La GAO emite cuatro recomendaciones al Departamento de Defensa, advirtiendo que los mandos militares podrían tomar decisiones basadas en datos de inventario cuya exactitud no está garantizada.

La gestión organizativa padece fragmentación: el Munitions Acceleration Council, creado en 2025 para acelerar la producción de misiles, carecía aún de estatuto formal a finales de 2026.

EEUU invirtió 25.000 millones de dólares adicionales en armamento, pero la falta de planificación amenaza con provocar superávit en unos sistemas mientras persisten graves carencias en otros.

Un informe de la GAO revela que el Pentágono carece de una estrategia integral para recuperar sus reservas de munición, mermadas por el conflicto con Irán y los suministros a Ucrania.

La guerra con Irán ha vuelto a poner bajo presión uno de los puntos más vulnerables del poder militar estadounidense: sus arsenales de munición. Estados Unidos arrastra déficits persistentes de proyectiles, misiles y otros sistemas de armas y, pese a los esfuerzos por aumentar la producción, el Pentágono sigue sin tener un plan que permita recuperar sus reservas y garantizar el abastecimiento necesario para afrontar una guerra prolongada.

La advertencia procede de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense (GAO, por sus siglas en inglés), que acaba de publicar un informe demoledor sobre la gestión de las reservas militares del país.

El organismo fiscalizador denuncia que el Departamento de Defensa (DoD) carece de una estrategia integral que conecte las necesidades operativas de sus Fuerzas Armadas con la producción industrial, la financiación y los niveles de inventario que necesita mantener.

El diagnóstico llega en un momento especialmente delicado para Washington. El conflicto de 2026 con Irán ha elevado la importancia de recuperar los arsenales y reforzar una base industrial de defensa sometida a las exigencias de varios escenarios simultáneos.

A ello se suma el esfuerzo realizado para abastecer a Ucrania y otros aliados, que ha obligado a acelerar la fabricación de determinados sistemas.

La GAO recuerda que el propio Departamento de Defensa ya reconoció en 2025 ante el Congreso que sufría escasez de varias municiones esenciales. Sin embargo, las medidas adoptadas desde entonces no han resuelto las deficiencias estructurales que dificultan reponer los inventarios.

"El Departamento de Defensa no está bien posicionado para abordar las persistentes carencias de munición", advierte el informe, que señala la ausencia de objetivos a largo plazo, estrategias para alcanzarlos e indicadores que permitan medir los avances.

Por todo ello, según el citado informe, "el DOD no puede garantizar que sus acciones resolverán el déficit de municiones".

25.000 millones adicionales

Uno de los principales problemas es que el Pentágono está reaccionando a las crisis internacionales en lugar de planificar la producción a partir de sus necesidades militares reales.

La Oficina de Rendición de Cuentas pone como ejemplo la munición de artillería de 155 milímetros. El Ejército estadounidense aceleró su fabricación para responder a las carencias agravadas por el suministro de proyectiles a aliados y socios, especialmente en el contexto de la guerra de Ucrania.

Munición de 155 mm. GAO.

Sin embargo, ese incremento no estuvo guiado por una evaluación de las necesidades totales de munición del Departamento de Defensa.

"El Departamento de Defensa y los servicios militares pueden acabar reaccionando a los acontecimientos globales en lugar de actuar en función de los requisitos totales de munición", recoge el documento.

Esta falta de planificación también amenaza con comprometer la eficacia de las inversiones. En 2025, el Congreso aprobó al menos 25.000 millones de dólares adicionales para reforzar los recursos destinados a municiones.

Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) advierte de que, sin una estrategia que determine las necesidades reales de cada rama de las Fuerzas Armadas, Washington corre el riesgo de invertir en sistemas cuya producción podría superar los requisitos totales, mientras persisten otras carencias sin resolver.

La GAO advierte de que el Pentágono carece de un plan integral que vincule la producción y la financiación de municiones con las necesidades reales de las Fuerzas Armadas. Para corregirlo, recomienda fijar objetivos a largo plazo, definir estrategias concretas y establecer indicadores que permitan medir los avances.

El déficit de planificación afecta a algunas de las capacidades más críticas del arsenal estadounidense. El informe cita, entre otros ejemplos, las bombas antibúnker GBU-57, los proyectiles de 155 milímetros, los misiles antirradiación AGM-88G AARGM-ER, los cohetes guiados GMLRS y los misiles de crucero Tomahawk.

Elaboración propia a partir del análisis de la GAO sobre información del Departamento de Defensa de EEUU (DoD) y del Servicio de Investigación del Congreso. EE.

