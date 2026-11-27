La compañía ya trabaja en los prototipos para iniciar las pruebas de validación en los primeros meses del próximo año.

La fase de producción en serie se realizará en las instalaciones de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para extender la vida operativa de la flota.

El programa MODEPI contempla la actualización de 225 blindados Pizarro por un importe total de 264 millones de euros.

GDELS-Santa Bárbara Sistemas completa la revisión crítica de diseño (CDR) para modernizar los vehículos de infantería Pizarro del Ejército de Tierra en menos de un año.

Menos de un año después de su adjudicación por parte del Ministerio de Defensa, la GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha concluido la revisión crítica de diseño (CDR) del programa de modernización de los Pizarro del Ejército de Tierra.

De esta forma, la compañía espera avanzar hacia la fase de producción en serie, que se llevarán a cabo en las instalaciones de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Durante la CDR, los ingenieros comprueban que el diseño de la solución de modernización está definido, que responde a los requisitos establecidos y que cuenta con la madurez técnica necesaria para continuar con su ejecución.

El Ejército de Tierra, según han informado, dispone de esta manera de una configuración de referencia validada para los blindados que serán modernizados, mientras que SBS puede avanzar hacia las siguientes fases de industrialización e integración.

"Alcanzar este hito en menos de un año desde la firma del contrato demuestra la capacidad de Santa Bárbara Sistemas para responder con agilidad y rigor técnico a las necesidades del Ejército de Tierra", ha declarado Alejandro Page, CEO de la compañía.

Page también ha destacado que SBS es el "fabricante original y autoridad de diseño del Pizarro" y que cuentan con "el conocimiento y la propiedad intelectual de la plataforma, lo que permite liderar su evolución y modernización".

De forma paralela, la compañía ya ha avanzado en la actualización de los prototipos para comenzar pruebas de validación a comienzos del próximo año.

En cuanto al programa MODEPI, la actuación contempla la modernización de 121 vehículos Pizarro Fase I, 83 de la Fase II y 21 de la versión de puesto de mando y control. Todo ello por 264 millones de euros.

El objetivo establecido por el Ministerio de Defensa es prolongar la vida operativa de la flota y mantener actualizadas sus capacidades, adaptando los vehículos a las necesidades operativas actuales y futuras del Ejército de Tierra.

"Este avance, que constituye un importante hito de los PEM 2025 del Ejército de Tierra, pone de manifiesto el valor estratégico de disponer en España de capacidades propias de diseño, ingeniería e industrialización para garantizar la evolución y el sostenimiento de nuestros sistemas de defensa", recalca Alejandro Page.

Uno de los puntos que destacan desde Santa Bárbara Sistemas es que actúan como fabricante de equipos originales y autoridad de diseño del blindado, un hecho que consideran ha sido "determinante para alcanzar este hito en un plazo tan exigente".