El programa VAC busca reemplazar unos 1.300 blindados TOA del Ejército de Tierra mediante la participación de Indra, EM&E, Santa Bárbara Sistemas y SAPA.

De no desbloquearse el proyecto adjudicado a Tess Defence, el parón afectará a ingenieros y personal fabril, además de retrasar las primeras entregas de los vehículos hasta al menos 2028 o 2029.

La finalización de encargos internacionales como los blindados Hunter y el adelanto de tareas del 8x8 'Dragón' dejarán sin carga de trabajo a talleres clave como el de calderería en Trubia.

El estancamiento del programa de blindados VAC, valorado en cerca de 2.000 millones de euros, amenaza con provocar despidos en cadena en Santa Bárbara Sistemas a partir de los próximos meses.

El programa VAC (Vehículo Apoyo a Cadenas), aprobado en Consejo de Ministros en septiembre de 2023, continúa “estancado y paralizado” en los despachos del Ministerio de Defensa en el madrileño paseo de la Castellana.

Se trata de un proyecto de cerca de 2.000 millones de euros adjudicado al conglomerado Tess Defence —compuesto por Indra, EM&E, Santa Bárbara Sistemas y SAPA— que tiene como objetivo relevar los blindados TOA del Ejército de Tierra, algunos con más de cuatro décadas de servicio.

Fuentes industriales han confirmado a EL ESPAÑOL que la paralización del contrato está a muy pocos meses de desencadenar un "efecto dominó de despidos" en plantillas como las de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Asturias).

"El primer taller afectado va a ser el de calderería", advierten fuentes industriales directamente vinculadas a la actividad fabril. Según detallan, la finalización de las barcazas de los blindados Hunter para Letonia en las próximas semanas dejará a la mitad del personal de esta sección sin ocupación directa.

Con el objetivo de absorber temporalmente esa fuerza laboral excedente, los planes en Trubia pasan por reconfigurar las líneas de fabricación de barcazas para el 8x8 'Dragón' e incluir un turno de trabajo extra.

El momento crítico llegaría, si el VAC continúa paralizado, a mediados del próximo año. "Aplicando este turno, la estimación es que finalizarán los trabajos para el 'Dragón' en julio de 2027, en lugar de diciembre". Entonces "tendrán que detener su actividad".

A partir de ese punto, el parón se trasladará de manera secuencial a lo largo de toda la cadena de producción.

Vehículo VAC presentado en Feindef 2023 Carlos Delgado

"Esto va a ir contagiándose taller a taller y sección a sección, según avance la línea y se vayan acabando las tareas”, apuntan las mismas fuentes. "Un efecto dominó real sobre los puestos de trabajo", incluyendo los empleos fijos y consolidados.

De forma paralela, en el departamento de ingeniería en Madrid "van a verse afectados a finales de este mismo año", alegan, si no se desenreda el nudo del VAC.

Inversiones y escena política

Por parte de Santa Bárbara Sistemas, la compañía de General Dynamics realizó diferentes inversiones hace aproximadamente un año en el refuerzo de la plantilla, con puestos indefinidos incluidos, y la adquisición de tecnología para las líneas de fabricación.

En un primer momento, el inicio de los trabajos para el VAC "se esperaba para enero de 2026", pero Defensa paralizó la orden. Fuentes del Ministerio liderado por Margarita Robles explicaron a este periódico en abril que la propuesta recibida por Tess Defence se estaba analizando.

Durante esas semanas, Defensa evaluó la oferta para confirmar que se ajustaba a los requisitos del Estado Mayor del Ejército de Tierra y a los términos y condiciones definidos para el programa.

Otras fuentes industriales apuntaron tras el verano que todo parecía haberse aclarado y que la luz verde del Ministerio parecía estar muy cerca, pero nada más lejos de la realidad.

"A nosotros lo único que nos vale es que se desbloquee el VAC, se materialicen los programas en Trubia y se garantice la carga de trabajo para los próximos años", explican.

Otra cuestión clave son los plazos que manejan desde Tess Defence y el Ministerio de Defensa. Si el programa se resolviera en los próximos días, la situación apunta a que no se finalizaría el primer blindado VAC hasta finales de 2028 o principios de 2029.

Además, a escasamente dos días de las elecciones generales, la incertidumbre se intensifica ante posibles cambios en el Gobierno.

"Si entra un nuevo equipo en el Ministerio, lo primero que va a hacer es auditar los programas heredados y llevará mucho tiempo", explican. Un término que el propio Alberto Núñez Feijóo, candidato por el PP, ha confirmado en varias entrevistas e intervenciones.

Reparto industrial

El objetivo del programa VAC es la sustitución de 1.300 TOA (Transporte de Oruga Acorazado) del Ejército de Tierra empleando la barcaza ASCOD desarrollada por Santa Bárbara Sistemas.

Indra, que ostenta desde hace más de un año el liderazgo de Tess Defence, asume la responsabilidad de las comunicaciones, la arquitectura electrónica y de los sistemas de combate.

EM&E (Escribano) se ocupará de los sistemas de armas embarcados. La compañía alcalaína ha propuesto el GMOS de 120 milímetros para la versión portamortero y será igualmente la encargada de proveer las estaciones de armas del resto de modelos.

Por último, Sapa aportará el grupo motopropulsor y el sistema de generación eléctrica de los vehículos. El modelo de transmisión elegido es el ACT 850 con el que la compañía vasca también espera participar en algunos de los programas de blindados de Estados Unidos.