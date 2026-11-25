La Alianza Atlántica afronta el reto de mantener la disuasión y proteger sus fronteras orientales sin provocar una escalada militar directa con Rusia.

Estas incursiones forman parte de una estrategia de 'guerra en la zona gris' con la que Moscú busca medir los tiempos de reacción y la cohesión de la Alianza sin desencadenar una guerra abierta.

La OTAN ha desplegado un avión de vigilancia y alerta temprana AWACS en Polonia para reforzar la detección de amenazas tras las recientes violaciones de su territorio.

Rusia ha intensificado las incursiones de misiles, drones y aviones militares en el espacio aéreo de países de la OTAN como Polonia, Rumanía y Estonia desde el inicio de la invasión de Ucrania.

Rusia sigue llevando la guerra de Ucrania hasta las fronteras de la OTAN. Misiles de crucero, drones y aeronaves militares han protagonizado sucesivas incursiones en el espacio aéreo de países aliados desde el comienzo de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

La repetición de estos episodios obliga a activar las defensas, movilizar cazas y reforzar la vigilancia, mientras plantea una cuestión cada vez más incómoda para la Alianza: hasta dónde puede llegar Moscú sin provocar una respuesta militar directa.

El último incidente se produjo en la madrugada de este martes. Un dron ruso penetró durante varios minutos en el espacio aéreo polaco mientras las fuerzas rusas atacaban objetivos del oeste de Ucrania. El Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas polacas activó los medios de defensa antiaérea y autorizó su derribo, aunque finalmente decidió no abrir fuego por el riesgo de causar daños a la población civil.

La incursión se produce apenas cuatro días después de que otros proyectiles rusos, —entre ellos, al menos, un misil de crucero Kh-101 y un dron propulsado por reactor—, penetraran en territorio polaco durante una ofensiva contra objetivos ucranianos. Un episodio que el Gobierno de Varsovia calificó de "provocación intencionada" y trasladó el asunto a la OTAN.

La sucesión de incidentes está elevando la presión sobre Polonia, uno de los principales apoyos militares y logísticos de Kiev, y convierte su frontera oriental en uno de los puntos más sensibles de la seguridad europea. De ahí que Polonia reclame de forma insistente un mayor apoyo de sus aliados.

La OTAN despliega un Awacs

La respuesta aliada ya tiene una primera consecuencia operativa. La OTAN ha decidido poner un avión de alerta temprana y control aerotransportado Awacs a disposición de Polonia, tras la reunión extraordinaria del Consejo del Atlántico Norte celebrada este lunes en Bruselas a petición de Varsovia.

La autorización fue concedida por el comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, que también está evaluando la necesidad de incorporar otros medios a la postura de disuasión y defensa de la Alianza en Polonia y en otros puntos del flanco oriental.

El AWACS Boeing E-3A de la OTAN OTAN Omicrono

Los Awacs son plataformas de vigilancia equipadas con radares de largo alcance que permiten detectar y seguir aeronaves y otros contactos aéreos. Su cometido es construir una imagen común de la situación, transmitir información a los centros de mando y coordinar la actuación de los aviones de combate.

Esta capacidad resulta especialmente relevante ante amenazas que pueden aparecer de forma repentina y obligar a tomar decisiones en pocos minutos.

La OTAN dispone de 14 aeronaves de este tipo, con base en Geilenkirchen (Alemania). Su despliegue en apoyo de Polonia refuerza una capacidad que la Alianza utiliza para vigilar el flanco oriental desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania.

Varsovia había reclamado más medios de vigilancia y defensa aérea, incluida una mayor presencia de aeronaves aliadas. Por ahora, el compromiso concreto anunciado es el Awacs. No se ha comunicado un acuerdo definitivo para desplegar nuevos cazas F-35 en territorio polaco.

El viceministro de Defensa polaco, Paweł Zalewski, presentó la decisión como una muestra de solidaridad entre los aliados y defendió que la respuesta debe ser proporcionada, pero suficientemente firme para evitar que Rusia interprete la contención occidental como una falta de determinación.

El objetivo es reforzar la protección del territorio aliado sin convertir cada incursión en el detonante de una confrontación directa.

Un patrón de incursiones

Los últimos incidentes de noviembre no son hechos aislados. Desde el comienzo de la invasión de Ucrania hace casi 5 años, Rusia ha protagonizado sucesivas incursiones de misiles, drones y aeronaves en el espacio aéreo de países aliados, especialmente en los territorios más próximos al frente.

Según los datos recogidos por The Conversation, la OTAN había registrado 25 violaciones atribuidas a Rusia hasta el 20 de noviembre de 2026. La cifra supera en más de cuatro veces las contabilizadas en 2024 y representa el 43% de todas las registradas en los últimos cinco años.

Rumanía concentra 20 de esos episodios, lo que sitúa al entorno del mar Negro como uno de los principales puntos de exposición.

Igualmente, Polonia acumula una sucesión especialmente preocupante. En diciembre de 2022, un misil cayó en Przewodów, cerca de la frontera ucraniana, y causó la muerte de dos civiles.

En septiembre de 2025, se produjo la mayor violación del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde el inicio de la guerra. Diecinueve drones rusos penetraron en el espacio aéreo polaco y algunos impactaron en su territorio.

