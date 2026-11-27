El ejército letón advierte de que este tipo de incidentes con aeronaves no tripuladas pueden repetirse mientras continúe la guerra en Ucrania.

Estonia también emitió avisos preventivos en seis distritos del sur tras detectar movimientos de drones en territorio ruso cercano a sus fronteras.

Las autoridades letonas activaron alertas de seguridad en los municipios de Ludza y Balvi, solicitando a los residentes que permanecieran dentro de las viviendas.

La OTAN moviliza aviones de la misión de Policía Aérea tras la incursión de un dron desconocido en el espacio aéreo de Letonia cerca de la frontera rusa.

La OTAN ha desplegado cazas durante la madrugada de este viernes para responder a la incursión de un dron desconocido en el espacio aéreo de Letonia. El aparato fue detectado cerca de la frontera con Rusia y penetró brevemente en territorio letón, lo que obligó a activar una alerta de seguridad en el municipio de Ludza.

Las Fuerzas Armadas letonas detectaron la aeronave pasadas las 2.00 horas (hora local). En respuesta, se activaron los aviones de combate de la misión de Policía Aérea del Báltico de la Alianza y se desplegó un dron interceptor del Ejército letón. La operación concluyó sin que las autoridades hayan informado de que el aparato fuera derribado.

La alerta en Ludza se levantó en torno a las 3.00 horas, aunque se activó otra de carácter preventivo en la cercana localidad de Balvi. Los residentes recibieron avisos para permanecer dentro de los edificios y contactar con los servicios de emergencia si detectaban algún objeto sospechoso.

La alerta también se extendió a Estonia. Las autoridades de este país advirtieron de una posible amenaza aérea en seis distritos del sur y sureste —Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru y Põlva— tras detectar movimientos de drones en territorio ruso próximo a la frontera. Las Fuerzas de Defensa estonias no pudieron confirmar su origen.

Un portavoz militar explicó a la televisión pública ERR que la alerta coincidió con un ataque ucraniano de largo alcance contra objetivos en la región rusa de San Petersburgo, aunque no estableció una relación directa entre ambos episodios.

Presión en el flanco oriental

Las Fuerzas Armadas letonas han advertido que estos incidentes pueden repetirse mientras continúe la invasión rusa de Ucrania. "Mientras continúe la agresión rusa contra Ucrania, es posible que se repitan incidentes similares en los que un aparato aéreo extranjero no tripulado se acerque o entre en el espacio aéreo letón", señalaron.

Los países bálticos han registrado varios episodios de este tipo desde el inicio de la guerra.

Algunos drones ucranianos, presuntamente desviados por las interferencias de los sistemas rusos de guerra electrónica, han cruzado las fronteras de los países vecinos y terminado impactando en zonas deshabitadas o instalaciones.

El pasado mayo, varios aparatos alcanzaron depósitos de combustible vacíos en la región letona de Rēzekne.

La sucesión de incidentes refleja cómo las operaciones con drones en territorio ruso pueden extender sus consecuencias más allá del campo de batalla y generar riesgos para los países fronterizos.

La dificultad para identificar el origen y la trayectoria de estos aparatos añade presión sobre los sistemas de vigilancia y defensa aérea de la región.

La respuesta de la OTAN en Letonia se enmarca en la misión de Policía Aérea del Báltico, que garantiza la vigilancia del espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania. Como estos países no disponen de una capacidad propia de aviación de combate suficiente para asumir esa tarea, los aliados mantienen contingentes rotatorios de cazas.

La presencia militar de la Alianza en la región se reforzó tras la anexión rusa de Crimea en 2014 y volvió a intensificarse con la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Desde entonces, la protección del flanco oriental se ha convertido en una prioridad para la OTAN, ante un escenario en el que los drones y la guerra electrónica están transformando las amenazas aéreas.