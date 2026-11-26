Se reclaman 400 millones de dólares para estudiar la sustitución del sistema electromagnético EMALS por catapultas de vapor en el futuro portaaviones USS Doris Miller.

La Administración busca blindar la compra anticipada de materiales para su nuevo acorazado de la clase Trump tras el planteamiento del Senado de recortar 1.840 millones al proyecto.

El plan prioriza la flota submarina con 21.300 millones de dólares adicionales dirigidos a acelerar el desarrollo y adquisición de las clases nucleares Columbia y Virginia.

La Casa Blanca solicita al Congreso de EE. UU. partidas presupuestarias extraordinarias para evitar retrasos en sus principales programas de construcción y modernización naval.

La Casa Blanca reclama al Congreso fondos extra para acelerar la construcción de submarinos nucleares, impulsar su nuevo programa de acorazados y modificar el diseño del futuro portaaviones USS Doris Miller. La petición llega en plena pugna presupuestaria, después de que el Senado planteara recortar 1.840 millones al proyecto de buques de guerra de Trump.

La Administración de Donald Trump busca sortear las restricciones presupuestarias que impone la financiación provisional del Gobierno estadounidense para mantener el ritmo de sus principales programas navales.

Para ello, la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) remitió este lunes 23 de noviembre al Congreso una relación de partidas extraordinarias —conocidas como anomalías— destinadas a garantizar recursos para proyectos que, de otro modo, podrían experimentar retrasos.

El documento recoge las necesidades de financiación para submarinos estratégicos y de ataque, portaaviones, el nuevo acorazado impulsado por Trump y diversos sistemas de misiles, según señala USNI News.

La actual resolución presupuestaria mantiene la actividad del Gobierno hasta el 11 de diciembre, pero limita el gasto de Defensa a los niveles del ejercicio anterior y, por regla general, impide financiar programas nuevos.

Por ello, la Casa Blanca solicita que el Congreso autorice excepciones para evitar interrupciones en contratos y calendarios de construcción. La lista, sin embargo, no está cerrada: se espera que el Pentágono remita nuevas solicitudes en los próximos días.

Blindar sus acorazados

Entre las partidas reclamadas figura una excepción para adelantar la compra de materiales del nuevo acorazado de la clase Trump, integrado en el proyecto de la denominada Golden Fleet.

La Casa Blanca advierte de que, "sin esa autorización, podrían producirse retrasos en el suministro de componentes que repercutirían tanto en el coste como en los plazos de entrega".

Ilustración del USS Defiant US Navy

La petición llega en un momento delicado para el programa. Como ya publicó el Observatorio de la Defensa, el Comité de Asignaciones del Senado propuso recortar 1.840 millones de dólares de esta iniciativa: 1.000 millones correspondientes a materiales de adquisición anticipada y otros 836,9 millones destinados a investigación y desarrollo. Los senadores cuestionaron entonces la madurez del proyecto.

El coste también constituye uno de los principales interrogantes. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) estima que la construcción de los primeros 15 buques podría alcanzar los 275.000 millones de dólares entre 2027 y 2056.

El primero de ellos, el futuro USS Defiant, está concebido como un gran combatiente de superficie con una combinación de misiles, armas hipersónicas y sistemas de energía dirigida.

400M para los portaaviones

La Administración Trump también solicita 400 millones de dólares para rediseñar el futuro portaaviones USS Doris Miller (CVN-81), cuarto buque de la clase Ford.

El objetivo es estudiar la sustitución del sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves, conocido como EMALS, por las tradicionales catapultas de vapor.

La iniciativa responde a la preferencia del presidente por recuperar esta tecnología, pese a que el portaaviones ya se encuentra en construcción y la instalación del sistema EMALS está avanzada.

En agosto, la Casa Blanca ordenó a la Armada analizar las alternativas para los futuros buques de la clase.

El cambio no está exento de controversia. El sistema electromagnético permite lanzar aeronaves con mayor precisión y flexibilidad, además de reducir el espacio y el personal necesarios para su operación.

El senador republicano Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados, ya calificó la vuelta a las catapultas de vapor como "una opción inviable".

A esta partida se suman otros 700 millones de dólares para adelantar la adquisición de componentes del siguiente portaaviones, el CVN-82.

La Armada sostiene que necesita esos fondos para evitar retrasos en la adjudicación del contrato, en la entrega del buque y un incremento de los costes.

Los submarinos nucleares

La mayor parte de las partidas para construcción naval se concentra en la flota submarina. La Casa Blanca reclama 8.100 millones de dólares adicionales para acelerar el programa de submarinos estratégicos de la clase Columbia, destinado a sustituir progresivamente a los actuales Ohio.

La Armada advierte de que la falta de financiación podría acumular retrasos de hasta 20 meses y abrir un vacío en la capacidad de disuasión nuclear durante la transición entre ambas clases.

Según el documento remitido al Congreso, cada día sin los recursos adicionales se traduce en un retraso equivalente en la finalización de la construcción.

El paquete incluye también 8.400 millones de dólares para la adquisición de submarinos de ataque de la clase Virginia y otros 4.800 millones para adelantar la compra de materiales y componentes.

En conjunto, las tres partidas suman 21.300 millones de dólares.

Tomahawk y SM-6

La relación de excepciones presupuestarias incorpora, además, fondos para mantener los contratos plurianuales de producción de misiles SM-6 y Tomahawk.

En el caso de estos últimos, la Casa Blanca alerta de que, sin la autorización extraordinaria, el programa afrontaría una penalización por cancelación de 4.410 millones de dólares.

También se interrumpirían durante el ejercicio fiscal 2027 la producción y la recertificación de las variantes Block V TLAM y Block Va MST, con consecuencias para las capacidades de la Armada y del Ejército de Tierra.

La decisión queda ahora en manos del Congreso, que deberá determinar qué programas reciben las "excepciones" o "anomalías" solicitadas por la Casa Blanca.