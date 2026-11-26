El despliegue combina personal destacado en Canarias con refuerzos procedentes de las bases aéreas de Torrejón y Morón.

El contingente se centrará en labores de apoyo sanitario, realizando tareas de triaje, asistenciales y de estabilización de patologías agudas.

El envío responde a la solicitud del presidente canario, Fernando Clavijo, tras declarar la emergencia sanitaria, social y de seguridad en la isla.

Defensa despliega a 120 efectivos y 25 medios materiales de la UME en El Hierro tras la llegada de más de 15.000 migrantes en los últimos días.

El Ministerio de Defensa ha enviado a 120 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a El Hierro para apoyar al dispositivo de atención a los más de 15.000 inmigrantes llegados en cayucos en los últimos días.

Responde así a la petición del presidente de Canarias Fernando Clavijo que este miércoles declaró la "emergencia sanitaria, social y de seguridad" en El Hierro y reclamó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que "la situación en El Hierro es una situación complicada. Ayer el presidente Clavijo pidió la asistencia de la UME. Me llamó, inmediatamente hablamos con la UME y nos pusimos en marcha".

"Se van a instalar los medios que sean necesarios desde el punto de vista sanitario para ayudar a esta situación de emergencia sanitaria, de emergencia humanitaria. Y, evidentemente, como siempre hace la UME, como siempre hace el Ejército, va a estar en los momentos difíciles apoyando a la gente con discreción, con prudencia, sin hacer ruido, pero allí tratando de dar solución", ha afirmado la ministra.

El coronel médico Fernando Moro, jefe de Sanidad de la UME, ha explicado que se trata de una misión "eminentemente sanitaria", pero con el apoyo de otras capacidades, con unos "objetivos claros" de apoyar a Canarias "con ese criterio de complementariedad que tenemos en la unidad".

El dispositivo está integrado por un total de 120 militares y 25 medios materiales, entre los que se incluyen dos ambulancias. Dentro del contingente, el equipo sanitario cuenta con tres médicos, ocho enfermeros y 15 técnicos sanitarios.

Los efectivos de la UME se dedicarán en El Hierro a tareas de triaje y asistenciales, en relación con la estabilización de patologías agudas.

El personal procede de los destacamentos de la UME en las Islas Canarias y se refuerza con personal y capacidades procedentes de la Península, que volarán desde las bases aéreas de Torrejón y Morón.

Todo el despliegue se ejecutará a lo largo de este jueves.