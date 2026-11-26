Más del 30% del valor del contrato se destinará a la industria de defensa finlandesa mediante subcontratos con empresas locales como el consorcio Patria.

Los nuevos blindados cuentan con capacidades contra drones y su adquisición se financiará parcialmente a través del instrumento europeo SAFE.

La operación se realiza mediante un programa conjunto de compras entre Finlandia, Suecia, Noruega, Lituania y Países Bajos para reducir costes y facilitar la logística.

Finlandia adquiere 160 vehículos de combate de infantería CV90 por 2.835 millones de euros a BAE Systems Hägglunds, con opción de ampliar el pedido con otros cien blindados.

Finlandia ha puesto en marcha uno de los mayores programas de modernización de sus fuerzas terrestres con la adquisición de 160 vehículos de combate de infantería CV90, fabricados por la compañía sueca BAE Systems Hägglunds, por un importe de 2.835 millones de euros. El contrato contempla, además, una opción para incorporar otros cien blindados, lo que elevaría el pedido potencial hasta las 260 unidades.

El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, anunció este jueves la operación y destacó que los nuevos vehículos permitirán incrementar la potencia de fuego, la movilidad y la protección de las unidades de infantería frente a las amenazas del campo de batalla actual, especialmente la proliferación de drones.

"Estos nuevos vehículos de combate de infantería son eficaces en el entorno de amenazas actual y cuentan además con capacidades contra drones", señaló el ministro. Häkkänen considera que el programa constituye el componente más importante de la actual modernización del Ejército finlandés.

La adquisición se realizará mediante un programa conjunto en el que participan Finlandia, Suecia, Noruega, Lituania y Países Bajos.

El contrato entrará en vigor cuando los cinco Gobiernos formalicen simultáneamente sus respectivos pedidos, una fórmula que busca aprovechar las economías de escala, reducir los costes de adquisición y garantizar la disponibilidad de repuestos y mantenimiento mediante una plataforma común.

La iniciativa tiene también una dimensión estratégica para el flanco norte de la OTAN. Finlandia, que comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia y se incorporó a la Alianza Atlántica en abril de 2023, busca reforzar sus capacidades terrestres en un escenario de creciente tensión con Moscú.

Häkkänen subrayó que la cooperación entre los cinco países permitirá fortalecer la defensa de toda la región septentrional de la OTAN, además de mejorar la seguridad del suministro al compartir sistemas y componentes logísticos.

El programa también incorpora un importante componente industrial. BAE Systems Hägglunds ha adjudicado subcontratos a más de diez compañías finlandesas, entre ellas el consorcio de defensa Patria.

Estos acuerdos representan más del 30% del valor total de la operación y permitirán que la industria nacional participe directamente en la fabricación de los vehículos destinados a las Fuerzas Armadas finlandesas.

El paquete de adquisición incluye los 160 blindados en una configuración adaptada a las condiciones climáticas y operativas del norte de Europa, además de repuestos, equipos de mantenimiento y formación para el personal militar.

La financiación contará parcialmente con préstamos del instrumento europeo SAFE (Security Action for Europe), creado por la Unión Europea para facilitar las compras conjuntas de material militar y acelerar el rearme de los Estados miembros.

El CV90 se ha consolidado como una de las principales plataformas europeas de combate de infantería.

Como VCI, su misión principal es llevar y apoyar a un grupo de infantería —normalmente entre seis y ocho soldados equipados— mientras el vehículo aporta fuego directo y protección frente a amenazas terrestres.

La versión sueca clásica, el CV 9040, monta un cañón automático Bofors de 40 mm y una ametralladora coaxial de 7,62 mm.

Otras variantes frecuentes usan cañones de 25 mm —CV9025— o de 30 mm —CV9030—, lo que permite adaptar el vehículo a las necesidades de cada ejército

Su incorporación por Finlandia refuerza la estandarización de medios terrestres entre varios aliados del norte de Europa, en un momento en el que la OTAN busca aumentar su capacidad de respuesta y sostener operaciones de alta intensidad en su frontera oriental.