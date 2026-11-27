Como medida de seguridad, se han congelado las actualizaciones de parches, paralizado el traslado de nuevas aplicaciones y restringido accesos de administración.

El Mando Cibernético evalúa el alcance de la intrusión, que afecta a aplicaciones que integran radares y rastrean misiles en más de 200 bases militares.

Los atacantes habrían explotado un fallo de software para acceder al 'control plane', el núcleo desde el que se administran los recursos del sistema.

La Fuerza Aérea de EE. UU. investiga un ciberataque a Cloud One, la plataforma en la nube que gestiona datos críticos de operaciones, personal y armamento.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos investiga una intrusión en Cloud One, su principal plataforma de computación en la nube, que soporta aplicaciones críticas de personal, logística, mantenimiento, mando y control, defensa aérea y gestión de armamento.

El ataque podría haber expuesto información sensible sobre operaciones militares, personal y logística, aunque aún no se ha confirmado si los intrusos extrajeron datos. La brecha afecta, además, a sistemas que integran datos de radares de defensa aérea y rastrean bombas y misiles en más de 200 bases estadounidenses en el mundo.

La intrusión fue detectada hace aproximadamente un mes durante los trabajos de actualización del sistema, según han revelado a Reuters tres personas conocedoras del incidente.

El alcance del incidente, los responsables y la vulnerabilidad aprovechada siguen sin confirmarse. Según una fuente citada por la agencia, los atacantes habrían explotado un fallo de software para acceder al control plane, el núcleo desde el que se administran y supervisan los recursos y servicios de la nube.

La Fuerza Aérea ha evitado ofrecer detalles sobre el incidente. En respuesta a Reuters, un portavoz señaló que el servicio "no comenta la postura de seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos".

También aseguró que mantiene medidas permanentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento de la Fuerza Aérea.

Infraestructura militar

Creada en 2017, Cloud One nació con el objetivo de unificar los recursos informáticos de la Fuerza Aérea en una única infraestructura.

No se trata de una plataforma desarrollada exclusivamente por Leidos, sino de un entorno multinube impulsado por el Ejército del Aire estadounidense que integra servicios de cuatro grandes proveedores tecnológicos: Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet (Google).

Estos gigantes tecnológicos proporcionan la capacidad necesaria para ejecutar decenas de aplicaciones militares y administrativas. La gestión del programa ha recaído en distintos contratistas.

Science Applications International Corporation (SAIC) fue el contratista principal hasta 2025, año en que Leidos asumió esa responsabilidad. Esta última compañía gestiona el contrato y los servicios asociados a Cloud One, pero no es la propietaria ni la desarrolladora exclusiva de la infraestructura.

Caza F-35 de EEUU USAF

Entre los sistemas que dependen de esta plataforma figuran herramientas especialmente sensibles. Una de ellas es Cloud-Based Command and Control, que recopila información de radares de defensa aérea y otras fuentes de vigilancia de toda Norteamérica.

Otra es Theater Integrated Combat Munitions System, encargada de controlar el inventario y los movimientos de bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea estadounidense repartidas por el mundo.

El acceso al control plane resulta especialmente preocupante porque permite gestionar y supervisar los distintos recursos de la infraestructura.

Una de las fuentes consultadas por Reuters lo compara con un mando a distancia universal: en teoría, quien consiguiera controlar esa capa podría consultar desde el estado operativo de las aeronaves militares hasta los movimientos de piezas de repuesto.

No obstante, no hay constancia de que los atacantes hayan llegado a acceder a esa información ni de que hayan manipulado alguno de esos sistemas.

La brecha ya ha tenido consecuencias sobre el funcionamiento de la plataforma. La Fuerza Aérea ha suspendido los planes para trasladar nuevas aplicaciones administrativas a Cloud One, una iniciativa que llevaba tiempo impulsando para centralizar sus servicios tecnológicos.

También se han bloqueado las actualizaciones de las aplicaciones que ya funcionan en la nube, lo que impide aplicar correcciones y parches de seguridad en un momento especialmente delicado, marcado por la divulgación de nuevas vulnerabilidades en distintos productos tecnológicos.

Además, algunos usuarios han perdido sus privilegios de administrador como medida de contención.

La investigación ha requerido la intervención del Mando Cibernético de Estados Unidos (US Cyber Command), la estructura militar especializada en operaciones y defensa en el ciberespacio, que trata de determinar el alcance de la intrusión y evaluar los posibles daños.

Una cadena de brechas

El incidente se produce en un contexto de creciente preocupación en Washington por la vulnerabilidad de sus infraestructuras digitales y la proliferación de ataques contra organismos gubernamentales y militares.

La irrupción en Cloud One coincide, además, con la inquietud por el uso de herramientas de inteligencia artificial en operaciones de intrusión. Estos modelos pueden acelerar la identificación de vulnerabilidades y facilitar la búsqueda de puntos débiles en redes de gran tamaño, un riesgo especialmente relevante para las arquitecturas de computación en la nube.

La brecha de la Fuerza Aérea se suma a una sucesión de incidentes de ciberseguridad registrados recientemente en distintas agencias estadounidenses.

Entre ellos figuran dos ataques contra el FBI, una filtración de información del personal del Departamento de Seguridad Nacional, otra brecha que habría afectado a dos agencias de inteligencia y un incidente en el Departamento del Tesoro que obligó a desconectar algunos sistemas.

También se ha informado de una intrusión previa en sistemas del Pentágono que derivó en una demanda colectiva por una filtración de datos que afectó a millones de militares.

La sucesión de episodios pone de relieve los riesgos que afronta Estados Unidos a medida que concentra más servicios críticos en plataformas digitales interconectadas.