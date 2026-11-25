La compra de 75 aeronaves adicionales queda condicionada a que Boeing solucione los problemas técnicos en su sistema de visión remota (RVS) y en la pértiga de reabastecimiento.

La entrega de este nuevo lote está prevista para antes de mediados de 2030 y el modelo también se utiliza para misiones de transporte, evacuación médica y asistencia humanitaria.

El objetivo final del Pentágono es alcanzar una flota de 263 unidades de este modelo para reemplazar progresivamente a los veteranos KC-135 Stratotanker.

La Fuerza Aérea de EEUU adjudicó a Boeing un contrato de 2.820 millones de dólares para fabricar 15 aviones cisterna KC-46A Pegasus adicionales, completando el contrato original de 2011.

La Fuerza Aérea de EEUU ha adjudicado a Boeing un contrato de 2.820 millones de dólares (unos 2.430 millones de euros) para fabricar 15 aviones cisterna KC-46A Pegasus adicionales. El acuerdo, anunciado el 24 de noviembre por el Departamento de Guerra, corresponde al último lote previsto en el contrato original de 2011 y completa una primera etapa del programa de modernización del reabastecimiento aéreo estadounidense

Con este pedido, la Fuerza Aérea eleva a 263 unidades su objetivo de flota para reemplazar a los veteranos KC-135. El Pentágono contempla además la compra de otros 75 aparatos, aunque ésta última está condicionada a que Boeing resuelva los problemas técnicos de su sistema de reabastecimiento en vuelo.

Hace un año, la USAF adjudicó a Boeing un lote similar de 15 aviones de este modelo por 2.470 millones de dólares, 350 millones menos que el nuevo contrato.

Según los plazos anunciados por el Pentágono, la entrega de aquel pedido está prevista para mediados de 2029, mientras que el nuevo lote deberá estar completado antes de mediados de 2030.

La adjudicación constituye el decimotercer lote de producción incluido en el acuerdo inicial entre Boeing y el Gobierno estadounidense. Sin embargo, no supone el final de la cadena de fabricación del Pegasus: Washington prepara una segunda fase que podría incorporar otros 75 aparatos.

El relevo de los KC-135

El objetivo de la USAF es disponer de una flota de 263 KC-46A para reemplazar progresivamente a los KC-135 Stratotanker, aeronaves diseñadas en las décadas de 1950 y 1960 que todavía constituyen una pieza fundamental de la capacidad de reabastecimiento en vuelo estadounidense.

Desde la entrega del primer Pegasus en 2019, la flota de la Fuerza Aérea ha acumulado más de 180.000 horas de vuelo, entre ejercicios de entrenamiento, operaciones y despliegues internacionales. Según Boeing, hay actualmente 203 KC-46A contratados o en servicio en todo el mundo: 116 entregados a Estados Unidos, seis a las Fuerzas de Autodefensa de Japón y dos a la Fuerza Aérea israelí.

Un KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de EEUU reabastece de combustible a un F/A-18F Super Hornet de la Marina de EE. UU. sobre Oriente Medio durante la Operación Epic Fury. @CENTCOM

El avión no se limita a transferir combustible a otras aeronaves. Su capacidad para adoptar distintas configuraciones le permite realizar también misiones de transporte de personal y carga, evacuación médica y asistencia humanitaria.

Boeing destaca, en este sentido, su participación en el programa estadounidense Denton Humanitarian Assistance Program, que facilita el envío de suministros esenciales a zonas afectadas por emergencias y catástrofes.

La compañía considera que esta polivalencia convierte al Pegasus en una plataforma de apoyo estratégico para las operaciones militares internacionales.

"El KC-46 desempeña un papel importante a la hora de hacer posibles las operaciones militares en todo el mundo", señaló Jake Kwasnik, vicepresidente del programa KC-46 de Boeing, quien agradeció la confianza que la Fuerza Aérea estadounidense sigue depositando en el fabricante y aseguró que mantendrán su compromiso de atender las necesidades de las fuerzas armadas.

Los problemas técnicos

La continuidad del programa dependerá, no obstante, de que Boeing consiga resolver las deficiencias técnicas que arrastra el Pegasus.

Los principales obstáculos se encuentran en el sistema de reabastecimiento en vuelo, especialmente en la pértiga telescópica (boom) y en el sistema de visión remota (RVS), compuesto por las cámaras que permiten al operador controlar las maniobras de conexión con el avión receptor.

El vicejefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general John Lamontagne, ya advirtió de que Washington no formalizará el contrato para los siguientes 75 aparatos hasta que el fabricante solucione los problemas pendientes.

"Estamos trabajando en un par de cuestiones con el contratista y no vamos a firmar un nuevo contrato para otros 75 KC-46 hasta que resolvamos algunas de esas deficiencias", señaló durante una comparecencia ante una subcomisión del Senado estadounidense. El general apuntó entonces que la decisión podría demorarse aproximadamente dos años.

Uno de los principales avances se centra en el desarrollo del RVS 2.0, una versión rediseñada del sistema de visión remota que Boeing pretende incorporar para mejorar la percepción del operador durante las operaciones de transferencia de combustible.

La compañía anunció en junio que había completado la primera fase de los ensayos en vuelo de esta nueva configuración. La Fuerza Aérea prevé desplegarla en el verano de 2027, aunque el calendario acumula ya varios retrasos respecto a las previsiones iniciales.

A estas dificultades se suman los problemas de fiabilidad de los equipos de reabastecimiento y la escasez de repuestos, dos factores que limitan la disponibilidad operativa de la flota.

En mayo, Boeing y la Fuerza Aérea acordaron un plan de actuación que, junto con las partidas previstas en la propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2027, pretende incrementar en más de un 20% la disponibilidad de los KC-46A antes de 2030.