una transformación radical para la artillería argentina, hasta ahora dependiente de piezas remolcadas como los cañones CITER y SOFMA de 155 milímetros, cuyo diseño se remonta a la década de 1970 y cuya movilidad táctica resulta insuficiente frente a las amenazas actuales.

El sistema israelí permite aplicar la doctrina conocida como disparar y desplazarse, una táctica indispensable en conflictos modernos donde los radares contrabatería y los drones de reconocimiento detectan el origen del fuego en cuestión de segundos.

Gracias a su sistema automatizado de navegación inercial, puntería computarizada y carga asistida, una dotación reducida de entre cuatro y seis efectivos puede detener el vehículo, entrar en posición, efectuar una ráfaga de disparos con alcances superiores a los cuarenta kilómetros utilizando munición asistida y abandonar el emplazamiento en menos de dos minutos.

La elección del Grupo de Artillería 10 como punta de lanza de esta incorporación tampoco responde al azar, sino a una visión integral de diseño de fuerzas. Esta unidad forma parte orgánica de la Décima Brigada Mecanizada, la gran unidad de combate elegida por el Ejército Argentino para constituir su futura fuerza de despliegue rápido sobre ruedas.

En ese esquema doctrinal, los nuevos obuses autopropulsados ATMOS están llamados a brindar cobertura de fuego directa y profunda a los vehículos blindados de transporte de personal Stryker 8x8 -de origen estadounidense- cuya incorporación también forma parte de los planes de reequipamiento.

Con una inversión estimada en torno a 160 millones de dólares (146 millones de euros) para el paquete completo de 36 unidades, el proyecto se perfila como uno de los pilares de la recuperación de capacidades terrestres de Argentina.