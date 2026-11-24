Ucrania también utiliza tácticas similares con réplicas fabricadas en madera y materiales económicos para desgastar las fuerzas rusas.

El objetivo principal de esta estrategia es provocar que el enemigo agote su munición de precisión en objetivos ficticios sin valor militar.

Algunos de estos señuelos 'low cost' imitan firmas térmicas y de radiofrecuencia para engañar a los radares y cámaras de los drones ucranianos.

Rusia recurre a réplicas hinchables de cazas, tanques y sistemas antiaéreos fabricados en China para confundir a la inteligencia de Ucrania.

La guerra de Ucrania también se libra con objetivos ficticios. Moscú recurre a réplicas de aviones, carros de combate y sistemas antiaéreos "low cost" fabricadas en China para desviar los ataques de Kiev y proteger sus equipos reales. Algunos modelos imitan las firmas térmicas y de radiofrecuencia del armamento original para burlar los radares y los sensores de los drones.

Rusia utiliza señuelos militares hinchables para confundir a la inteligencia ucraniana y provocar que sus fuerzas empleen munición de precisión contra blancos que no existen. Una estrategia de engaño que ha encontrado en los fabricantes chinos una fuente de suministro de réplicas relativamente baratas y cada vez más sofisticadas.

No es una táctica nueva. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Aliados engañaron a Hitler con un “ejército fantasma” integrado por tanques hinchables, comunicaciones falsas y agentes dobles. La operación, conocida como Fortitude, hizo creer al régimen nazi que la invasión de Europa se produciría por el paso de Calais, desviando tropas alemanas de Normandía y resultando decisiva para el éxito del Día D.

Una investigación publicada por The Telegraph ha localizado anuncios de estos productos en plataformas comerciales de China y Rusia. Entre los fabricantes figura la compañía china Gauss, que opera bajo distintas denominaciones.

Su catálogo incluye reproducciones de cazas, vehículos blindados, piezas de artillería, lanzadores de misiles y sistemas de defensa aérea. Algunas réplicas de aviones cuestan apenas unos cientos de dólares, una cantidad muy inferior a la de los proyectiles que Ucrania puede utilizar para destruir una plataforma real.

La sofisticación de estos productos va más allá de su aspecto exterior. Según la información comercial de los fabricantes, algunos modelos pueden imitar las firmas térmicas y de radiofrecuencia de los equipos originales, con el objetivo de dificultar su identificación mediante cámaras térmicas y radares.

La oferta incluye también hangares y refugios de camuflaje capaces de generar señales térmicas para simular que albergan material militar.

Un carro de combate hinchable. Medios rusos.

La proliferación de estos sistemas responde a un cambio en el campo de batalla: la vigilancia aérea mediante drones ha reducido las posibilidades de ocultar grandes plataformas militares.

Michael Kofman, experto de Carnegie Endowment for International Peace, destaca que la extensión de los sistemas no tripulados ha incrementado la importancia de los señuelos.

Robert Tollast, investigador de guerra terrestre del Royal United Services Institute (RUSI), subraya que su fabricación es mucho más sencilla que la del material militar que imitan, lo que permite producirlos en grandes cantidades.

Su finalidad es obligar a Ucrania a dedicar recursos de inteligencia a verificar cada objetivo y, en última instancia, conseguir que consuma munición de precisión contra posiciones ficticias.

En un conflicto donde los misiles y otros sistemas avanzados son recursos limitados, hacer que el adversario desperdicie uno de ellos contra un caza hinchable puede proporcionar una ventaja operativa a un coste mínimo.

China, el gran proveedor

Moscú empleaba señuelos hinchables antes de la invasión a gran escala de Ucrania. Según medios rusos, en 2021 destinó al menos 48 millones de rublos a su adquisición y el Ministerio de Defensa realizó encargos a la empresa nacional Rusbal.

La industria china ofrece ahora alternativas más baratas y una gama de productos más amplia. Según la investigación del citado medio desde el inicio de la invasión Rusia importó desde China mercancías por valor de al menos 10.000 millones de rublos bajo un código aduanero que incluye los señuelos militares hinchables.

Imagen de un HIMARS inflable. Twitter

Esta cifra no equivale al valor de las réplicas adquiridas: la misma clasificación engloba productos civiles, como artículos deportivos y equipamiento hinchable para turismo. Sin embargo, el periódico señala que el uso ruso de algunos señuelos fabricados en China ya había sido documentado.

Los vendedores ofrecen también modelos personalizados y algunos anuncios mencionan cientos de pedidos completados. La oferta comercial facilita así el acceso a medios de engaño que pueden adaptarse a las necesidades de las unidades desplegadas en el frente.

Ucrania también usa señuelos

Kiev aplica una táctica similar para confundir a la inteligencia rusa. Sus fuerzas emplean imitaciones de piezas de artillería, vehículos blindados y otros equipos, fabricadas con madera y materiales de bajo coste.

La guerra de los señuelos refleja hasta qué punto la vigilancia permanente y los ataques de precisión están transformando las operaciones militares.

En este escenario, la protección de los equipos no depende únicamente del blindaje o del camuflaje: también pasa por conseguir que el adversario no sepa distinguir un objetivo auténtico de una réplica.

La ventaja puede estar en hacer que el enemigo localice, identifique y ataque exactamente aquello que se ha preparado para engañarlo.