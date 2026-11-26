El plan respaldará miles de empleos y facilitará la transición hacia las futuras clases de submarinos Dreadnought y SSN-AUKUS, cuyo despliegue está previsto a partir de la década de 2030.

La inversión busca reforzar la disuasión nuclear permanente ante el incremento de la actividad de los submarinos rusos en el Atlántico Norte y proteger infraestructuras subacuáticas críticas.

Los problemas en los astilleros han forzado patrullas históricamente largas, como los 217 días del HMS Vengeance, y demoras de más de dos años en los trabajos de reparación de algunas unidades.

El Gobierno británico destinará 9.200 millones de euros mediante el contrato Gateway Agreement con Babcock para reducir los retrasos y acelerar el mantenimiento de su flota de submarinos nucleares.

El Reino Unido destinará 9.200 millones de euros a recuperar la disponibilidad de su flota de submarinos nucleares, lastrada por años de retrasos en los astilleros. El Gobierno británico ha adjudicado a Babcock el contrato Gateway Agreement, que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y sustituirá al anterior programa de mantenimiento naval de la Royal Navy.

La iniciativa busca acelerar las reparaciones, ampliar las instalaciones y reforzar la capacidad industrial que sostiene una de las principales herramientas militares de Londres. El contrato de cinco años contempla también unos 2.800 millones de euros de gasto en la cadena de suministro británica, de los que alrededor de 1.160 millones estarán destinados a pequeñas y medianas empresas.

Detrás de la cifra récord se esconde un problema persistente: los retrasos en el mantenimiento han limitado la disponibilidad de la flota submarina. El Ministerio de Defensa británico presenta el acuerdo como una apuesta por modernizar los procesos, eliminar cuellos de botella y convertir las bases navales en instalaciones preparadas para el combate.

El secretario de Estado para la Defensa, Wes Streeting, ha subrayado la urgencia de garantizar la operatividad de la flota: "Nuestros submarinos nucleares son la piedra angular de nuestra seguridad nacional. Cada minuto de cada día disuaden a nuestros adversarios y mantienen a salvo al país. La disuasión es tan sólida como nuestra capacidad para mantenerla en el mar".

"No vamos a repetir los errores del pasado, cuando la inversión en nuestra capacidad nuclear se retrasó. Aunque tengamos que trasladar fondos desde otros departamentos, priorizaremos nuestra disuasión nuclear y prepararemos a Gran Bretaña para el combate", ha añadido.

La urgencia quedó patente el pasado 15 de noviembre, cuando el HMS Vengeance regresó a Clyde tras completar una patrulla de disuasión de 217 días, según publicó The Guardian.

El despliegue habría superado los 205 días del HMS Vanguard, registrado en abril de 2026. Frente a las misiones habituales, de entre tres y cuatro meses, estas prolongaciones evidencian las dificultades de Londres para organizar los relevos de su flota submarina.

Más de dos años de espera

El problema ha llegado al Parlamento británico. El Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes advirtió en su informe de 2026 sobre AUKUS de que algunos submarinos habían acumulado más de dos años de espera para completar sus trabajos de mantenimiento.

La falta de capacidad en los astilleros y la prioridad concedida a las unidades estratégicas han tenido consecuencias directas sobre los submarinos de ataque. Durante el primer semestre de 2024, ninguno de los cinco ejemplares de la clase Astute entonces en servicio completó un despliegue operativo.

El submarino británico de misiles balísticos HMS Vigilant, de la clase Vanguard, regresa a la base naval de Clyde tras una prolongada misión Ministerio de Defensa del Reino Unido.

El nuevo contrato con Babcock incorpora incentivos económicos vinculados al rendimiento industrial y al cumplimiento de los plazos de reparación. El Gobierno no ha establecido públicamente un objetivo concreto de disponibilidad, pero pretende acabar con los retrasos que limitan la capacidad de respuesta de la Royal Navy.

La Armada británica cuenta con cuatro submarinos estratégicos de la clase Vanguard: HMS Vanguard, HMS Victorious, HMS Vigilant y HMS Vengeance. Con casi 150 metros de eslora y 15.900 toneladas de desplazamiento sumergido, están propulsados por reactores Rolls-Royce PWR2 y armados con misiles balísticos Trident II D5.

Estas unidades garantizan la Continuous At Sea Deterrent (CASD), la disuasión nuclear permanente que el Reino Unido mantiene desde 1969 mediante el despliegue ininterrumpido de al menos un submarino.

La otra pieza fundamental de la flota es la clase Astute, integrada por submarinos nucleares de ataque equipados con sonares avanzados, torpedos Spearfish y misiles de crucero Tomahawk. Sus misiones incluyen la guerra antisubmarina, la obtención de inteligencia, los ataques contra objetivos terrestres y la protección de los grupos navales británicos.

La amenaza rusa y AUKUS

Recuperar esta capacidad resulta prioritario ante el aumento de la actividad submarina rusa en el Atlántico Norte.

En abril de 2026, Londres alertó de la presencia de un submarino de la clase Akula y otros dos sumergibles especializados vinculados a la Dirección Principal de Investigación de Aguas Profundas (GUGI) cerca de infraestructuras submarinas críticas.

La vigilancia de cables de comunicaciones y conducciones energéticas también ha impulsado el proyecto Atlantic Net, al que la Royal Navy destinará 90 millones de libras (unos 103 millones de euros). La iniciativa integrará sensores y sistemas autónomos para detectar posibles amenazas en el fondo marino.

Al mismo tiempo, Reino Unido debe atender sus compromisos en el Indo-Pacífico. Desde 2027 prevé contribuir a una presencia rotatoria de submarinos en Australia dentro de AUKUS, la alianza con Estados Unidos y Canberra destinada a reforzar las capacidades submarinas australianas frente al creciente poder naval de China.

El acuerdo con Babcock contempla la creación de 3.000 empleos y unas 2.500 oportunidades de formación, además de respaldar otros 8.500 puestos de trabajo. También movilizará alrededor de 2.800 millones de euros para la cadena de suministro británica.

La operación se suma a Project Royal Oak, un programa de modernización de infraestructuras navales dotado con unos 30.000 millones de euros para la próxima década. Incluye actuaciones en Devonport y Clyde, donde se desarrollarán nuevas capacidades de mantenimiento.

El relevo generacional

La modernización industrial coincide con la renovación de los submarinos británicos. Los cuatro Vanguard serán sustituidos por otros tantos buques de la futura clase Dreadnought, cuya entrada en servicio está prevista a partir de principios de la década de 2030.

Por su parte, los Astute darán paso a los nuevos SSN-AUKUS, submarinos de ataque desarrollados en el marco de la alianza trilateral. Londres proyecta construir hasta 12 unidades. La construcción del primer ejemplar británico está prevista para 2027 y su entrada en servicio, para finales de la década de 2030.

Render un submarino de la clase Dreadnought Royal Navy

La Royal Navy afronta así una doble exigencia: mantener su actual capacidad submarina mientras prepara el relevo tecnológico de su flota.

La inversión en Babcock busca resolver el problema que amenaza ambas operaciones: unos astilleros incapaces, hasta ahora, de devolver los submarinos al servicio con la rapidez que exige el nuevo escenario estratégico.