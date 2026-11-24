Junto a los Rafale franceses, cazas F-35A de los Países Bajos también ensayaron el uso de carreteras como pistas alternativas.

Las maniobras se enmarcan en el ejercicio Protective Fence 26, bajo la estrategia de dispersi%C3%B3n y movilidad Agile Combat Employment (ACE).

El entrenamiento busca reducir la vulnerabilidad de las fuerzas aliadas ante posibles ataques de Rusia a bases aéreas de la OTAN.

Cazas Rafale de la Fuerza Aérea de Francia han realizado por primera vez maniobras de aterrizaje y despegue en autopistas de Finlandia.

Francia prepara a sus cazas Rafale para operar si las bases aéreas de la OTAN son los primeros objetivos de una ofensiva rusa. En Finlandia, su Fuerza Aérea y Espacial ha ensayado el uso de tramos de carretera como pistas alternativas para reducir la vulnerabilidad de la aviación aliada ante misiles y drones.

Durante el ejercicio multinacional Protective Fence 26, los Rafale del Escuadrón de Caza y Experimentación 1/30 Côte d’Argent realizaron maniobras de touch and go: tocaron brevemente el asfalto y volvieron a elevarse sin completar un aterrizaje operativo. Se trata de la primera ocasión en que este modelo francés realiza operaciones desde una carretera del país.

La maniobra trasciende lo que es un mero entrenamiento técnico. Se trata del principal ejercicio aéreo anual de Finlandia, que se desarrolla del 19 al 27 de noviembre con la participación de más de 40 aeronaves y unos 4.100 militares.

Se poser sur autoroute ☑️ En Finlande 🇫🇮, nos pilotes #Rafale ont réalisé des « touch and go » sur autoroute. Une première pour l’armée de l’Air et de l’Espace, qui illustre la capacité à diversifier les points d’appui et à opérer depuis des infrastructures inhabituelles. https://t.co/nHb1S3PA5E — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) November 22, 2026

Finlandia, miembro de la OTAN desde 2023 y país que comparte una extensa frontera con Rusia, se ha convertido en un escenario clave para ensayar la defensa del flanco norte de la Alianza.

La participación francesa refleja, además, la determinación de los aliados europeos de adaptar sus fuerzas aéreas a un posible enfrentamiento directo con Moscú.

La vulnerabilidad de los aeródromos militares es una de las principales preocupaciones de la OTAN ante un eventual conflicto de alta intensidad.

Una ofensiva inicial con misiles de precisión y drones podría inutilizar pistas, hangares, depósitos de combustible y centros de mando, limitando la capacidad de respuesta de las fuerzas aéreas aliadas desde las primeras horas del conflicto.

Caza Rafale francés. Armée de l'Air et de l'Espace.

Para contrarrestar este riesgo, Francia desarrolla el concepto nacional FRA-ACE, basado en el despliegue rápido, la movilidad de las unidades y la utilización de instalaciones alternativas.

Esta estrategia forma parte del modelo Agile Combat Employment (ACE), que promueve la dispersión de los aviones entre diferentes emplazamientos para impedir que un ataque concentrado contra unas pocas bases pueda neutralizar una parte sustancial de la aviación de combate.

La prueba en Finlandia se suma a otros ejercicios recientes de dispersión de la aviación francesa, como el traslado de tres Rafale a Polonia y el despliegue de otro destacamento en el aeropuerto civil de Pau, en septiembre de 2026.

El objetivo es complicar los cálculos de un potencial adversario: en lugar de concentrar sus aeronaves en instalaciones permanentes y conocidas, los aliados buscan multiplicar los puntos desde los que pueden operar y obligar a Rusia a distribuir sus recursos de vigilancia y ataque.

Finlandia

La elección de Finlandia no es casual. El país nórdico cuenta con décadas de experiencia en el uso de tramos de carretera como pistas alternativas para sus aviones militares. Esta capacidad forma parte de un modelo de defensa diseñado para mantener la aviación operativa incluso si los aeródromos convencionales quedan fuera de servicio.

La demostración francesa coincidió con otra maniobra similar protagonizada por cazas F-35A de la Fuerza Aérea neerlandesa, que realizaron operaciones desde carreteras finlandesas el 20 de noviembre.

El F-35A del 313 Squadron de la Real Fuerza Aérea y Espacial de los Países Bajos en Linköping, Suecia. -

La participación de Francia y Países Bajos evidencia el interés de los aliados por extender este modelo de dispersión y mejorar la interoperabilidad de sus fuerzas aéreas.

Mientras el F-35A aporta capacidades furtivas y avanzados sistemas de sensores, el Rafale francés ofrece una plataforma polivalente preparada para misiones de superioridad aérea y ataque de precisión. Ambos representan capacidades complementarias dentro del dispositivo aéreo europeo.

Infraestructuras dispersas

El aterrizaje en una carretera es solo el primer paso. Para convertir estos emplazamientos en bases operativas alternativas es necesario disponer de combustible, equipos de mantenimiento, repuestos, armamento, comunicaciones seguras y personal especializado.

La capacidad de reabastecer, reparar y rearmar los aviones determinará si estas instalaciones pueden sostener operaciones de combate durante un periodo prolongado.

La prueba finlandesa acreditó que los cazas Rafale pueden realizar maniobras de toma y despegue en una infraestructura no convencional, pero no demostró que pudieran completar desde ese emplazamiento operaciones de reabastecimiento, rearme o generación continuada de salidas de combate.

Además, los puntos de despliegue alternativos también estarán expuestos a la vigilancia de drones, la guerra electrónica y los ataques de precisión. La dispersión reduce la vulnerabilidad de las fuerzas aéreas, pero exige una logística móvil y sistemas de protección capaces de acompañar a los aviones.

El ejercicio refleja así un cambio en la planificación militar europea: ante la posibilidad de que Rusia intente neutralizar las bases aéreas de la OTAN en las primeras horas de una guerra, los aliados buscan multiplicar sus opciones de despliegue y garantizar que sus cazas puedan seguir operando.

La defensa del flanco norte ya no depende únicamente de disponer de aviones avanzados, sino también de asegurar que puedan despegar y combatir cuando las infraestructuras convencionales estén bajo fuego.