La GAO subraya además que la base industrial comercial es el pilar más amplio de la industria de defensa estadounidense, tanto por los recursos, las instalaciones y el personal que emplea como por el valor de los productos y servicios que suministra al Gobierno federal.

Este sector está dominado por cinco grandes empresas privadas cotizadas en bolsa, que producen gran parte de las municiones avanzadas necesarias para sostener la Estrategia de Defensa Nacional y los planes operativos asociados.

Son armamentos fundamentales para las operaciones terrestres, aéreas y navales, especialmente en escenarios de alta intensidad donde el consumo de munición de precisión puede dispararse y la capacidad de reponerla resulta determinante para sostener el esfuerzo bélico.

Un mando fragmentado

La segunda gran debilidad identificada por la GAO es organizativa. El Pentágono tampoco dispone de una oficina con autoridad suficiente para dirigir y supervisar la recuperación de los inventarios de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.

Las competencias están repartidas entre distintas dependencias del Departamento de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y los propios Ejércitos. Existen grupos de trabajo para abordar los problemas de producción y suministro, pero carecen de capacidad ejecutiva para imponer decisiones y exigir responsabilidades sobre los resultados.

Lanzamiento de un Tomahawk pintado de negro USN

Uno de los casos más llamativos es el Munitions Acceleration Council, creado en julio de 2025 para acelerar la fabricación de misiles, incluidos los de precisión, mediante fórmulas de contratación más ágiles y acuerdos plurianuales.

El informe revela que, en noviembre de 2026, este organismo todavía no disponía de un estatuto formal firmado. Es decir, una de las estructuras concebidas para acelerar la producción de armamento seguía sin contar con un marco institucional plenamente establecido más de un año después de su creación.

La GAO considera imprescindible que el secretario de Defensa designe una entidad responsable de ejecutar el futuro plan de municiones y le otorgue capacidad para coordinar presupuestos, producción y necesidades operativas.

Sin esa dirección centralizada, advierte, será difícil corregir las carencias que arrastra el arsenal estadounidense. Ni siquiera el Pentágono tiene garantizada una fotografía fiable de sus arsenales.

Control de inventarios

El tercer problema afecta al control de los inventarios. Cada rama de las Fuerzas Armadas mantiene sus propios sistemas de información, cuyos datos se integran en una plataforma común denominada Munitions Readiness Initiative (MRI), alojada en el sistema Advana.

Esta herramienta recopila información de 37 fuentes distintas y permite ofrecer a los altos mandos una visión prácticamente en tiempo real de las reservas, el estado de disponibilidad de las municiones y sus conexiones con la base industrial.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU. REUTERS/Evelyn Hockstein

Sin embargo, la GAO ha detectado que el Departamento de Defensa no realiza comprobaciones periódicas y sistemáticas para contrastar los datos de esta plataforma con los registros de cada Ejército.

Tampoco dispone de un plan de gestión que documente los procedimientos utilizados para integrar y homogeneizar la información, ni de un diccionario de datos que permita identificar adecuadamente las fuentes y los criterios empleados.

La consecuencia es especialmente preocupante: los responsables militares podrían estar tomando decisiones sobre la disponibilidad de armamento a partir de información cuya exactitud no está plenamente garantizada.

Cuatro recomendaciones

Ante este escenario, la GAO plantea cuatro recomendaciones al Departamento de Defensa: elaborar un plan integral que vincule producción, financiación y necesidades operativas; designar una autoridad responsable de ejecutarlo; establecer calendarios periódicos para conciliar los datos de inventario de los distintos servicios y desarrollar un plan de gestión de datos que garantice la fiabilidad de la información.

El Pentágono ha aceptado tres de las recomendaciones y ha manifestado un acuerdo parcial con la cuarta, relativa a la gestión de los datos.

En este último punto, considera que la responsabilidad principal debe recaer en la oficina encargada de adquisición y sostenimiento, mientras que la GAO reclama también la participación del responsable de Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

El alcance real de las carencias podría ser incluso mayor. La versión pública del informe, publicada el 19 de noviembre, excluye las cifras concretas sobre la evolución de los inventarios, los déficits persistentes y el impacto de estas limitaciones sobre los planes de guerra estadounidenses.

Esa información permanece clasificada y figuraba en una versión anterior del documento, difundida el 24 de septiembre.

El diagnóstico deja una advertencia de fondo para Washington: aumentar el presupuesto militar y abrir nuevas líneas de producción no garantiza por sí solo la capacidad de sostener una guerra de alta intensidad.

La reconstrucción de los arsenales exige coordinar las necesidades de los Ejércitos, la financiación y la capacidad de la industria para fabricar y reponer armamento a la velocidad que exige el campo de batalla.