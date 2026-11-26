El acuerdo de financiación impulsado por Alemania no solo busca ampliar la flota de blindados en el frente, sino también abrir a futuro una línea de ensamblaje del modelo Lynx en territorio ucraniano.

Las tripulaciones ucranianas completaron una instrucción previa de 45 días en Alemania, enfocada en tácticas para derribar desde aeronaves no tripuladas de gran tamaño hasta pequeños drones FPV.

Los blindados cuentan con una torreta Lance equipada con cañones automáticos capaces de emplear munición programable ('airburst'), diseñada específicamente para la neutralización de drones y aeronaves kamikaze como los Shahed.

El Ejército de Ucrania ha incorporado a la 21ª Brigada Mecanizada sus primeros cinco vehículos de combate de infantería (VCI) KF41 Lynx, entregados completamente nuevos por la firma alemana Rheinmetall.

La detección y neutralización de drones como los famosos Shahed —o Geran, cuando se fabrican en Rusia— ha supuesto uno de los mayores retos técnicos de la guerra en Ucrania. Estas aeronaves, además, han sido especialmente incidentes en los ataques a despliegues de vehículos blindados, lo que ha obligado a su evolución tanto de capacidades como de doctrina.

El perfecto ejemplo de esto último lo encarna el vehículo de combate de infantería (VCI) KF41 Lynx, que el Ejército de Ucrania ha recibido y ya ha desplegado recientemente en el campo de batalla para atacar plataformas terrestres y drones rusos.

Los blindados, que se han integrado en la 21ª Brigada Mecanizada Independiente, forman parte de un acuerdo de financiación impulsado por Alemania hace justo un año compuesto cinco vehículos y con el objetivo de ampliar la flota y abrir una línea de ensamblaje en Ucrania.

Una de las diferencias respecto a otros vehículos transferidos a Kiev es que estos Lynx han salido nuevos de la fábrica de Rheinmetall. Según indica Army Recognition, algunos de ellos contaban únicamente con 25 kilómetros en el contador.

Asimismo, las tripulaciones ucranianas han completado una instrucción de 45 días en Alemania, incluyendo en ella la neutralización de drones.

Precisamente, para lidiar con este tipo de amenazas que han hecho estragos en el frente, la configuración ucraniana del Lynx incorpora una torreta Lance manejada por dos personas y equipamiento adaptado a sus requisitos nacionales.

Lince ucraniano

Los cinco Lynx (Lince, en español) transferidos a Ucrania suponen una evolución importante respecto a la versión KF31 desarrollada por Rheinmetall —como versión más pequeña— que vio la luz por primera vez en 2018.

El KF41 escala a 44 toneladas de peso —respecto a 38 del KF31— y la capacidad de transporte de personal aumentó de seis a ocho soldados. Estos cambios estuvieron igualmente emparejados a una nueva motorización más potente que le permite mantener movilidad a pesar de su tonelaje.

Los ucranianos han optado por conservar puestos dedicados para el comandante y el artillero dentro de su torreta Lance, a los que se suman el conductor y hasta ocho soldados alojados en el compartimento trasero.

La Lance puede equiparse con cañones automáticos Rheinmetall de 30 o 35 mm, una ametralladora axial y misiles antitanque guiados de forma opcional.

Además, la última versión de la torreta incorpora dos contenedores laterales para equipos de misión, sistemas de observación electroóptica estabilizados, equipos digitales de control de tiro y controles de armamento independientes.

Dentro de su puesto, el conductor también puede acceder a las imágenes captadas por las cámaras de la torreta, ampliando de esta forma la visibilidad más allá de los puntos de observación propios.

En cuanto a la protección, el casco de acero balístico incorpora módulos de blindaje metálico y cerámico reemplazables, protección reforzada en los bajos para minas e IED y asientos con amortiguación de explosiones.

El equipamiento adicional disponible incluye el Sistema de Obscurecimiento Rápido (ROSY) de Rheinmetall, un sistema de detección acústica y el sistema de protección activa (APS) StrikeShield, aunque estas opciones no se encuentran, a priori, incluidas en la versión configurada por Ucrania.

Contra los drones de Putin

Como parte de la guerra de drones que se libra en el frente ucraniano, las Fuerzas Armadas comandadas desde Kiev han estado integrando capacidades a todo tipo de plataformas y vehículos con el objetivo de neutralizar estas amenazas aéreas.

El papel del Lynx en este ámbito pasa por la incorporación de munición programable, que ya ha ampliado las capacidades antidrones de la brigada y ha permitido el derribo de drones kamikaze tipo Shahed.

Las municiones programables (airburst) cuentan con una espoleta electrónica que puede configurarse milisegundos antes de abandonar el cañón para detonar exactamente en un punto predeterminado del aire.

La instrucción, en este caso, ha sido un factor diferencial para conseguirlo. Según han informado, los militares encargados del manejo de la torre Lance se han entregado durante semanas en la interceptación de todo tipo de drones.

Además de los Shahed ya mencionados, también han efectuado ejercicios en el derribo de drones FPV, plataformas mucho más pequeñas, baratas y numerosas en el campo de batalla. Algunas de estas aeronaves están especialmente modificadas para transportar y desplegar cargas explosivas, por lo que su neutralización pasa a ser una prioridad.

De forma paralela, los Leopard 26A que operan en la misma Brigada ya han sido modificados con superestructuras protectoras adicionales y módulos de blindaje extra contra drones el pasado mes de agosto, pero no cuentan con la torre de armas capaz de neutralizarlos.

La opción de utilizar cañones también responde a la lección aprendida con los blindados Guepard, que en los últimos meses han conseguido una importante mejora en cuanto a interceptación de drones. Según los últimos datos, una sola tripulación ucraniana derribó 39 drones —17 de ellos Shahed— en una sola noche el pasado junio,