La adquisición permite a la firma española diversificarse hacia nuevos sectores como los sistemas de misiles y reforzar su papel en programas estratégicos de defensa europeos.

PMG aporta 80 empleados, 45 centros de mecanizado CNC y una cartera de clientes internacionales que incluye a gigantes como Airbus, Ariane y MBDA.

La operación da lugar a Piedrafita Systems Eurogroup, que prevé facturar 30 millones de euros en 2027 e invertir cerca de 20 millones para cuadruplicar su superficie industrial.

Piedrafita Systems adquiere la alemana Precision Mechanics Group (PMG), especializada en mecanizados de alta precisión para defensa, aeronáutica y espacio.

La española Piedrafita Systems ha anunciado hoy la adquisición de Precision Mechanics Group (PMG), compañía con sede en Dresde (Alemania) especializada en mecanizados de alta precisión para los sectores de defensa, aeronáutica y espacio.

La operación, según han indicado en un comunicado, impulsa la creación de Piedrafita Systems Eurogroup, un grupo industrial europeo con 180 empleados y una facturación prevista de 30 millones de euros en 2027.

Asimismo, como parte de esta nueva etapa, la compañía prevé realizar inversiones cercanas a los 20 millones de euros y cuadruplicar su superficie industrial con el objetivo de ampliar su capacidad productiva y acompañar el crecimiento previsto en los próximos años.

La integración de PMG llega tras años de colaboración entre ambas compañías y permite combinar las capacidades de ingeniería , desarrollo y prototipado de Piedrafita en España con una mayor capacidad de fabricación en Alemania.

PMG cuenta actualmente con una plantilla de alrededor de 80 personas, cerca de 45 centros de mecanizado CNC y aproximadamente 5.000 metros cuadrados de superficie de producción.

Además, aporta "una sólida cartera de clientes internacionales" en sectores de alta tecnología, entre los que destacan Airbus, Ariane y MBDA, "lo que abre nuevas oportunidades de colaboración y refuerza la participación del grupo en programas industriales europeos".

Piedrafita diversifica así su presencia en sectores como la aeronáutica y el espacio y abre nuevas oportunidades de crecimiento en ámbitos como los sistemas de misiles, donde tradicionalmente la compañía no ha participado.

Este crecimiento industrial se apoya en la apuesta por la innovación de Piedrafita Systems, que destina un 20% de su facturación a I+D para el desarrollo de tecnologías propias, con el apoyo del CDTI y distintos programas europeos.

Esta inversión permite avanzar en soluciones para la nueva generación de vehículos militares y reforzar su participación en programas estratégicos de defensa, como MARTE, AURIGA y FAMOUS.

"Nuestro objetivo es seguir construyendo un grupo industrial europeo capaz de desarrollar tecnología propia y fabricar soluciones críticas con un alto nivel de autonomía", ha indicado un portavoz de Piedrafita Systems.

"La incorporación de PMG supone un paso decisivo en esa dirección y refuerza nuestra capacidad para acompañar a nuestros clientes durante todo el ciclo de vida de sus programas", ha afirmado.

En un momento en el que Europa impulsa el fortalecimiento de su Base Tecnológica e Industrial de Defensa (EDTIB) y apuesta por una mayor soberanía tecnológica, esta adquisición "posiciona a Piedrafita Systems Eurogroup como un socio industrial con mayores capacidades para participar en los programas estratégicos del continente".