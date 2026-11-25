DESNA operará como un complemento del sistema antiaéreo NASAMS para reforzar la protección de la población e infraestructuras estratégicas.

Su objetivo principal es ofrecer una solución de bajo coste y de rápida producción para no agotar los interceptores de alto precio frente a aeronaves no tripuladas.

El sistema combina misiles y lanzadores de fabricación ucraniana con un centro de mando y control desarrollado por la firma noruega Kongsberg.

Noruega ha desplegado en Ucrania el nuevo sistema de defensa antiaérea DESNA, diseñado específicamente para combatir los ataques masivos de drones rusos.

La creciente utilización de drones en la guerra de Ucrania está obligando a Kiev a reforzar sus defensas antiaéreas con sistemas capaces de neutralizar ataques masivos sin agotar sus reservas de interceptores de alto coste. En este contexto, Noruega ha incorporado una nueva capacidad a la arquitectura defensiva ucraniana: el sistema DESNA, desarrollado por la compañía Kongsberg en colaboración con la industria local.

La empresa noruega ha confirmado que los equipos suministrados a Ucrania ya se encuentran en servicio. El ministro de Defensa de Noruega, Tore O. Sandvik, ha explicado que su país ha adquirido y donado varias unidades durante los últimos meses para contribuir a la protección del territorio ucraniano frente a drones y otras amenazas aéreas.

DESNA combina misiles y lanzadores de fabricación ucraniana con un centro de mando y control desarrollado por Kongsberg. Esta arquitectura integra las capacidades industriales del país invadido con la tecnología noruega de dirección y gestión del fuego, en un proyecto respaldado por las autoridades de ambos países.

Uno de sus principales objetivos es reducir el coste de la defensa frente a los ataques con aeronaves no tripuladas. Según la empresa noruega, los misiles pueden producirse en grandes cantidades y a un precio unitario más reducido, una ventaja relevante en un conflicto en el que Rusia emplea drones relativamente baratos para obligar a Ucrania a consumir interceptores mucho más sofisticados y costosos.

"DESNA demuestra lo que es posible cuando hacemos que los sistemas y la tecnología trabajen juntos", ha afirmado Eirik Lie, consejero delegado de Kongsberg.

Los ministros de Defensa de Ucrania y Noruega, Evgeniy Khmara y Tore O. Sandvik, respectivamente, abordaron la asistencia militar, la defensa aérea y los sistemas no tripulados. Ministerio de Defensa de Ucrania.

El directivo ha destacado que la integración de tecnología de defensa ucraniana con los sistemas noruegos de mando y control ha permitido desarrollar una nueva capacidad antiaérea en un plazo reducido, gracias a la cooperación entre las empresas y las Fuerzas Armadas de ambos países.

Por su parte, Sandvik ha subrayado el valor de esta colaboración industrial: "Un nuevo tipo de sistema de defensa antiaérea desarrollado mediante la cooperación entre las industrias noruega y ucraniana está ayudando a proteger Ucrania frente a los drones".

Complemento del sistema NASAMS

DESNA se incorporará como complemento de los sistemas NASAMS, también desarrollados por Kongsberg junto a la estadounidense Raytheon y operativos en Ucrania desde 2022.

Su función será ampliar las opciones de respuesta frente a las amenazas aéreas y contribuir a proteger tanto a la población como a las infraestructuras estratégicas.

El proyecto refleja una evolución en el apoyo militar occidental a Kiev: además de suministrar armamento, los aliados buscan impulsar acuerdos industriales que permitan desarrollar y fabricar capacidades militares junto a empresas ucranianas.

En un escenario en el que los drones se han convertido en una de las principales herramientas de ataque rusas, disponer de sistemas que puedan producirse en grandes cantidades y con costes contenidos resulta esencial para sostener la defensa antiaérea a largo plazo.

El nombre DESNA procede de un río de Ucrania y simboliza esta cooperación entre ambos países para desarrollar nuevas soluciones frente a las amenazas aéreas.