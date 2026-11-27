El barco ha salido del dique seco tras más de dos meses de mantenimiento dentro de un plan de reformas de seis años para optimizar sus capacidades de cara a los festejos.

El bergantín-goleta participará previamente en la 'Regata Velas Latinoamérica' junto a buques escuela de ocho países americanos antes de poner rumbo de regreso a Europa.

El momento cumbre del centenario será su crucero número 100, en el que el navío dará la vuelta al mundo durante casi nueve meses con un itinerario inspirado en su primer viaje de 1928.

La Armada celebrará el centenario del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano' con festejos que se extenderán entre 2027 y 2028 por toda España y el continente americano.

La Armada ultima los preparativos para celebrar el centenario del que probablemente sea el barco más querido por todos los integrantes de la fuerza naval española: el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Los festejos se prolongarán durante todo 2027 y gran parte de 2028, según ha explicado este jueves el Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada, Almirante Gonzalo Sanz Alisedo, durante un encuentro con la prensa.

"Hemos hecho celebraciones de este estilo en el pasado, pero esta la hemos aproximado de una manera diferente porque el Juan Sebastián de Elcano es una embarcación especial para la Armada", ha señalado Sanz. "No queremos que sea un centenario solo de la Armada sino de la comunidad marítima española y de España al completo".

Con este objetivo, la fuerza naval realizará muestras itinerantes a lo largo de todo el territorio nacional para dar a conocer la historia de la embarcación y cómo es la vida a bordo en cada viaje de instrucción.

"Vamos a navegar por el interior de la geografía española", ha afirmado el capitán de navío Eduardo Estrella Suanzes, secretario adjunto de la Comisión de Seguimiento del Centenario del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Los festejos comenzarán el próximo 10 de enero, en Cádiz, coincidiendo con el inicio del 99º crucero del navío, y continuarán en el Callao -previa escala en Las Palmas (Canarias) y Barbados- para recordar la botadura del barco, ocurrida el 4 de marzo de 1927.

En el principal puerto de Perú, a la embarcación española se le unirán los buques escuela de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México.

Buque escuela Juan Sebastián de Elcano de la Armada Ministerio de Defensa

En el marco de una nueva edición de la 'Regata Velas Latinoamérica', las embarcaciones navegarán juntas hasta distintos puntos del continente americano (Guayaquil, Balboa, Cartagena de Indias, Veracruz y Santo Domingo) para finalmente cruzar el Atlántico rumbo a A Coruña, donde continuarán las celebraciones por el centenario del bergantín-goleta español.

Tras atracar en Lisboa, el viaje culminará, como es habitual, en Cádiz, entre el 10 y el 16 de junio.

Una vuelta al mundo

Sin embargo, el momento álgido de la conmemoración llegará en octubre próximo, cuando el Juan Sebastián de Elcano zarpe por segunda vez en menos de un año para dar comienzo a su crucero n.º 100: un viaje de casi nueve meses alrededor del mundo. Si bien la Armada todavía está perfilando el trayecto final de la travesía, la intención es que sea similar al que hizo la primera tripulación a bordo del buque, allá por 1928.

En aquella oportunidad, el navío partió desde Cádiz y visitó las ciudades de Málaga, Sevilla, Las Palmas, Tenerife, Pasajes, Mindelo, Montevideo, Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Adelaida, Melbourne, Sidney, Suva, San Francisco, Balboa, La Habana y Nueva York.

Buque escuela Juan Sebastián de Elcano Archivo

No obstante, aunque previsiblemente el buque escuela español cruce en esta oportunidad el Ecuador, desde la Armada señalan que no se prevé navegar muy hacia el sur en esta oportunidad. En cambio, se planea llegar a destinos en Asia-Pacífico, como Filipinas y Hawái, y la costa oeste y este de EEUU.

Esta circunnavegación finalizará, nuevamente, en la capital gaditana, hacia finales de julio. Sin embargo, la celebración del centenario concluirá en agosto en Pasajes (Guipúzcoa), donde la embarcación recibió su bandera de combate, hace casi un siglo.

Puesta a punto

Esta semana, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano ha abandonado el dique seco de La Carraca, en San Fernando (Cádiz), tras más de dos meses de trabajos de mantenimiento y mejora para su puesta a punto de cara a su centenario.

Estas actuaciones se enmarcan en el Período de Inmovilización Programado (PIP) del barco, con el que culmina un plan de obras singulares iniciado hace seis años para optimizar sus capacidades operativas ante un año especialmente exigente y especial.

Durante la varada, se ha restaurado uno de los componentes originales del barco, la mecha del timón, un eje de seis metros de altura que conserva desde su construcción, mediante la técnica novedosa del metal cladding, aplicada por una empresa local para rellenar y rectificar las zonas desgastadas por el roce.

Los trabajos también han permitido adaptar la línea de ejes para facilitar la futura instalación de una planta de propulsión eléctrica con generadores en sustitución del motor principal, un proyecto actualmente en fase de estudio cuyo horizonte de ejecución se estima en unos tres años.

De forma paralela, se ha puesto a punto la planta de tratamiento de residuos, se ha remodelado la zona de habitabilidad de suboficiales (cámara y ranchería) y se han reorganizado los espacios de proa para mejorar talleres, pañoles, peluquería, carpintería y ranchería.

Hasta mediados de diciembre continuarán las tareas pendientes de habitabilidad y las intervenciones en el motor principal y los tres auxiliares, antes de las pruebas de mar ese mismo mes.