Los servicios de 'handling' son esenciales para la operativa en aeropuertos civiles y extranjeros, incluyendo misiones del Ala 45 para el traslado del Gobierno y la Casa Real.

La medida cautelar responde a un recurso presentado por la compañía británica Associated Energy Group tras ser excluida del procedimiento de contratación.

El contrato, con un valor estimado de 245 millones de euros hasta 2030, se había propuesto adjudicar preliminarmente a la empresa emiratí Miracle Flight Support.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha suspendido cautelarmente la licitación para los servicios de apoyo operacional del Ejército del Aire y la Guardia Civil.

A mediados del pasado agosto, la Dirección de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo del Ejército del Aire y del Espacio publicó una oferta para contratar los servicios de apoyo operacional para sus aeronaves y las pertenecientes a la Guardia Civil.

La licitación, articulada a través de un acuerdo marco, tiene un valor estimado de 245 millones de euros y la compañía adjudicataria deberá prestar este servicio desde el próximo 1 de enero de 2027 hasta el 2030.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha suspendido la licitación pública todavía en curso. Se trata de un procedimiento en el que la mesa de contratación ya había propuesto la adjudicación a la compañía emiratí Miracle Flight Support, según la documentación publicada el 29 de octubre.

Esta suspensión, de momento temporal, quedó reflejada en el Portal de Contratación del Estado el día 13 de noviembre y tras un recurso presentado por la británica Associated Energy Group, motivándolo en su "exclusión del procedimiento" de contratación.

De esta forma, el TACRC ha decidido suspender cautelarmente la licitación a la espera de estudiar el caso y resolver si la adjudicación preliminar por parte de la mesa a Miracle Flight Support cumple con todo el reglamento o si la oferta de Associated Energy Group debe ser readmitida.

Consultada por EL ESPAÑOL, Associated Energy Group ha decidido no realizar declaraciones sobre el recurso presentado.

El acuerdo marco todavía vigente hasta el próximo día 31 de diciembre se adjudicó en 2023 a Miracle, así como la licitación anterior formalizada en 2020.

Propuesta de adjudicación de la mesa de contratación Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio

Si la suspensión de la licitación por parte del Tribunal se alarga más allá del 31 de diciembre del presente año o el Ministerio de Defensa no adjudica el contrato antes de esa fecha, la capacidad de los despliegues y vuelos del Ejército del Aire y del Espacio y de la Guardia Civil entra en un terreno desconocido.

Defensa lleva recurriendo a esta fórmula de externalización del servicio desde el año 2005, articulando acuerdos marco multianuales para asegurar el apoyo operacional de sus aeronaves con especial enfoque en los aeropuertos civiles y extranjeros.

Son en estas instalaciones donde el Ministerio liderado por Margarita Robles no tiene personal ni medios para atender los servicios de handling requeridos para la operatividad normal de las aeronaves.

Dentro de estos servicios se encuentran también el suministro de combustible y el servicio de catering para el abastecimiento de las aeronaves de comida y bebida a bordo.

Apoyo operacional

"Supone una importante herramienta y una ayuda inestimable para la consecución de las misiones que se encomiendan al Ministerio de Defensa", según se recoge en la documentación.

El Ministerio de Defensa también indica que el Ala 45 "es la principal usuaria del contrato de apoyo operacional", unidad participante en "misiones muy delicadas" al encargarse del "traslado de autoridades, tanto del Gobierno de España como de la Casa Real".

"En este tipo de misiones se hace más patente la necesidad de un contrato de apoyo operacional, y con empresas muy solventes dentro del sector", apuntan.

El resto de unidades "también son usuarias de este contrato de apoyo operacional, siendo especialmente importante para aquellas aeronaves que se desplazan a los diferentes destacamentos que tiene o apoya el Ejército del Aire", con hincapié en Europa, África y Asia.

"Debido al incremento de las misiones y de los vuelos de las aeronaves del Ejército del Aire, se produce cada vez una mayor necesidad de los expedientes que apoyen estas misiones y las hagan posibles".

Con todo esto sobre la mesa, la Dirección de Sostenimiento y Apoyo Logístico Operativo señala la necesidad de que la compañía adjudicataria posea una solvencia económica importante, pues debe pagar muchos servicios que se le demandan en unos plazos muy cortos de tiempo".