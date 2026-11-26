El objetivo principal es desarrollar respuestas eficientes frente a drones comerciales adaptados para uso militar y ataques asimétricos de bajo coste.

Las pruebas combinan la experiencia operativa de las Fuerzas de Defensa de Israel con las capacidades tecnológicas y estratégicas de Estados Unidos.

El ejercicio reúne a organismos militares, centros de investigación e industrias de ambos países para interceptar y neutralizar vehículos aéreos no tripulados.

Israel y Estados Unidos han celebrado por primera vez en territorio israelí las pruebas 'Black Sands' para evaluar unos 20 sistemas contra drones.

Israel y Estados Unidos han puesto a prueba una veintena de sistemas para detectar, interceptar y neutralizar drones en una campaña tecnológica conjunta celebrada por primera vez en territorio israelí. El ejercicio, denominado Black Sands, busca evaluar nuevas capacidades frente a los vehículos aéreos no tripulados (UAV) en escenarios que reproducen las amenazas y los desafíos operativos a los que se enfrentan ambos países.

La presencia conjunta de organismos militares, centros de investigación e industria permite evaluar las prestaciones de las diferentes soluciones y comprobar su adecuación a las necesidades de las unidades desplegadas sobre el terreno.

Durante la misma han sometido a evaluación aproximadamente 20 sistemas frente a distintas tipologías de amenazas aéreas no tripuladas. El objetivo es determinar su eficacia y capacidad de respuesta ante escenarios operativos diversos, además de identificar tecnologías que puedan incorporarse a los arsenales de ambos países.

Campaña tecnológica Black Sands entre EEUU e Israel

Las pruebas en Israel reflejan su papel como centro internacional de desarrollo de tecnologías contra drones. La experiencia de sus Fuerzas de Defensa frente a sistemas no tripulados es uno de los principales activos de esta colaboración, en un contexto en el que la proliferación de drones está transformando las estrategias militares y la defensa aérea.

El director de Investigación y Desarrollo de Defensa del Ministerio de Defensa israelí, el general de brigada en la reserva Daniel Gold, ha destacado la necesidad de combinar innovación tecnológica y cooperación internacional para responder a una amenaza en constante evolución.

"Combatir las amenazas de los UAV requiere una innovación tecnológica continua, junto con una estrecha cooperación con nuestros socios", ha señalado.

Según Gold, la celebración de Black Sands en Israel permite conectar el conocimiento y la experiencia operativa acumulados por el país con las capacidades y tecnologías estadounidenses, además de evaluar conjuntamente las soluciones que necesitan las fuerzas desplegadas.

El responsable israelí considera que esta colaboración refuerza las capacidades militares de ambos países y contribuye a desarrollar respuestas frente a los desafíos operativos del futuro.

La guerra de los drones

El responsable de la unidad de Investigación y Desarrollo de la DDR&D, el general de brigada Benny Aminov, ha incidido en la transformación que está experimentando la amenaza de los drones.

Su creciente accesibilidad comercial, la disponibilidad generalizada de componentes civiles y la rapidez con la que sus operadores incorporan mejoras están acelerando los ciclos de adaptación tecnológica en el campo de batalla.

"Israel es un pionero mundial en la lucha contra la amenaza de los drones", ha afirmado Aminov, quien considera que esta campaña conjunta representa un hito en los esfuerzos de ambos países para desarrollar nuevas capacidades militares.

El general ha subrayado que las pruebas permiten aprovechar la experiencia operacional y el aprendizaje tecnológico compartido. También ha destacado el valor estratégico de esta cooperación para Israel, al tiempo que facilita a Estados Unidos el acceso a tecnologías específicas y a conocimientos adquiridos en escenarios reales.

La campaña da continuidad a una colaboración de larga trayectoria entre la oficina estadounidense CD&I y la dirección israelí de Investigación y Desarrollo de Defensa. Ambas instituciones han trabajado durante años en el desarrollo conjunto de tecnologías avanzadas, especialmente en el ámbito de la interceptación y neutralización de drones.

La CD&I, integrada en la estructura del Departamento de Guerra estadounidense, se encarga de identificar y desarrollar capacidades para hacer frente a amenazas de guerra irregular o asimétrica, tanto de actores estatales como no estatales.

La iniciativa Black Sands se enmarca, además, en la estrategia del Ministerio de Defensa israelí para preservar su ventaja tecnológica y cualitativa, reforzar su posición como socio estratégico en materia de Defensa y ampliar sus acuerdos de cooperación con Estados Unidos y otros países.

La proliferación de drones comerciales adaptados para usos militares y su empleo masivo en los conflictos recientes han convertido la defensa antidron en una prioridad para los ejércitos occidentales.

La amenaza obliga a desarrollar sistemas capaces de responder a ataques de bajo coste y gran volumen sin recurrir necesariamente a interceptores convencionales mucho más caros.

La campaña Black Sands está liderada conjuntamente por la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa (DDR&D) del Ministerio de Defensa de Israel y varias agencias estadounidenses especializadas en capacidades militares, entre ellas la Oficina de Desarrollo de Capacidades e Innovación (CD&I), el Mando de Operaciones Especiales de EEUU (SOCCENT), el Mando Central estadounidense (CENTCOM), la Oficina de Investigación Naval (ONR) y el grupo de trabajo interinstitucional JIATF 401.

También participan las Fuerzas Terrestres y la Fuerza Aérea de Israel, junto con empresas de defensa de ambos países.