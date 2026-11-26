Los submarinos nucleares de ataque de la clase Virginia figuran entre las plataformas principales para integrar este nuevo armamento.

La Ley de Defensa establece que el nuevo misil deberá alcanzar una capacidad operativa limitada antes de septiembre de 2032.

El programa busca recuperar una capacidad perdida tras la retirada en 2013 de los misiles Tomahawk nucleares (TLAM-N).

La Armada de EEUU adjudica a Raytheon el desarrollo del misil de crucero con capacidad nuclear SLCM-N para ser lanzado desde submarinos.

La Armada de Estados Unidos ha adjudicado a Raytheon, filial del grupo RTX, un acuerdo para impulsar el desarrollo del SLCM-N (Nuclear-Armed Sea-Launched Cruise Missile), un nuevo misil de crucero con capacidad nuclear diseñado para ser lanzado desde submarinos.

El contrato permite a la compañía abandonar la fase de estudios conceptuales y entrar en una etapa de desarrollo enfocada, orientada a madurar el diseño, integrar los principales subsistemas y preparar las futuras demostraciones de prototipos.

Los trabajos estarán dirigidos por la unidad Advanced Technology de Raytheon y contarán con la participación de Anduril Rocket Motor Systems, Divergent y Williams International.

El contrato se ha formalizado mediante el mecanismo Other Transaction Authority (OTA), que permite utilizar procedimientos de contratación más flexibles para acelerar el desarrollo de tecnologías avanzadas.

Aunque la compañía no ha revelado ni el importe del acuerdo ni su duración, ni las fechas previstas para las pruebas de los prototipos, Colin Whelan, presidente de la división de Tecnología Avanzada de Raytheon, ha declarado: "Este contrato refleja la importancia crítica de fortalecer las capacidades de disuasión de nuestra nación y ampliar las opciones disponibles para responder a nuevas amenazas".

Recuperar una capacidad

El programa SLCM-N comenzó en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, con el propósito de recuperar una capacidad que la Armada estadounidense perdió cinco años antes, cuando retiró del servicio los misiles Tomahawk con cabeza nuclear, conocidos como TLAM-N.

La iniciativa sufrió un intento de cancelación en 2022, cuando la Administración de Joe Biden defendió que las capacidades de disuasión existentes eran suficientes y cuestionó el elevado coste del proyecto. Sin embargo, el Congreso mantuvo su financiación y, en marzo de 2024, el Departamento de Defensa ordenó crear una oficina específica para gestionar su desarrollo.

La legislación presupuestaria del ejercicio fiscal 2025 asignó 2.000 millones de dólares adicionales para acelerar el desarrollo del misil y otros 400 millones para su cabeza nuclear.

La ley de autorización de Defensa para 2026 establece que deberá alcanzar una capacidad operativa limitada antes de septiembre de 2032.

Plataformas candidatas

Los submarinos nucleares de ataque de la clase Virginia figuran entre las plataformas potenciales para integrar el nuevo misil. Su incorporación permitiría ampliar las opciones de lanzamiento de armamento nuclear desde el mar y recuperar una capacidad que la Armada abandonó con la retirada de los TLAM-N.

El coste del proyecto sigue siendo uno de sus principales interrogantes. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) estimó en 2023 que el desarrollo del misil y de su cabeza nuclear podría alcanzar los 10.000 millones de dólares en el periodo 2023-2032.

Se trata de una proyección elaborada por el organismo, no de un presupuesto aprobado ni de una cifra definitiva del programa. Además, no incluye los costes posteriores de producción, integración en las plataformas navales, almacenamiento y operación del sistema.

El SLCM-N avanza en paralelo a otros proyectos de modernización del arsenal atómico estadounidense. En septiembre de 2026, la Armada trasladó la cabeza nuclear W93, diseñada para misiles balísticos lanzados desde submarinos, a la fase de diseño de ingeniería y desarrollo de producción.

Washington trabaja así en la renovación de distintos componentes de su disuasión nuclear, desde los sistemas de lanzamiento hasta las propias cabezas de combate.