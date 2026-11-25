El proyecto tiene un plazo de ejecución de dos años y busca reforzar la autonomía estratégica de Europa en el servicio y mantenimiento sostenible en el espacio.

Sener desarrollará junto a Indra el sistema de Guiado, Navegación y Control (GNC) para permitir maniobras autónomas de encuentro y acoplamiento en órbita.

La empresa vasca se encargará de integrar las interfaces de los módulos de transporte y de aportar su tecnología SIROM para la transferencia segura de fluidos en el repostaje.

Sener participa en el programa europeo ASTRALIS, liderado por ArianeGroup, para desarrollar un vehículo de transferencia orbital (OTV) modular y autónomo.

El programa ASTRALIS, coordinado por la francesa ArianeGroup, tendrá una importante participación española con la presencia de compañías como Indra, GMV y Sener. Esta última, además, liderará la selección e integración de las interfaces de los SatAPPs y el módulo de transporte (rack) del vehículo de transferencia orbital (OTV).

Estos módulos permitirán la integración a bordo de la nave de distintas funciones, como sensores, procesado de imágenes o repostaje que el OTV llevará desde el lanzador hasta su destino.

Por otro lado, las interfaces garantizarán su compatibilidad mecánica, eléctrica, térmica y de datos con el vehículo.

Así, indican, cualquier módulo compatible podrá conectarse y funcionar de inmediato, de forma semejante a un dispositivo USB cuando se conecta a un ordenador. Sener colaborará con las empresas Sonca, iBOSS y el centro alemán DFKI en este ámbito.

Por otro lado, la compañía vasca contribuirá a la interfaz de repostaje con SIROM (Standard Interface for Robotic Manipulation), la familia de interfaces robóticas multifuncionales desarrollada por la compañía. En concreto, aportará la versión de SIROM capaz de transferir fluidos, con el objetivo de lograr un trasvase de propelente seguro, eficiente y sin fugas.

Sener desarrollará junto a Indra el sistema de Guiado, Navegación y Control (GNC) de ASTRALIS, con especial atención a la navegación relativa durante las operaciones de encuentro (rendezvous) y acoplamiento (docking).

Para ello, adaptará tecnologías desarrolladas previamente en programas de la ESA, entre ellas sus soluciones de Navegación Basada en Visión (VBN), para permitir maniobras seguras y autónomas en órbita. La solución se integrará en la arquitectura global de GNC del proyecto y se validará mediante simulación.

En cuanto a ASTRALIS, se trata de un proyecto que cuenta con un plazo de ejecución de dos años y tiene como objetivo el desarrollo de un sistema logístico espacial europeo que sea modular, reutilizable y autónomo.

El programa también tiene el objetivo de llevar sus tecnologías clave hasta un nivel de madurez TRL 6, equivalente a la demostración del prototipo del sistema en un entorno relevante.

Una vez finalizado, el vehículo transportará propelente, módulos y equipos a satélites que ya se encuentren en órbita para incrementar sus capacidades, tanto desde el punto de vista de funciones como de persistencia en el espacio.

El OTV contará también con capacidades de acoplamiento, repostaje, manipulación robótica y entrega de cargas. La iniciativa busca reforzar la autonomía estratégica y la competitividad de Europa en el servicio en órbita, un ámbito clave para alargar la vida útil de los satélites y hacer más sostenible la actividad espacial.