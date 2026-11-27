El programa prevé completar una flota de seis unidades antes de 2029 para reemplazar progresivamente a los antiguos submarinos de la clase Rubis.

Entre su armamento destacan los misiles de crucero navales MdCN para ataques a tierra a cientos de kilómetros, misiles Exocet SM39 y torpedos pesados F21.

El sumergible superó sus pruebas en el mar en aguas polares y cálidas tras un despliegue de larga duración y ensayos iniciados en febrero de 2026.

La Marina francesa ha admitido al servicio activo el 'De Grasse', el cuarto submarino nuclear de ataque perteneciente a la clase Suffren del programa Barracuda.

Francia ha incorporado a su Marina el 'De Grasse', el cuarto submarino nuclear de ataque de la clase Suffren, desarrollado dentro del programa Barracuda para renovar la flota de sumergibles de la Armada francesa.

La unidad ha superado su campaña de pruebas y, desde el pasado 20 de noviembre, está oficialmente habilitada para participar en operaciones.

La admisión al servicio activo fue formalizada por el jefe del Estado Mayor de la Marina francesa, el almirante Christophe Cluzel, tras completar una serie de ensayos en el mar iniciados en febrero de 2026. Durante estas pruebas, la tripulación evaluó la resistencia del buque, el funcionamiento de sus equipos y su capacidad para operar en diferentes condiciones ambientales.

⚓️ Le SNA De Grasse, déployable en opérations Vendredi dernier, le @CEMM_FR a prononcé l’admission au service actif du sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) De Grasse, quatrième de la série des six de la classe Suffren du programme Barracuda. 🔗 Plus d’infos : https://t.co/d1refunsIu — Ministère des Armées et des Anciens combattants (@Armees_Gouv) November 24, 2026

El 'De Grasse' navegó tanto en aguas polares como en zonas más cálidas, con escalas en Tromsø (Noruega) y Norfolk (Estados Unidos). Esta última visita se produjo en el marco de los actos conmemorativos de la batalla de la bahía de Chesapeake.

Posteriormente, el submarino realizó un despliegue de larga duración para comprobar su comportamiento operativo tras las pruebas técnicas.

Misiles de crucero

La clase Suffren representa un salto tecnológico respecto a los submarinos de la anterior generación Rubis, a los que sustituirá progresivamente.

Su propulsión nuclear le proporciona una elevada autonomía y discreción, mientras que sus nuevos sistemas amplían las capacidades de vigilancia, guerra antisubmarina, ataque naval y proyección de fuerza.

Una de sus principales capacidades es el lanzamiento de misiles de crucero navales MdCN, que permiten atacar objetivos terrestres situados a varios cientos de kilómetros. Esta capacidad ofrece a Francia una herramienta de ataque de largo alcance desde el mar, sin necesidad de aproximar aeronaves o fuerzas terrestres al área de operaciones.

Su armamento incluye también misiles antibuque Exocet SM39 y torpedos pesados F21, que se disparan mediante cuatro tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. El submarino puede transportar hasta 20 armas.

Además, dispone de la posibilidad de incorporar un módulo desmontable para vehículos submarinos de fuerzas especiales, lo que amplía su utilidad en misiones de infiltración y operaciones encubiertas.

El 'De Grasse' tiene una eslora de 99,5 metros y un desplazamiento de unas 4.700 toneladas en superficie, que alcanza las 5.300 toneladas en inmersión. Puede superar los 25 nudos bajo el agua y cuenta con un reactor nuclear de agua a presión.

Sustituir a los 'Rubis'

El programa Barracuda, iniciado en 2006, contempla la construcción de seis submarinos nucleares de ataque para reemplazar a los Rubis, incorporados a la Marina francesa desde la década de 1980. Naval Group construye las unidades en sus instalaciones de Cherburgo.

El 'De Grasse' comenzó a construirse en 2014 y fue botado en mayo de 2025.

Antes de su incorporación, ya habían entrado en servicio otros tres submarinos de la serie: el 'Suffren', en junio de 2022; el 'Duguay-Trouin', en abril de 2024; y el 'Tourville', en julio de 2025.

Los dos últimos, 'Rubis' y 'Casabianca', continúan en construcción y su entrega está prevista antes de 2029, de acuerdo con la planificación militar francesa.

Con la llegada del 'De Grasse', París avanza en la modernización de su componente submarino y mantiene una capacidad que combina disuasión convencional, vigilancia oceánica, operaciones especiales y ataques de precisión contra objetivos terrestres.

La entrada en servicio de las seis unidades permitirá renovar por completo la flota de submarinos nucleares de ataque de la Marina francesa.