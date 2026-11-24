Aunque EEUU autorizó en octubre la venta a Kiev de 500 misiles Patriot por 2.100 millones de dólares, estas entregas no están previstas hasta comienzos de la década de 2030.

También se encuentra retrasado un proyecto para que Washington dé el visto bueno a que Ucrania pueda fabricar sus propios interceptores Patriot para reforzar su capacidad a largo plazo.

La falta de autorización por parte del Pentágono complica la situación de Ucrania, que necesita ampliar urgentemente sus reservas ante el incremento de los ataques rusos con misiles y drones.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, mantiene bloqueada la entrega a Ucrania de unos 60 misiles interceptores Patriot (versiones PAC-3 y PAC-2) ya asignados a Kiev.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, mantiene bloqueada la entrega a Ucrania de alrededor de 60 misiles interceptores para los sistemas de defensa antiaérea Patriot que Washington ya había asignado a Kiev.

El material incluye misiles PAC-3 y PAC-2, algunos de ellos almacenados en arsenales europeos y financiados por los aliados occidentales de Ucrania. La demora afecta a dos partidas diferentes: una de interceptores PAC-3 cuya entrega estaba programada entre septiembre y diciembre, y otra de aproximadamente 20 misiles PAC-2, una versión anterior del sistema.

Ninguno de estos envíos habría recibido todavía la autorización definitiva para su transferencia, según el diario británico Financial Times, que cita a varias fuentes conocedoras del asunto.

El retraso llega en un momento especialmente delicado para las defensas ucranianas.

Kiev ha advertido reiteradamente de la necesidad urgente de ampliar sus reservas de interceptores para hacer frente al incremento de los ataques rusos con misiles y drones, que mantienen bajo presión sus infraestructuras y ciudades.

Cooperación industrial

La incertidumbre no se limita a los misiles ya asignados. El Financial Times señala también que se ha retrasado otro proyecto destinado a obtener el visto bueno de Washington para que Ucrania pueda fabricar sus propios interceptores Patriot.

La iniciativa, que permitiría reforzar la capacidad de suministro a medio y largo plazo, continúa pendiente de aprobación en el Pentágono.

Un portavoz del Departamento de Defensa estadounidense aseguró al citado medio que no se ha producido ningún cambio en la política de Washington respecto al apoyo militar a Ucrania, aunque evitó ofrecer explicaciones sobre el estado de las entregas.

"El Departamento de Guerra ha impulsado varias líneas de trabajo paralelas para acelerar la cooperación industrial transatlántica en el sistema de defensa aérea y antimisiles Patriot con sus socios europeos y Ucrania, y continúa trabajando en ello", afirmó un funcionario del Pentágono.

La agencia Reuters sostiene que el Pentágono no ha querido realizar ningún comentario al respecto.

500 misiles a partir de 2030

La demora contrasta con la autorización concedida por EEUU el pasado 30 de octubre para la venta a Ucrania de 500 misiles Patriot PAC-3, valorada en unos 2.100 millones de dólares.

Sin embargo, esa operación no resolverá las necesidades inmediatas de Kiev: las entregas de ese pedido no están previstas hasta comienzos de la década de 2030.

La diferencia entre los compromisos ya adquiridos y los plazos efectivos de suministro evidencia uno de los principales problemas de la defensa aérea ucraniana: disponer de sistemas avanzados no basta si no hay un flujo constante de interceptores para mantenerlos operativos frente a las sucesivas oleadas de ataques rusos.