España lidera formalmente la Brigada Multinacional de la OTAN en Eslovaquia desde julio de 2024 para reforzar la disuasión en el flanco este de Europa.

El contingente español, formado por La Legión y Caballería, se integra con unidades de Portugal, Eslovenia y Rumanía para reforzar la presencia aliada.

El Grupo Táctico Multinacional de la OTAN en Eslovaquia, liderado por España, ha logrado su certificación operativa tras el ejercicio CERTEX II-26.

Tras meses de exigente instrucción y adiestramiento conjunto, el Grupo Táctico Multinacional de la OTAN desplegado en Eslovaquia, bajo liderazgo español, ha culminado con éxito su proceso de certificación operativa mediante el ejercicio CERTEX II-26.

Esta evaluación representa un hito fundamental dentro de la estrategia de presencia avanzada de la Alianza Atlántica en el flanco este de Europa, al verificar sobre el terreno la capacidad de proyección de la fuerza, la plena interoperabilidad entre los distintos contingentes aliados y su absoluta preparación para actuar de forma coordinada bajo los estándares exigidos por el mando aliado.

El adiestramiento se ha desarrollado durante dos intensas semanas en dos escenarios geográficos diferenciados, poniendo a prueba la movilidad y el alcance real de las unidades más allá del territorio de la nación anfitriona: las maniobras comenzaron en el campo de instrucción de Lešť, en el centro de Eslovaquia, para proyectarse posteriormente hasta Camp Croft, en Hungría.

Esta operación transfronteriza supuso uno de los mayores retos operativos y logísticos del CERTEX II-26, ya que el desplazamiento, el sostenimiento continuo y la sincronización de fuerzas multinacionales en dos países distintos exigen una planificación minuciosa y la aplicación estricta de procedimientos comunes que refuercen la cohesión del conjunto.

La estructura de este Grupo Táctico multinacional refleja el espíritu de cooperación de la Alianza. El núcleo de la fuerza lo aportan las unidades españolas, articuladas sobre la base de la X Bandera 'Millán Astray' del Tercio 'Alejandro Farnesio', 4.º de La Legión.

Soldados españoles durante el adiestramiento en Eslovaquia EMAD

A este contingente se integran una compañía mecanizada procedente de Portugal, una compañía protegida de Eslovenia y una sección contra carro de Rumanía, logrando armonizar en una única herramienta operativa medios blindados, capacidades tácticas y doctrinas nacionales diversas.

Durante las jornadas de evaluación, los militares participantes hicieron frente a un amplio espectro de escenarios de alta exigencia diseñados para medir su capacidad de reacción ante amenazas contemporáneas.

Entre las actividades ejecutadas destacaron numerosos ejercicios con fuego real, en los que cobró especial protagonismo la unidad de Caballería española con el despliegue y la potencia de fuego de sus Vehículos de Reconocimiento y Combate 'Centauro'.

Asimismo, el adiestramiento incluyó la resolución de complejos incidentes simulados de naturaleza nuclear, biológica y química (NBQ), operaciones de control de masas y exigentes maniobras de evacuación sanitaria bajo presión.

Militares españoles durante el adiestramiento en Eslovaquia EMAD

"Con esta certificación culminamos un proceso de instrucción y adiestramiento que nos ha permitido consolidar un Grupo Táctico cohesionado, plenamente operativo y preparado para cumplir cuantas misiones le encomiende el mando", afirmó el jefe del Grupo Táctico Multinacional, el teniente coronel Miguel Ángel Carnerero, tras comprobar el desempeño de las unidades sobre el terreno.

Esta certificación consolida un compromiso sostenido en el tiempo por parte de España con la seguridad colectiva euroatlántica. El despliegue progresivo de personal y capacidades de las Fuerzas Armadas españolas en territorio eslovaco dio comienzo en enero de 2024 con el objetivo de reforzar la disuasión en la frontera oriental de la Alianza.

Posteriormente, en julio de ese mismo año, España asumió oficialmente el liderazgo de la Brigada Multinacional de la OTAN en Eslovaquia, manteniendo de forma permanente una Task Force en la localidad de Lešť en la que también participan contingentes de Eslovaquia, Eslovenia, Portugal y la República Checa.