Polonia activó sus cazas F-16 y recibió apoyo del Mando Aéreo de la OTAN, incluidos cazas F-35 de Países Bajos, aviones de vigilancia AWACS italianos y misiles Patriot alemanes, para interceptar y derribar los numerosos drones que habían violado su espacio aéreo.

En julio de 2026, un misil de crucero Kh-101 recorrió unos 100 kilómetros sobre territorio polaco antes de explotar en un campo próximo a Lublin.

A estos episodios se suman las incursiones de aeronaves tripuladas. En marzo de este año, un caza ruso Su-30 penetró en el espacio aéreo de Estonia.

En agosto de este año, cazas de combate polacos volvieron a interceptar un avión de reconocimiento ruso Il-20 sobre el mar Báltico, en las proximidades de la costa de Polonia. El aparato ruso volaba sin un plan de vuelo registrado y con el transpondedor apagado, aunque, según Varsovia, no llegó a penetrar en el espacio aéreo polaco.

Un mes después, dos cazas F-18 españoles del Destacamento Aéreo Táctico «Ámbar», desplegados en la base aérea de Ämari (Estonia), interceptaron y escoltaron una aeronave rusa sobre aguas internacionales del Báltico.

También en septiembre, un helicóptero Mi-8 procedente de Kaliningrado cruzó brevemente la frontera aérea polaca.

La estrategia de Moscú

Muchos de estos objetos proceden de ataques rusos lanzados contra Ucrania, pero terminan convirtiendo la frontera oriental de la OTAN en una zona de riesgo colateral de la guerra.

El peligro no se limita al daño que un misil o un dron pueda causar al impactar en territorio aliado: cada incursión obliga a los países de la alianza a activar radares, desplegar cazas y movilizar sistemas antiaéreos, consumiendo recursos, sometiendo a prueba sus procedimientos y exponiendo la fragilidad de una frontera que Rusia sabe cómo presionar.

Imagen de un dron buscador Geran-4. UNIAN

En definitiva, le permite calcular los tiempos de reacción de la OTAN ante una incursión, identificar posibles vacíos de cobertura —especialmente en radares, defensa antiaérea y comunicaciones— y medir la capacidad de los aliados para actuar de forma conjunta bajo presión.

Estas observaciones pueden aportar información valiosa sobre cómo se activan las alertas, qué sistemas se despliegan primero, cómo se comparte la información entre países y qué decisiones se toman antes de una eventual respuesta militar.

Por ello, cada incidente, incluso uno aparentemente menor, puede funcionar como una prueba de la vigilancia, la interoperabilidad y la disuasión de la alianza.

Se trata de una dinámica propia de la denominada guerra en la zona gris: acciones de presión e intimidación que se mantienen por debajo del umbral de un conflicto abierto.

La ambigüedad de algunos incidentes y el riesgo de causar daños colaterales complican la respuesta, mientras la reiteración de las incursiones eleva el coste operativo y político de mantener la alerta.

Guerra en la zona gris La guerra en la zona gris es una confrontación que opera entre la paz y la guerra abierta: el agresor presiona, desgasta y busca ventajas estratégicas sin cruzar el umbral que justificaría una respuesta militar convencional o una declaración formal de guerra. Combina medios militares, políticos, económicos, informativos, cibernéticos y legales para erosionar la seguridad, la cohesión y la capacidad de decisión de su rival, manteniendo siempre la acción por debajo del nivel de un conflicto armado. Su lógica es la coerción acumulativa: pequeñas acciones, repetidas y deliberadamente ambiguas, van alterando el statu quo, desgastando la respuesta del adversario y dificultando la atribución clara de cada episodio. La clave es que la zona gris no elimina el conflicto: lo dosifica.

Mar Negro y el Báltico

La dimensión geográfica también resulta significativa. Las violaciones atribuidas a Rusia se han concentrado en Rumanía, Polonia, Estonia y Lituania, países situados en el entorno del mar Negro y el Báltico.

Son dos espacios estratégicos para Moscú y para la OTAN, tanto por su proximidad a Ucrania como por la presencia de infraestructuras militares y rutas de comunicación esenciales para la defensa europea.

El dilema para la Alianza es evidente. Una respuesta demasiado cautelosa puede transmitir a Moscú que las incursiones tienen un coste asumible y que es posible seguir poniendo a prueba las defensas aliadas. Una reacción más contundente, por el contrario, podría alimentar una escalada militar directa.

La preocupación es que la repetición de estos episodios termine normalizando las violaciones del espacio aéreo aliado.

La defensa colectiva no depende únicamente de disponer de radares, cazas y misiles interceptores: también exige que cualquier adversario perciba que vulnerar el territorio de un país miembro tendrá consecuencias.

Rusia no necesita provocar una guerra con la OTAN para tensionarla. Le basta con mantener a sus aliados en alerta, obligarlos a reaccionar y explotar los límites políticos y operativos de su respuesta.

El desafío para la Alianza es demostrar que puede proteger su territorio y preservar su capacidad de disuasión sin caer en una escalada que Moscú pueda utilizar en su beneficio.