El monarca también conoció la labor del Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial (CINTAER), encargado de analizar amenazas y planificar operaciones militares en el ámbito orbital.

La unidad opera infraestructuras clave como radares de seguimiento y satélites de observación, además de evaluar el proyecto del futuro satélite de vigilancia 'NEMO'.

El MESPA, creado en 2023 para defender los intereses nacionales en el espacio, prevé alcanzar su plena capacidad operativa en 2030 y triplicar su plantilla hasta los 150 efectivos.

Felipe VI, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado la sede del Mando del Espacio (MESPA) en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Felipe VI conoce las capacidades del Mando del Espacio (MESPA), la unidad del Ejército del Aire y del Espacio creada en 2023 para garantizar la vigilancia y defensa de los intereses nacionales más allá de la denominada Línea de Kármán, situada convencionalmente a 100 kilómetros de la superficie terrestre.

El espacio se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación estratégica entre las grandes potencias. La creciente dependencia de los satélites para las comunicaciones, la navegación, la inteligencia y las operaciones militares ha situado su protección entre las prioridades de seguridad nacional.

Acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el monarca ha visitado esta unidad, con sede en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), que prevé alcanzar su plena capacidad operativa en 2030 y triplicar su plantilla hasta los 150 efectivos.

Esta mañana, el Rey ha visitado, en la Base Aérea de Torrejón, el Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial (CINTAER) y el Mando del Espacio (MESPA), unidades clave del Ejército del Aire y del Espacio. ➡️https://t.co/vimLA5zrsb https://t.co/6MOvlUHBR2 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 24, 2026

El MESPA tiene una misión cada vez más relevante en un entorno en el que los activos espaciales han adquirido un valor estratégico y se han convertido en potenciales objetivos de las operaciones militares.

Garantizar la libertad de acceso y utilización del espacio ultraterrestre, proteger las capacidades nacionales y asegurar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en este dominio son sus principales cometidos.

El Rey, acompañado de la ministra de Defensa y del Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA). Ejército del Aire y del Espacio

España comenzó a desarrollar sus capacidades de defensa espacial en 2019, aunque la creación formal del Mando no llegó hasta cuatro años después, en 2023.

Su puesta en marcha permitió centralizar la preparación de las unidades asignadas y coordinar las capacidades operativas relacionadas con la vigilancia, el control y la operación de sistemas en, desde o hacia el espacio.

Desde entonces, el Mando ha experimentado un crecimiento tanto en recursos como en capacidades. Su objetivo es alcanzar la plena capacidad operativa en 2030, para lo que prevé ampliar considerablemente su estructura.

La plantilla pasaría de los aproximadamente 40 efectivos actuales a unos 150, con los que reforzaría sus cometidos de vigilancia, seguimiento y protección de los intereses nacionales en órbita.

Satélites y radares

En el plano operativo, el MESPA ejerce el mando orgánico sobre dos centros fundamentales. El primero es el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial, responsable de gestionar los sensores y las redes de comunicaciones que permiten detectar y realizar el seguimiento de objetos en el entorno orbital.

El segundo es el Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación, encargado de la operación y explotación de los satélites de observación de la Tierra.

El Mando del Espacio (MESPA) es la respuesta del @EjercitoAire a los retos planteados en el ámbito ultraterrestre en términos de seguridad y defensa. 🛰️ Desde 2023, planifica y controla las operaciones militares más allá de la atmósfera. https://t.co/ofsMwTv9fM — Ministerio Defensa (@Defensagob) November 24, 2026

Para desarrollar estas funciones, España cuenta con diferentes capacidades espaciales. Entre ellas figuran los satélites de comunicaciones XTAR-EUR y SpainSat, los sistemas globales de navegación por satélite, como Galileo, y el satélite de observación terrestre PAZ, que proporciona información de interés para la defensa y la seguridad.

A estos recursos se suma el radar de seguimiento espacial S3TSR, situado en la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), una infraestructura que contribuye a mejorar la capacidad española para detectar y seguir objetos en órbita.

El siguiente paso podría llegar con NEMO, un proyecto de futuro satélite de «policía espacial» que se encuentra todavía en fase de estudio. La iniciativa pretende ampliar las capacidades nacionales de vigilancia y actuación en el entorno orbital, con la previsión de disponer de un demostrador a comienzos de la próxima década.

El desarrollo de estas tecnologías responde a la creciente vulnerabilidad de las infraestructuras espaciales.

Los ataques cibernéticos, las interferencias electrónicas y los sistemas antisatélite desarrollados por algunas potencias han elevado la preocupación sobre la seguridad de unos activos esenciales para las comunicaciones, la navegación y el funcionamiento de los sistemas de defensa occidentales.

Inteligencia frente a amenazas

La visita de Felipe VI ha permitido conocer también el trabajo del Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial (CINTAER), creado en 2022 y dependiente del Mando Aéreo de Combate.

El centro analiza y procesa información para elaborar productos de inteligencia destinados al planeamiento de operaciones militares.

Está organizado en dos grupos: el de Inteligencia, que identifica y evalúa riesgos y amenazas para las operaciones aeroespaciales y mantiene actualizadas las bases de datos de sus áreas de responsabilidad; y el de Targeting, que analiza las vulnerabilidades críticas de los adversarios y determina los efectos buscados en cada operación.

Su labor permite transformar la información recopilada en inteligencia útil para la toma de decisiones y la selección de objetivos, una de las dimensiones menos visibles, pero cada vez más determinantes, de la defensa nacional.

El espacio ya no es únicamente un ámbito de apoyo a las operaciones militares: se ha consolidado como el cuarto dominio de la guerra, junto a la tierra, el mar y el aire.

El coronel jefe del CINTAER, Ignacio Galindo Rodríguez, y el teniente coronel jefe del Grupo de Inteligencia, Antonio José Durán Giró, recibieron y acompañaron al monarca y a la ministra durante una presentación sobre la organización, las capacidades y las principales misiones de esta unidad.