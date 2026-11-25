La operación ha salido adelante tras levantarse una suspensión judicial impulsada por grupos ecologistas ante el riesgo de contaminación en Iowa e Illinois.

A pesar de las barreras de agua y espuma, se teme la dispersión de partículas tóxicas de plomo, por lo que se ha recomendado a los vecinos confinarse durante 24 horas.

El material a destruir es azida de plomo deteriorada que, tras años almacenada, presenta un elevado riesgo de detonación accidental y se eliminará con dos explosiones.

La NASA moviliza tres aviones de investigación y el instrumento orbital TEMPO para vigilar la detonación controlada de 4,4 toneladas de explosivos inestables en Iowa.

La NASA ha desplegado tres aviones de investigación para supervisar una operación militar de alto riesgo en Iowa: la detonación controlada de 4,4 toneladas de azida de plomo deteriorada almacenada en una instalación del Ejército de EEUU. La misión busca medir el impacto ambiental de la explosión y rastrear la posible dispersión de partículas tóxicas fuera del recinto militar.

El despliegue reúne un P-3 Orion de cuatro motores —el avión de patrulla marítima que la Armada estadounidense empleó durante décadas para detectar submarinos—, un Gulfstream III y un Beechcraft King Air B200. Los dos primeros pertenecen al Centro de Investigación Langley de la NASA, en Virginia, mientras que el tercero opera bajo contrato con el Centro Ames de la agencia.

La operación está prevista para este miércoles 25 de noviembre, a las 9.00 horas locales, en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, situada en Middletown, cerca de Burlington. El plan contempla dos explosiones para destruir 68 bidones con unas 9.700 libras de material explosivo, aproximadamente 4.400 kilos.

La NASA recurrirá también a TEMPO, un instrumento instalado en órbita que monitoriza la contaminación atmosférica sobre Norteamérica. Los aviones y los equipos científicos recopilarán datos ambientales y atmosféricos para evaluar los efectos de las detonaciones y contribuir a la respuesta coordinada de las agencias federales.

El material que se pretende destruir es azida de plomo, un explosivo primario empleado para iniciar cargas de mayor potencia.

Tras permanecer almacenado durante años, ha desarrollado formaciones cristalinas que, según los especialistas militares, han elevado su sensibilidad y el riesgo de una detonación accidental. El Ejército advierte de que el descenso de las temperaturas puede agravar esa inestabilidad.

Después de varios meses de evaluaciones, las Fuerzas Armadas consideran que la destrucción mediante detonaciones controladas es la única alternativa segura para eliminar los residuos. "La inacción ya no es una opción", afirmó el general de división Eric Shirley, comandante del Mando de Apoyo del Ejército estadounidense.

El Beechcraft B200 Super King Air de la NASA, matrícula N801NA, es la plataforma aérea que transporta el Autonomous Modular Sensor, un avanzado instrumento de barrido térmico e infrarrojo capaz de ver a través del humo y la neblina. NASA

Para contener los efectos de las explosiones, los equipos han instalado una barrera de agua, pantallas de espuma y bloques de gel. Sin embargo, la detonación puede levantar una nube de polvo con partículas de plomo que se desplace fuera de las instalaciones y termine depositándose sobre terrenos, viviendas y otras superficies.

Las autoridades ambientales de Illinois han advertido de que la dispersión dependerá de las condiciones meteorológicas y han publicado mapas de las zonas potencialmente afectadas.

Las autoridades sanitarias han recomendado a los residentes que permanezcan en sus casas durante la detonación y mantengan puertas y ventanas cerradas durante las 24 horas posteriores.

Una operación cuestionada

La destrucción del arsenal ha provocado una disputa judicial. Dos organizaciones ecologistas, Iowa Environmental Council y Sierra Club de Iowa, recurrieron la autorización de la EPA por el riesgo de que el plomo tóxico se extienda por zonas habitadas de Iowa y del vecino estado de Illinois.

El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito suspendió inicialmente el permiso de emergencia, pero este lunes ha levantado la medida cautelar y rechazó una nueva petición para paralizar la operación. La resolución permite al Ejército seguir adelante con el plan mientras continúa el litigio.

La controversia también llegó a la Casa Blanca. Donald Trump había anunciado que ordenaba detener la detonación hasta que los tribunales se pronunciaran sobre la autorización. Tras la decisión judicial, el Ejército mantuvo la fecha prevista para este miércoles.

Inaugurada en 1941 y con una superficie de unos 7.700 hectáreas, la Planta de Municiones de Iowa es una de las principales instalaciones estadounidenses para la carga de munición de artillería pesada.